Служебный роман: первый обзор обновлённого Hongqi H5

Hongqi H5 в России входит в тройку лидеров сегмента и пользуется особым спросом у корпоративных клиентов и крупных операторов бизнес-такси. Теперь седан обновили, причём основные перемены произошли в салоне. Снаружи он стал немного свежее, внутри – заметно современнее, а силовой агрегат остался прежним.
Все отличия – в нюансах
Внешность Hongqi H5 кардинально переделывать не стали – и, пожалуй, правильно сделали. Пытаться переосмыслить его экстерьер – занятие неблагодарное и рискованное, поскольку покупателям это может не понравиться. Длина автомобиля – 4988 мм, а колёсная база составляет 2920 мм. В общем, это не тот седан, который легко затеряется на парковке.
Фирменная двухэтажная оптика сохранилась, но верхние секции ходовых огней теперь имеют другой рисунок (оказалось, вдохновлённый… поребриком гоночного трека), изменилась светодиодная начинка фар, слегка подправлены бамперы и рисунок фонарей. Главная новинка – решётка радиатора, которая отныне подсвечивается по бокам диодными полосками. Китайцы назвали их усами дракона. А сама решётка больше не символизирует водопад – дюжина вертикальных ламелей является отсылкой к колоннам храма пекинского Запретного города.
Наконец, новый дизайн получили колёса. Если не ставить две машины рядом, заметить все изменения получится не сразу. Но в этом и состоит смысл хорошего рестайлинга: не заставлять прежних владельцев чувствовать себя обладателями музейного экспоната, а дать повод новым покупателям выбрать свежую версию. Цветов кузова четыре: «Ночной шарм», «Горный кристалл», «Изумрудная волна» и «Квантовый серый».
H5 интересен тем, что не пытается изображать представительский лимузин с непомерными амбициями. Он выглядит достаточно статусно, чтобы приехать за руководителем на деловую встречу, но вместе с тем довольно сдержанно, чтобы не превращать каждую поездку в демонстрацию финансовых возможностей пассажира.
Большие перемены внутри
Главные события происходят в интерьере. Салон переделали практически целиком – здесь новая передняя панель, руль, центральный тоннель и дверные карты с ручками, которые нужно тянуть вверх. Прежний вертикальный тачскрин мультимедийной системы уступил место горизонтальному экрану диагональю 15,6 дюйма – вместо 12,6. Выглядит всё это современнее и удобнее: автомобиль явно старается соответствовать ожиданиям тех, кто привык оценивать цифровизацию не только по количеству экранов, но и по их размерам.
Правда, экран приборной панели, наоборот, внезапно уменьшился с 12,3 до 10,25 дюйма – и вдобавок лишился козырька. Не уверен, что погоня за минимализмом обязательно требует уменьшать приборы, зато освободившееся пространство визуально делает переднюю панель менее громоздкой. Здорово, что наконец-то появился беспроводной Apple CarPlay. Интерьер доступен в «Графитовом чёрном» оттенке и в комбинированной цветовой схеме из «Скального серого» и «Слоновой кости».
Есть и решение, которое я могу только поприветствовать – на центральном тоннеле сохранилось несколько физических кнопок и вращающийся контроллер. На фоне современной моды превращать автомобильный интерьер в филиал магазина планшетов это почти проявление здравого смысла. Тем более когда машиной пользуются разные водители и никто не хочет перед каждой поездкой сдавать экзамен по навигации в меню.
Селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку, что хорошо – на освободившемся тоннеле разместилась площадка для зарядки смартфона, подстаканники и закрывающийся отсек для мелочей. Управлять основными функциями, судя по компоновке, должно стать удобнее, а сам интерьер теперь соответствует актуальному представлению о бизнес-седане образца 2026 года.
С точки зрения оснащения здесь тоже есть чем заняться: панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, вентиляция передних кресел и массаж водительского, камеры кругового обзора и набор электронных ассистентов. Всё необходимое для того, чтобы после нескольких часов в пробках приехать на переговоры не слишком уставшим. Жаль только, что на втором ряду нет собственной зоны климата.
Без кадровых перестановок
Техническая часть осталась прежней. Hongqi H5 для российского рынка оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 340 Н·м. С ним работает классический 8-ступенчатый автомат, привод – передний.
Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, максимальная скорость достигает 230 км/ч. Более чем достаточно, чтобы уверенно держаться в потоке и не заставлять пассажира нервно поглядывать на часы. Да и классический автомат в бизнес-седане выглядит разумным выбором: без попыток удивить клиента экзотическими трансмиссионными решениями.
Конечно, по одним только характеристикам нельзя судить о плавности хода, шумоизоляции и о том, насколько хорошо подвеска справляется с разбитым асфальтом. Но отсутствие технических изменений означает, что главная ставка рестайлинга сделана не на цифры в таблице, а на более современную среду обитания водителя и пассажиров. При случае проверим.
Сохранить и умножить
Для Hongqi H5 корпоративный рынок — не просто возможность пристроить несколько машин крупному заказчику, а одно из ключевых направлений. По итогам 2025 года в России продали 3722 таких седана – на 44% больше, чем годом ранее. И это объяснимо: корпоративный клиент обычно выбирает не самую эффектную машину, а ту, которая должна ежедневно выполнять конкретную работу.
В бизнес-такси статус важен, но он не заканчивается новой хромированной решёткой. Пассажиру нужны просторный салон, удобная посадка и ощущение, что за ним приехали на автомобиле соответствующего класса. Оператору – понятная техника, оснащение, удобство ежедневной эксплуатации и предсказуемость затрат. А водителю желательно не чувствовать себя наказанным за то, что ему досталась рабочая смена.
Обновлённый H5 не стал другой машиной. Просто теперь у него современнее интерьер и чуть свежее внешность. Насколько этого достаточно, чтобы завоевать любовь частных покупателей, покажет рынок. Корпоративные клиенты свой выбор уже сделали – хотя у них роман с автомобилем обычно начинается не с первого взгляда, а с таблицы расходов.
Н5 предлагается в комплектации «Делюкс», которая обойдётся в 4 480 000 рублей. Кстати, познакомиться с обновлённым седаном лично и оформить предзаказ можно у официального дилера Hongqi – компании Major.
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