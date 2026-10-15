Служебный роман: первый обзор обновлённого Hongqi H5

У корпоративных седанов своя система координат. Частный покупатель может простить автомобилю неудобства за красивую внешность, но автопарки считают деньги, таксомоторные компании – затраты, а пассажиры оценивают простор на втором ряду. И всем троим желательно угодить. Посмотрим, что изменилось в Hongqi H5 и насколько обновлённый седан соответствует запросам тех, кто выбирает машину не для себя любимого, а для целой корпорации.

Hongqi H5 в России входит в тройку лидеров сегмента и пользуется особым спросом у корпоративных клиентов и крупных операторов бизнес-такси. Теперь седан обновили, причём основные перемены произошли в салоне. Снаружи он стал немного свежее, внутри – заметно современнее, а силовой агрегат остался прежним.

Все отличия – в нюансах

Внешность Hongqi H5 кардинально переделывать не стали – и, пожалуй, правильно сделали. Пытаться переосмыслить его экстерьер – занятие неблагодарное и рискованное, поскольку покупателям это может не понравиться. Длина автомобиля – 4988 мм, а колёсная база составляет 2920 мм. В общем, это не тот седан, который легко затеряется на парковке.

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Фирменная двухэтажная оптика сохранилась, но верхние секции ходовых огней теперь имеют другой рисунок (оказалось, вдохновлённый… поребриком гоночного трека), изменилась светодиодная начинка фар, слегка подправлены бамперы и рисунок фонарей. Главная новинка – решётка радиатора, которая отныне подсвечивается по бокам диодными полосками. Китайцы назвали их усами дракона. А сама решётка больше не символизирует водопад – дюжина вертикальных ламелей является отсылкой к колоннам храма пекинского Запретного города.

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Наконец, новый дизайн получили колёса. Если не ставить две машины рядом, заметить все изменения получится не сразу. Но в этом и состоит смысл хорошего рестайлинга: не заставлять прежних владельцев чувствовать себя обладателями музейного экспоната, а дать повод новым покупателям выбрать свежую версию. Цветов кузова четыре: «Ночной шарм», «Горный кристалл», «Изумрудная волна» и «Квантовый серый».

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H5 интересен тем, что не пытается изображать представительский лимузин с непомерными амбициями. Он выглядит достаточно статусно, чтобы приехать за руководителем на деловую встречу, но вместе с тем довольно сдержанно, чтобы не превращать каждую поездку в демонстрацию финансовых возможностей пассажира.

Большие перемены внутри

Главные события происходят в интерьере. Салон переделали практически целиком – здесь новая передняя панель, руль, центральный тоннель и дверные карты с ручками, которые нужно тянуть вверх. Прежний вертикальный тачскрин мультимедийной системы уступил место горизонтальному экрану диагональю 15,6 дюйма – вместо 12,6. Выглядит всё это современнее и удобнее: автомобиль явно старается соответствовать ожиданиям тех, кто привык оценивать цифровизацию не только по количеству экранов, но и по их размерам.

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Правда, экран приборной панели, наоборот, внезапно уменьшился с 12,3 до 10,25 дюйма – и вдобавок лишился козырька. Не уверен, что погоня за минимализмом обязательно требует уменьшать приборы, зато освободившееся пространство визуально делает переднюю панель менее громоздкой. Здорово, что наконец-то появился беспроводной Apple CarPlay. Интерьер доступен в «Графитовом чёрном» оттенке и в комбинированной цветовой схеме из «Скального серого» и «Слоновой кости».

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Есть и решение, которое я могу только поприветствовать – на центральном тоннеле сохранилось несколько физических кнопок и вращающийся контроллер. На фоне современной моды превращать автомобильный интерьер в филиал магазина планшетов это почти проявление здравого смысла. Тем более когда машиной пользуются разные водители и никто не хочет перед каждой поездкой сдавать экзамен по навигации в меню.

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Селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку, что хорошо – на освободившемся тоннеле разместилась площадка для зарядки смартфона, подстаканники и закрывающийся отсек для мелочей. Управлять основными функциями, судя по компоновке, должно стать удобнее, а сам интерьер теперь соответствует актуальному представлению о бизнес-седане образца 2026 года.

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С точки зрения оснащения здесь тоже есть чем заняться: панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел и массаж водительского, камеры кругового обзора и набор электронных ассистентов. Всё необходимое для того, чтобы после нескольких часов в пробках приехать на переговоры не слишком уставшим. Жаль только, что на втором ряду нет собственной зоны климата.

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Без кадровых перестановок

Техническая часть осталась прежней. Hongqi H5 для российского рынка оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 340 Н·м. С ним работает классический 8-ступенчатый автомат, привод – передний.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, максимальная скорость достигает 230 км/ч. Более чем достаточно, чтобы уверенно держаться в потоке и не заставлять пассажира нервно поглядывать на часы. Да и классический автомат в бизнес-седане выглядит разумным выбором: без попыток удивить клиента экзотическими трансмиссионными решениями.

Конечно, по одним только характеристикам нельзя судить о плавности хода, шумоизоляции и о том, насколько хорошо подвеска справляется с разбитым асфальтом. Но отсутствие технических изменений означает, что главная ставка рестайлинга сделана не на цифры в таблице, а на более современную среду обитания водителя и пассажиров. При случае проверим.

Сохранить и умножить

Для Hongqi H5 корпоративный рынок — не просто возможность пристроить несколько машин крупному заказчику, а одно из ключевых направлений. По итогам 2025 года в России продали 3722 таких седана – на 44% больше, чем годом ранее. И это объяснимо: корпоративный клиент обычно выбирает не самую эффектную машину, а ту, которая должна ежедневно выполнять конкретную работу.

В бизнес-такси статус важен, но он не заканчивается новой хромированной решёткой. Пассажиру нужны просторный салон, удобная посадка и ощущение, что за ним приехали на автомобиле соответствующего класса. Оператору – понятная техника, оснащение, удобство ежедневной эксплуатации и предсказуемость затрат. А водителю желательно не чувствовать себя наказанным за то, что ему досталась рабочая смена.

Обновлённый H5 не стал другой машиной. Просто теперь у него современнее интерьер и чуть свежее внешность. Насколько этого достаточно, чтобы завоевать любовь частных покупателей, покажет рынок. Корпоративные клиенты свой выбор уже сделали – хотя у них роман с автомобилем обычно начинается не с первого взгляда, а с таблицы расходов.

Н5 предлагается в комплектации «Делюкс», которая обойдётся в 4 480 000 рублей. Кстати, познакомиться с обновлённым седаном лично и оформить предзаказ можно у официального дилера Hongqi – компании Major.

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