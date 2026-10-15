Интересно ×
  • Город-остров на полюсе холода: как живут 828 человек в Верхоянске

Город-остров на полюсе холода: как живут 828 человек в Верхоянске

15.10.2026 45 0 0
Город-остров на полюсе холода: как живут 828 человек в Верхоянске

Представьте себе город. Но не мегаполис с пробками, а город, где все население – 828 человек – могло бы уместиться в одной московской высотке. Это Верхоянск – самый холодный город в мире.

Мы побывали там и попытались понять, каково это – жить на настоящем полюсе холода, где зимой официально регистрировали мороз в -67,8°С. Город, который на 8-9 месяцев в году превращается в остров, окруженный не водой, а сотнями километров ледяной непроходимой пустыни. Самый маленький и официально самый холодный город России.

Верхоянск — полюс холода

Когда попадаешь в Верхоянск после монохромной бесконечности зимника, первое, что бросается в глаза – это цвет. Яркие, сочные фасады домов словно бросают вызов окружающей белизне. Это не просто краска, это – способ борьбы с депрессией в месте, где снежный покров лежит с конца сентября по начало мая, а полярная ночь длится почти весь декабрь.

Верхоянск — полюс холода

Здесь нет суеты. Люди неспешно идут по своим делам, из труб немногочисленных домов вьется дымок – верный признак жизни и тепла. И это ощущение тепла – не только физического, но и человеческого – здесь повсюду. А еще с 10 ноября по 15 марта в Верхоянске абсолютно исключены любые оттепели.

Верхоянск — полюс холода

«Мы тут, как на острове», – поделился с нами один из местных жителей. И это не преувеличение. Многие задаются вопросом, как добраться до Верхоянска? Ответ прост. Автомобильная дорога, знаменитый зимник до Верхоянска, функционирует всего 3-4 месяца в году. Мы по ней сюда и приехали. В остальное время единственная связь с «большой землей» – авиатранспорт.

А теперь – факт, который превращает Верхоянск в два разных мира. Зимой это звенящая ледяная планета, где замерзает выдох. Летом – раскаленная чаша посреди тундры. Между этими двумя состояниями – пропасть в 105,8 градуса, и это официально зафиксированный мировой рекорд. Уникальная температура в Верхоянске – от убийственных -67,8°С до аномальной жары в +38°С. Книга Гиннесса лишь подтвердила то, что местные знают и так: они живут в месте, где природа не признает полумер.

Верхоянск — полюс холода

Несмотря на свои крошечные размеры, Верхоянск – город с богатейшей историей. Основанный в 1638 году как казачье зимовье, он долгое время был местом политической ссылки. Именно ссыльные, как ни парадоксально, превратили его в научный и культурный центр.

Верхоянск — полюс холода

Мы, конечно, отправились в знаменитый музей Верхоянска. Его полное название – краеведческий музей «Полюс холода» Верхоянска, и это сердце города, хранилище его памяти – от костей мамонта до документов, подтверждающих тот самый температурный рекорд.

Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
1 / 2
Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
2 / 2

– Вот, смотрите, – говорит нам сотрудник музея, показывая на архивные документы. – 15 января 1885 года политический ссыльный Сергей Ковалик, проводя метеорологические наблюдения, зафиксировал температуру -67,8°С.

Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
1 / 2
Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
2 / 2

Ковалик был кандидатом математических наук и единственным грамотным человеком в Верхоянском округе. Он проводил наблюдения по просьбе Ленской полярной экспедиции. И это, друзья, не просто цифра. Это официально зарегистрированный абсолютный минимум температуры в Северном полушарии. Факт, увековеченный письменно.

Верхоянск — полюс холода

Особый трепет мы испытали на легендарной метеостанции – одной из старейших в России, с непрерывной историей наблюдений с 1869 года. Ее первым наблюдателем был политссыльный Иван Худяков, который, находясь здесь, собрал уникальный «Верхоянский сборник» якутского фольклора. Именно благодаря этим наблюдениям, официальный титул «полюс холода северного полушария» Верхоянск получил по праву, став известным на весь мир как самый холодный город. Сейчас здесь работают уже в новом здании, которое увешано табличками.

Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
1 / 3
Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
2 / 3
Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
3 / 3

Нам показали и «кухню погоды» – поле наблюдений, где и сегодня собирают точные данные.

Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
1 / 2
Верхоянск — полюс холода
Верхоянск — полюс холода
2 / 2

Мы очень старались передать дух этого места. А что вы почувствовали, читая об этом? Будет здорово, если поделитесь в комментариях. 

Партнерский материал

Россия авто и общество путешествия интересно
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Собирать земли русские воедино: как зарождалась GPS-навигация в России Сегодня без спутниковой навигации любой водитель – как без рук! Однако не все уже помнят, как это явление зарождалось. Были и законодательные запреты на GPS, и чудные для современного водите... 176 0 1 15.10.2026
Статьи / Путешествия Зимник Тополиное – Батагай: ледяная артерия Якутии В селе Тополиное круглогодичная дорога заканчивается. Дальше на протяжении следующих 560 километров до поселка Батагай нет ничего, кроме зимника – временной дороги, которая существует только... 505 0 0 14.10.2026
Статьи / Шины и диски Зима под контролем: один сезон на Gislaved Arctic Control Как бы обречённо это ни звучало, но все автомобилисты средней полосы России каждую осень осознают неизбежность наступления зимы и, как следствие, необходимости замены летних шин на зимние. А... 2351 0 0 14.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52696 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16213 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11233 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
34 Пятый элемент: история создания и секрет долголетия ВАЗ-2105
5 Взаймы у брата, подстаканники в борту и новая коробка: тест-драйв Soll...
5 Не спеши ты нас хоронить: почему дизель живее всех живых
Новые комментарии
Change privacy settings