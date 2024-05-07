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  • Обновлённый Aurus Senat: новая оптика и радикально переделанный салон

Обновлённый Aurus Senat: новая оптика и радикально переделанный салон

07.05.2024 504 1 0

Дебют рестайлинговой версии Aurus Senat в кузовах седан и лимузин приурочили к инаугурации президента РФ, он приехал на церемонию уже на новом автомобиле.

Первый публичный показ лимузина Aurus Senat состоялся ровно шесть лет назад во время предыдущего вступления Владимира Путина в должность президента России. Лимузины Aurus Senat собираются вручную в штучных количествах в Москве на мощностях НАМИ, а конвейерное производство коротких седанов началось в мае 2021 года на заводе Соллерс в Елабуге. Основным потребителем этой и других моделей Aurus являются высшие органы власти РФ.

Слева — дорестайлинговый Aurus Senat, справа — обновлённый
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Слева — дорестайлинговый Aurus Senat, справа — обновлённый
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Рестайлинг Aurus Senat — плановый, о нём было объявлено ещё во время запуска в производство седана. Внешние изменения — довольно лаконичные, не меняющие общего монументального облика машины: новые матричные фары у́же предыдущих, решётка радиатора лишилась верхнего выступа и получила нелинейный профиль прутьев, новый алюминиевый капот визуально шире старого из-за изменения формы центральной выштамповки, колёса получили более современный дизайн, задние фонари стали у́же и теперь примыкают к крышке багажника. Сама крышка багажника тоже новая, без номерной таблички — она переехала на задний бампер и создала разрыв в его молдинге.

Салон обновлённого Aurus Senat
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Салон дорестайлингового Aurus Senat
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Салон Сената обновлён более масштабно. Передняя панель — полностью новая, с более массивной центральной консолью, на которой разместился новый сенсорный экран мультимедийной системы NAMI MM-System со встроенным голосовым помощником, при этом сохранены физические клавиши управления основными функциями климат-контроля, но отдельной ротационно-нажимной шайбы управления мультимедийной системой больше нет. Новый электронный щиток приборов предлагает три разных стиля отображения информации на выбор. Рычажный селектор АКП заменён более компактным кнопочным. Руль — прежний, но с новыми клавишами на спицах.

Салон обновлённого Aurus Senat
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Салон обновлённого Aurus Senat
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Салон обновлённого Aurus Senat
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Салон обновлённого Aurus Senat
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Салон обновлённого Aurus Senat
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Дизайн дверных карт тоже полностью новый, на них переехали кнопки управления настройками кресел. Видеокамер в машине и на машине стало больше, одна из них теперь следит за самочувствием водителя, вдобавок внедрена система ночного видения. Улучшена эргономика места водителя (в том числе за счёт корректировки положения рулевой колонки). Во втором ряду стало просторнее, между креслами появилась новая массивная консоль с вещевыми нишами, полкой с беспроводной зарядкой для смартфона и съёмным планшетом для тонких настроек функций комфорта. Кроме того, изменена атмосферная подсветка салона, снижен уровень шума, установлена новая аудиосистема. Двери могут быть оснащены электроприводом.

Щиток приборов обновлённого Aurus Senat
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Щиток приборов обновлённого Aurus Senat
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Щиток приборов обновлённого Aurus Senat
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Подробностей об изменениях в технической начинке Сената пока нет, на данный момент они описаны на сайте НАМИ следующей фразой: «В конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность работы тормозной системы, подвески колёс, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем автомобиля». Силовая установка дорестайлингового Сената, напомним, состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой гибридной автоматической коробки передач, в которую вживлён 62-сильный электромотор. Привод — только полный. Дата начала розничных продаж обновлённого Aurus Senat пока не названа.

На этой фотографии показан обновлённый лимузин Aurus Senat вместе с электрическим мотоциклом кортежа сопровождения Aurus Merlon. «Мерлон» — это зубец кремлёвской крепостной стены. Aurus Merlon весит 370 кг, оснащён электромотором мощностью 190 л.с. и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 4 с, максимальная скорость — более 240 км/ч. Ёмкость батареи с жидкостной системой охлаждения — 21 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 200 км. Предусмотрена возможность эксплуатации Aurus Merlon с коляской. Мотоцикл имеет подогрев сиденья и ручек управления, его рассчитывали на работу в диапазоне температур от -25 до +40 градусов Цельсия.
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1 комментарий
07.05.2024 19:08
Andrey Kulyabin

Удачный рестайлинг получился.Жаль только что карты дверей утратили обильную отделку деревом.

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