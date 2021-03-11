Новинки ×
  • Мотоцикл Aurus на видео: 190 л.с., коляска и «голая» гражданская версия

Мотоцикл Aurus на видео: 190 л.с., коляска и «голая» гражданская версия

11.03.2021 746 0 0

Минпромторг и ФГУП «НАМИ» показали прототип электрического мотоцикла Aurus, разработанный с учётом требований Гаража особого назначения ФСО России. Это значит, что мотоцикл Aurus предназначен прежде всего для госслужбы, но, судя по ролику, будет и гражданское исполнение с очень эффектным дизайном.

 

Разработка мотоцикла для государственного проекта «Кортеж», ныне известного под торговой маркой Aurus, ведётся как минимум с 2017 года — первый прототип тогда выкатил на суд общественности концерн «Калашников». Та машина имела весьма монструозный вид, была выполнена в формате тяжёлого (510 кг) круизёра и получила оппозитный бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. Вариант от «Калашникова» в стилистике Судьи Дредда и Бэтмена, судя по всему, не понравился начальству и не получил развития. Вместо него ФГУП «НАМИ» разработал другую, более традиционную на вид машину, но с электрической силовой установкой — её патентные изображения «всплыли» в электронной базе Роспатента в августе прошлого года, и с тех пор ничего о ней не было слышно.

Сегодня официальный Инстаграм-канал Минпромторга опубликовал промо-видео с мотоциклом Aurus и краткое описание к нему. Текст этого описания продублирован на официальном сайте ФГУП «НАМИ». Ценной информации почти нет: сообщается, что пиковая мощность электрической силовой установки мотоцикла Aurus составляет 140 кВт (190 л.с.) и что до 100 км/ч он может разогнаться за 3,7 с. Любопытно, что бензиновый круизёр «Калашникова» набирал первую «сотню» за 3,5 с. По идее, электрический байк в силу конструктивных особенностей должен быть быстрее, но почему-то вышло наоборот.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Больше никакой официальной информации нет. Из ролика и нескольких фотографий видно, что дизайн прототипа повторяет прошлогодние патентные картинки: мотоцикл Aurus— это тяжёлый турист с комфортной посадкой, развитой регулируемой ветрозащитой и штатными багажными кофрами по бокам. Заднее колесо приводится ремнём, хотя для мотоцикла такого класса было бы более уместно использовать карданную передачу. Скульптурная рама выставлена напоказ, меж её прутьев можно увидеть высоченную батарею, то есть снаряженная масса вряд ли меньше, чем у тяжеловеса «Калашникова».

1 / 2
2 / 2

В ролике также показаны версии мотоцикла Aurus для МЧС и полиции — они, в сущности, такие же, как базовая без допоборудования. Показан также вариант с грузовой коляской, снабжённой весьма стильным обтекателем с эмблемой Aurus.

Наконец, засвечен гражданский вариант без обтекателей и ветрозащиты (так называемый нейкед), с яркой раскраской, заниженным рулём и сиденьем, рассчитанным только на водителя. Выглядит не хуже электрического Harley-Davidson LiveWire, вот только Харлей уже два года как производится, а когда можно будет купить серийный гражданский мотоцикл Aurus, неизвестно.

мотоциклы новинки Aurus

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Land Rover Defender с пробегом: тормоза боятся воды, а мотор 2,2 погибает из-за маслонасоса Из первой части обзора проблем бэушных Дефендеров мы узнали о множественных потенциальных проблемах кузова, который довольно интенсивно гниёт, особенно если машина активно ездит по бездоро... 890 0 1 10.03.2021
Статьи / Авто недели Не Pajero Sport, зато почти не дешевеет: стоит ли покупать Mitsubishi L200 за миллион рублей В нашей стране пикап – зачастую автомобиль не только функциональный, но и имиджевый. Особенно если это какая-нибудь нетипичная Honda Ridgeline с несущим кузовом и независимыми подвесками по... 5978 7 1 09.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Велодорожка: можно ли на нее выезжать и каков штраф за нарушение Мы уже привыкли, что вероятность встретить в городе оборудованную велодорожку крайне невысока, и обычно велосипедисты, соблюдая ПДД, в ее отсутствие движутся по тротуару или правому краю про... 1063 0 16 08.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 123190 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 115085 30 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 69235 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings