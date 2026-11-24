Старт продаж посвежевших автомобилей российской марки намечен на 2027 год, более точная дата их выхода на рынок станет известна позже.

Ульяновский автомобильный завод входит в состав российской компании «Соллерс», одну из своих наиболее известных моделей – внедорожник Патриот – УАЗ выпускает с 2005 года. За прошедшее время модель успела несколько раз пережить обновление, однако до полноценной смены генерации дело пока так и не дошло. Однако внедорожник, а также созданные на его базе пикап и коммерческая модель теперь дождались очередного рестайлинга.

На фото: дореформенный УАЗ Патриот

В пресс-службе российской компании сегодня рассказали о том, что на мощностях Ульяновского автозавода уже стартовало серийное производство модернизированных автомобилей УАЗ, причём они, судя по всему, поступят в продажу с обновлёнными названиями – Патриот Х, Пикап Х и Профи Х. В «Соллерсе» отметили, что изменения были «разработаны с учётом конъюнктуры рынка и пожеланий клиентов».

Известно, что в гамму всех трёх моделей войдёт новый (для них) 2,0-литровый дизельный двигатель Sollers 550010, который на сегодняшний день также располагается под капотом пикапа Sollers ST6. Максимальная мощность этого мотора составляет 136 л.с., а крутящий момент – 320 Нм (с 1600 об/мин). Его производство налажено на моторном заводе Соллерса, который расположен в Елабуге, он соответствует эконормам Евро-5.

При этом в линейке также останется нынешний бензиновый двигатель, положенный дореформенным внедорожнику, пикапу и коммерческой версии. Его объём равен 2,7 литра, отдача – 149,6 л.с. и 235 Нм. Оба мотора работают в паре с безальтернативной новой шестиступенчатой механической коробкой передач (с тросовым управлением). Передаточное число главной передачи для дизельных версий составляет 4,11, для бензиновых – 4,625.

Ещё в пресс-службе компании отметили, что полноприводным модификациям УАЗ Патриот Х, Пикап Х и Профи Х досталась новая электромеханическая раздаточная коробка с управлением поворотным селектором на центральном тоннеле иной формы. Ещё в салоне этих моделей имеются изменённые рулевое колесо, передняя консоль и подлокотник, плюс блок управления климатической установкой.

На фото: салон дореформенного внедорожника УАЗ Патриот

Сообщается, что в списке оснащения обновлённых моделей УАЗа значатся: модернизированная информационно-развлекательная система, разъёмы USB Type A и Type C, подогрев передних, задних сидений и руля, обогрев лобового стекла, а также пересмотренная система активной безопасности TCS НАМИ. Обновками для экстерьера стали изменённая светодиодная оптика, декор и другие колёсные диски (на заглавном фото).

Старт продаж посвежевших УАЗ Патриот Х, Пикап Х и Профи Х намечен на 2027 год, более точная дата их выхода на рынок станет известна позже. Их цены производитель тоже обнародует позже. Рекомендованная розничная стоимость актуального внедорожника равна 2 005 000 / 2 270 000 рублей, пикапа – 2 030 000 / 2 280 000 рублей, коммерческой модели – от 1 820 000 до 2 355 000 рублей (в зависимости от версии).