Мотоцикл Aurus на видео: 190 л.с., коляска и «голая» гражданская версия

Минпромторг и ФГУП «НАМИ» показали прототип электрического мотоцикла Aurus, разработанный с учётом требований Гаража особого назначения ФСО России. Это значит, что мотоцикл Aurus предназначен прежде всего для госслужбы, но, судя по ролику, будет и гражданское исполнение с очень эффектным дизайном.

Разработка мотоцикла для государственного проекта «Кортеж», ныне известного под торговой маркой Aurus, ведётся как минимум с 2017 года — первый прототип тогда выкатил на суд общественности концерн «Калашников». Та машина имела весьма монструозный вид, была выполнена в формате тяжёлого (510 кг) круизёра и получила оппозитный бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Вариант от «Калашникова» в стилистике Судьи Дредда и Бэтмена, судя по всему, не понравился начальству и не получил развития. Вместо него ФГУП «НАМИ» разработал другую, более традиционную на вид машину, но с электрической силовой установкой — её патентные изображения «всплыли» в электронной базе Роспатента в августе прошлого года, и с тех пор ничего о ней не было слышно.

Сегодня официальный Инстаграм-канал Минпромторга опубликовал промо-видео с мотоциклом Aurus и краткое описание к нему. Текст этого описания продублирован на официальном сайте ФГУП «НАМИ». Ценной информации почти нет: сообщается, что пиковая мощность электрической силовой установки мотоцикла Aurus составляет 140 кВт (190 л.с.) и что до 100 км/ч он может разогнаться за 3,7 с. Любопытно, что бензиновый круизёр «Калашникова» набирал первую «сотню» за 3,5 с. По идее, электрический байк в силу конструктивных особенностей должен быть быстрее, но почему-то вышло наоборот.



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Больше никакой официальной информации нет. Из ролика и нескольких фотографий видно, что дизайн прототипа повторяет прошлогодние патентные картинки: мотоцикл Aurus— это тяжёлый турист с комфортной посадкой, развитой регулируемой ветрозащитой и штатными багажными кофрами по бокам. Заднее колесо приводится ремнём, хотя для мотоцикла такого класса было бы более уместно использовать карданную передачу. Скульптурная рама выставлена напоказ, меж её прутьев можно увидеть высоченную батарею, то есть снаряженная масса вряд ли меньше, чем у тяжеловеса «Калашникова».



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В ролике также показаны версии мотоцикла Aurus для МЧС и полиции — они, в сущности, такие же, как базовая без допоборудования. Показан также вариант с грузовой коляской, снабжённой весьма стильным обтекателем с эмблемой Aurus.



Наконец, засвечен гражданский вариант без обтекателей и ветрозащиты (так называемый нейкед), с яркой раскраской, заниженным рулём и сиденьем, рассчитанным только на водителя. Выглядит не хуже электрического Harley-Davidson LiveWire, вот только Харлей уже два года как производится, а когда можно будет купить серийный гражданский мотоцикл Aurus, неизвестно.

