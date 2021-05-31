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  • В Елабуге стартовало производство седанов Aurus Senat. SUV Komendant запустят в 2022 году

В Елабуге стартовало производство седанов Aurus Senat. SUV Komendant запустят в 2022 году

31.05.2021 92 1 0

В церемонии запуска производства полного цикла автомобилей Aurus принял участие их первый и главный потребитель — Владимир Путин.

 

Владимир Путин наблюдал за процедурой запуска производства седанов Aurus Senat дистанционно, по видеосвязи. Во вступительной части президент был щедр на комплименты: «Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам».

Глава Минпромторга Денис Мантуров, находившийся вместе с другими чиновниками на другом конце «провода», то есть непосредственно на заводе Sollers в Елабуге, рассказал президенту о том, что уже разработан «лабораторный образец Aurus, оснащённый водородной топливной установкой», и анонсировал запуск производства в следующем году кроссовера Aurus Komendant — именно он должен дать основную нагрузку елабужскому цеху Aurus, рассчитанному на выпуск 5000 машин в год.

Ежегодный тираж седанов Aurus Senat составит около 600 единиц, а в этом году выпустят только 300-350 гражданских версий этой модели. Бронированные лимузины для Путина и других высокопоставленных чиновников будут по-прежнему собираться вручную в Москве на мощностях НАМИ. Текущая глубина локализации Aurus Senat составляет 53%, в следующем году она должна увеличиться до 80%.

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Мировая премьера седана Aurus Senat состоялась весной 2019 года на автосалоне в Женеве. Уже в 2024 году Aurus Senat ожидает плановый рестайлинг. Планируется, что от 70 до 80% объёма выпуска Аурусов пойдут на экспорт, гендиректор ООО «Аурус» Адиль Ширинов приоритетными рынками называл Ближний Восток, Северную Африку, Китай и Южную Америку. Минимальная рублёвая стоимость седана Senat составляет 18 млн рублей, но за хорошо укомплектованные образцы из первых партий придётся отдать около 22 млн рублей. Первые собранные в Елабуге экземпляры будут отгружены заказчикам в июне.

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Напомним, что силовая установка Сената состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой гибридной автоматической коробки передач, в которую вживлён 62-сильный электромотор. Привод — только полный. До 100 км/ч Aurus Senat разгоняется за 5,8 с, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Габаритная длина седана — 5630 мм, колёсная база — 3300 мм, дорожный просвет — 200 мм, снаряженная масса — 2650 кг.

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В оснащении заявлены 9 подушек безопасности, современные электронные ассистенты водителя, 4-зонный климат-контроль, холодильник с хрустальными бокалами, кресла с вентиляцией и массажем, высококлассная аудиосистема и многое другое.

В автомобильной линейке Aurus есть также минивэн Arsenal, который много раз появлялся на публике в составе кортежей, но его коммерческие перспективы пока не обозначены. А вот электрические мотоциклы Aurus, которые Минпромторг и НАМИ презентовали в марте, судя по всему, будут доступны всем желающим, но когда именно, пока неизвестно.

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1 комментарий
31.05.2021 20:24
RFR 17

Ну наконец то, а то мы ждали, ждали, что даже кушать не могу...

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