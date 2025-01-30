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  • На УАЗе стартовало производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла

На УАЗе стартовало производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла

30.01.2025 36 0 0

Рамные полноприводные пикапы выпускаются на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода.

Российская компания Соллерс и китайский концерн JAC объявили о сотрудничестве в 2022 году. Производство рамного пикапа Sollers ST6 изначально, в 2023-м, наладили на предприятии во Владивостоке (ранее там выпускались автомобили японского бренда Mazda). Напомним, «близнецом» этой модели является грузовик JAC T6, который, кстати, был представлен на российском рынке, но в актуальной линейке на официальном сайте китайского бренда не числится.

На фото: Sollers ST6

Ещё одной моделью Sollers является рамный пикап ST8, который дебютировал минувшим летом в рамках прошедшей в Екатеринбурге выставки «Иннопром». В иерархии российского бренда этот грузовик находится на одну ступень выше, чем Sollers ST6. В роли его донора выступил JAC T8 Pro, который сейчас имеется в местной модельной линейке китайского бренда (рекомендованная розничная цена – 3 279 000 рублей), но, вероятно, семейство в скором будущем рынок РФ покинет.

На фото: салон Sollers ST6

Теперь серийное производство обоих пикапов Sollers стартовало на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода, причём сразу по технологии полного цикла – со сваркой и окраской кузовов. Как рассказали в пресс-службе Sollers, при подготовке к выпуску грузовиков на УАЗе ввели в эксплуатацию две новые линии: сварочную (протяжённостью 130 метров), а также линию сборки шасси, кроме того, были модернизированы окрасочное и сборочное производства.

Производство пикапов Sollers на УАЗе
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Производство пикапов Sollers на УАЗе
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Известно, что сборка кузовов пикапов Sollers идёт совместно с семейством автомобилей марки УАЗ, а для финальной сборки ST6 и ST8 создали и запустили новую производственную линию. По словам генерального директора ПАО «Соллерс» Николая Соболева, «Индустриальная площадка УАЗ имеет исторически сложившиеся сильные компетенции по производству рамных автомобилей». Он добавил, что компания видит «серьёзные перспективы для роста в сегменте пикапов» и планирует стать лидером в этом сегменте в РФ.

В моторную линейку обоих полноприводных пикапов входит выпускаемый на моторном заводе в Елабуге (Татарстан) 2,0-литровый дизель, максимальная отдача которого составляет 136 л.с., в пару ему предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач, производство налажено на площадке в Заволжье (Нижегородская область). Помимо этого, Sollers ST6 ещё доступен с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 176 л.с., а Sollers ST8 – с 204-сильным мотором объёмом 2,4 литра. У пикапов паспортный дорожный просвет составляет 210 мм, грузоподъёмность – 900 кг.

На фото: Sollers ST8 на выставке «Иннопром»

Известно, что выпущенные на УАЗе Sollers ST6 и ST8 доберутся до дилеров в первом квартале текущего года. Согласно прайс-листам на официальном сайте бренда, рекомендованная розничная цена актуального «младшего» пикапа сейчас варьируется в диапазоне от 2 580 000 до 2 830 000 рублей, а за «старшего брата» просят от 2 820 000 до 3 020 000 рублей.

Напомним, в начале минувшей осени стало известно о том, что на заводе Sollers во Владивостоке начали выпускать автобусы – туристические SA9 и междугородние SA6. Сборка производится из машинокомплектов китайской компании Ankai.

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