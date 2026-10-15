На прошлой неделе в Сети были опубликованы патентные изображения обновлённого российского кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность оценить все изменения в его внешнем виде.

Марка Aurus была впервые презентована весной 2018 года в Москве. Первенцем бренда стал седан Senat, а осенью 2022 года к нему добавился роскошный кроссовер Komendant. Судя по опубликованным на днях патентным картинкам, модель уже готовится к рестайлингу.

Нынешний Aurus Komendant 1 / 3 Нынешний Aurus Komendant 2 / 3 Нынешний Aurus Komendant 3 / 3

Обновлённый паркетник получит полностью новую переднюю часть. Решётка радиатора станет чуть меньше по высоте, а её вертикальные хромированные перекладины сделают более широкими. Фары будут меньше по размеру и более строгими по дизайну, визуально они аналогичны головной оптике обновлённого седана Senat, который показали в 2024 году. Решётка также похожа, при этом бампер кроссовера имеет полностью оригинальный дизайн. В отличие от седана, рестайлинговый Komendant не так сильно преобразится сзади. Изменения носят скорее косметический характер: появится новый задний бампер с единым хромированным молдингом в нижней части (на нынешней модели три молдинга), также могут слегка обновить графику светодиодных габаритов в фонарях, сами же фонари сохранят свою форму. Кроме того, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер обновлённого Aurus Komendant

Скорее всего, техническая часть не подвергнется существенным изменениям. Нынешний Komendant, равно как и седан Senat, оснащён гибридной силовой установкой в составе 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробки передач, в которую вживлён 62-сильный электромотор.

Рендер обновлённого Aurus Komendant

Между тем, в прошлом месяце стартовала первая в России потоковая сборка седана представительского класса Senat 900.