Город-остров на полюсе холода: как живут 828 человек в Верхоянске

Представьте себе город. Но не мегаполис с пробками, а город, где все население – 828 человек – могло бы уместиться в одной московской высотке. Это Верхоянск – самый холодный город в мире.

Мы побывали там и попытались понять, каково это – жить на настоящем полюсе холода, где зимой официально регистрировали мороз в -67,8°С. Город, который на 8-9 месяцев в году превращается в остров, окруженный не водой, а сотнями километров ледяной непроходимой пустыни. Самый маленький и официально самый холодный город России.

Верхоянск — полюс холода

Когда попадаешь в Верхоянск после монохромной бесконечности зимника, первое, что бросается в глаза – это цвет. Яркие, сочные фасады домов словно бросают вызов окружающей белизне. Это не просто краска, это – способ борьбы с депрессией в месте, где снежный покров лежит с конца сентября по начало мая, а полярная ночь длится почти весь декабрь.

Верхоянск — полюс холода

Здесь нет суеты. Люди неспешно идут по своим делам, из труб немногочисленных домов вьется дымок – верный признак жизни и тепла. И это ощущение тепла – не только физического, но и человеческого – здесь повсюду. А еще с 10 ноября по 15 марта в Верхоянске абсолютно исключены любые оттепели.

Верхоянск — полюс холода

«Мы тут, как на острове», – поделился с нами один из местных жителей. И это не преувеличение. Многие задаются вопросом, как добраться до Верхоянска? Ответ прост. Автомобильная дорога, знаменитый зимник до Верхоянска, функционирует всего 3-4 месяца в году. Мы по ней сюда и приехали. В остальное время единственная связь с «большой землей» – авиатранспорт.

А теперь – факт, который превращает Верхоянск в два разных мира. Зимой это звенящая ледяная планета, где замерзает выдох. Летом – раскаленная чаша посреди тундры. Между этими двумя состояниями – пропасть в 105,8 градуса, и это официально зафиксированный мировой рекорд. Уникальная температура в Верхоянске – от убийственных -67,8°С до аномальной жары в +38°С. Книга Гиннесса лишь подтвердила то, что местные знают и так: они живут в месте, где природа не признает полумер.

Верхоянск — полюс холода

Несмотря на свои крошечные размеры, Верхоянск – город с богатейшей историей. Основанный в 1638 году как казачье зимовье, он долгое время был местом политической ссылки. Именно ссыльные, как ни парадоксально, превратили его в научный и культурный центр.

Верхоянск — полюс холода

Мы, конечно, отправились в знаменитый музей Верхоянска. Его полное название – краеведческий музей «Полюс холода» Верхоянска, и это сердце города, хранилище его памяти – от костей мамонта до документов, подтверждающих тот самый температурный рекорд.

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– Вот, смотрите, – говорит нам сотрудник музея, показывая на архивные документы. – 15 января 1885 года политический ссыльный Сергей Ковалик, проводя метеорологические наблюдения, зафиксировал температуру -67,8°С.

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Ковалик был кандидатом математических наук и единственным грамотным человеком в Верхоянском округе. Он проводил наблюдения по просьбе Ленской полярной экспедиции. И это, друзья, не просто цифра. Это официально зарегистрированный абсолютный минимум температуры в Северном полушарии. Факт, увековеченный письменно.

Верхоянск — полюс холода

Особый трепет мы испытали на легендарной метеостанции – одной из старейших в России, с непрерывной историей наблюдений с 1869 года. Ее первым наблюдателем был политссыльный Иван Худяков, который, находясь здесь, собрал уникальный «Верхоянский сборник» якутского фольклора. Именно благодаря этим наблюдениям, официальный титул «полюс холода северного полушария» Верхоянск получил по праву, став известным на весь мир как самый холодный город. Сейчас здесь работают уже в новом здании, которое увешано табличками.

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Нам показали и «кухню погоды» – поле наблюдений, где и сегодня собирают точные данные.

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Мы очень старались передать дух этого места. А что вы почувствовали, читая об этом? Будет здорово, если поделитесь в комментариях.

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