Обновлённый Aurus Senat: новая оптика и радикально переделанный салон

Дебют рестайлинговой версии Aurus Senat в кузовах седан и лимузин приурочили к инаугурации президента РФ, он приехал на церемонию уже на новом автомобиле.

Первый публичный показ лимузина Aurus Senat состоялся ровно шесть лет назад во время предыдущего вступления Владимира Путина в должность президента России. Лимузины Aurus Senat собираются вручную в штучных количествах в Москве на мощностях НАМИ, а конвейерное производство коротких седанов началось в мае 2021 года на заводе Соллерс в Елабуге. Основным потребителем этой и других моделей Aurus являются высшие органы власти РФ.

Слева — дорестайлинговый Aurus Senat, справа — обновлённый 1 / 2 Слева — дорестайлинговый Aurus Senat, справа — обновлённый 2 / 2

Рестайлинг Aurus Senat — плановый, о нём было объявлено ещё во время запуска в производство седана. Внешние изменения — довольно лаконичные, не меняющие общего монументального облика машины: новые матричные фары у́же предыдущих, решётка радиатора лишилась верхнего выступа и получила нелинейный профиль прутьев, новый алюминиевый капот визуально шире старого из-за изменения формы центральной выштамповки, колёса получили более современный дизайн, задние фонари стали у́же и теперь примыкают к крышке багажника. Сама крышка багажника тоже новая, без номерной таблички — она переехала на задний бампер и создала разрыв в его молдинге.



Салон обновлённого Aurus Senat 1 / 2 Салон дорестайлингового Aurus Senat 2 / 2

Салон Сената обновлён более масштабно. Передняя панель — полностью новая, с более массивной центральной консолью, на которой разместился новый сенсорный экран мультимедийной системы NAMI MM-System со встроенным голосовым помощником, при этом сохранены физические клавиши управления основными функциями климат-контроля, но отдельной ротационно-нажимной шайбы управления мультимедийной системой больше нет. Новый электронный щиток приборов предлагает три разных стиля отображения информации на выбор. Рычажный селектор АКП заменён более компактным кнопочным. Руль — прежний, но с новыми клавишами на спицах.



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Дизайн дверных карт тоже полностью новый, на них переехали кнопки управления настройками кресел. Видеокамер в машине и на машине стало больше, одна из них теперь следит за самочувствием водителя, вдобавок внедрена система ночного видения. Улучшена эргономика места водителя (в том числе за счёт корректировки положения рулевой колонки). Во втором ряду стало просторнее, между креслами появилась новая массивная консоль с вещевыми нишами, полкой с беспроводной зарядкой для смартфона и съёмным планшетом для тонких настроек функций комфорта. Кроме того, изменена атмосферная подсветка салона, снижен уровень шума, установлена новая аудиосистема. Двери могут быть оснащены электроприводом.



Щиток приборов обновлённого Aurus Senat 1 / 3 Щиток приборов обновлённого Aurus Senat 2 / 3 Щиток приборов обновлённого Aurus Senat 3 / 3

Подробностей об изменениях в технической начинке Сената пока нет, на данный момент они описаны на сайте НАМИ следующей фразой: «В конструкцию внесены изменения, повышающие эффективность работы тормозной системы, подвески колёс, системы подачи топлива, автоматической трансмиссии и других систем автомобиля». Силовая установка дорестайлингового Сената, напомним, состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой гибридной автоматической коробки передач, в которую вживлён 62-сильный электромотор. Привод — только полный. Дата начала розничных продаж обновлённого Aurus Senat пока не названа.

