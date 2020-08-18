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  • Патентные изображения мотоцикла Aurus: обычный турист вместо «ракеты Бэтмена»

Патентные изображения мотоцикла Aurus: обычный турист вместо «ракеты Бэтмена»

18.08.2020 313 0 0

Вместе с кроссовером Aurus Komendant в электронной базе Роспатента сегодня всплыл электрический мотоцикл Aurus, и в таком облике российскую двухколёсную машину мы видим впервые.

 

Мотоциклами для проекта «Кортеж», ныне известного под торговой маркой Aurus, занимается концерн «Калашников». Первый образец представили в ноябре 2017 года на форуме «Армия», тогда сообщалось, что двухколёсная машина снабжена оппозитным бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., весит 510 кг и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с.

Мотоцикл образца 2017 года

Дизайн того мотоцикла оказался, мягко говоря, специфическим: чёрный вытянутый круизёр с низкой посадкой и колёсами, полностью закрытыми обтекателями, больше походил на мотоцикл Бэтмена, нежели на мотоцикл из правительственного кортежа. Предполагалось, что коммерческая версия будет предлагаться на рынке под маркой «Иж» (принадлежит концерну «Калашников»).

Позже глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что мотоцикл для «Кортежа» будет иметь другой дизайн и электрическую силовую установку. Об установке этой пока информации нет, а вот дизайн мотоцикла мы можем оценить по изображениям, опубликованным на сайте Роспатента.

Как видим, от прошлого демонического образа не осталось и следа: мотоцикл Aurus имеет вполне лаконичные формы и относится к так называемому туристическому классу — комфортный, тяжёлый, с хорошей ветрозащитой. Именно такие чаще всего и сопровождают правительственные кортежи.

Генеральный директор ООО «Аурус» Адиль Ширинов в июньском интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, что в работе находятся две модели мотоцикла. Какая вторая, можно пока только гадать. Коммерческая версия электрического туриста будет предлагаться именно по маркой Aurus, но старта продаж следует ждать не раньше 2023 года.

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