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Рамный пикап Sollers ST6 начали выпускать во Владивостоке, известны цены

11.09.2023 977 0 0

Вместо автомобилей Mazda на Дальнем Востоке теперь делают китайские грузовики JAC под российским брендом. В продажу сменившая марку модель поступит в октябре.

Российская компания Соллерс сотрудничает с «поднебесным» концерном JAC с прошлого года, тогда на заводе в Елабуге стартовал выпуск коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Sollers Argo, то есть JAC Sunray и JAC N25/N35 с другими эмблемами и шильдиками. А теперь гамма отечественного бренда расширена: расположенное во Владивостоке предприятие, которое прежде делало Мазды, приступило к серийной сборке рамного пикапа Sollers ST6. И этот грузовик нам уже знаком – новое имя получил JAC T6, представленный в РФ с 2019 года. К слову, дальневосточная площадка теперь называется «Автомобильные индустриальные технологии» (раньше она носила имя Мазда-Соллерс).

Sollers ST6

Как сообщили в пресс-службе Соллерса, проект организации производства ST6 предусматривает «постепенную локализацию» — в частности, «за счет установки двигателей и коробок передач», которые будет выпускать российская компания на своих предприятиях в европейской части страны. Кроме того, приоритетным направлением локализации названо использование отечественной электроники. Также объявлено, что в следующем году на конвейер завода «Автомобильные индустриальные технологии» встанет еще одна модель, но какая именно – пока не раскрывается.

Sollers ST6
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Sollers ST6
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Sollers ST6
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Что же касается пикапа, то снаружи и внутри Sollers ST6 практически ничем не отличается от китайского донора, разве что у грузовика российской сборки меньше хромированного декора. Размеры грузовой площадки: 1520/1520/470 мм. На нашем рынке ST6 будет доступен с бензиновым турбомотором 2.0 и дизелем аналогичного объема. Отдача первого двигателя – 176 л.с. и 290 Нм, второй выдает 136 л.с. и 320 Нм. Оба мотора комплектуются исключительно шестиступенчатой механикой, пикап имеет полноприводную трансмиссию с понижающей передачей. Грузоподъемность бензиновой версии составляет 820 кг, дизельной – 900 кг.

Sollers ST6

На данный момент для Sollers ST6 заявлены две комплектации – Base и Comfort. В списке стандартного оборудования значатся пара подушек безопасности, ESC, кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, задний парктроник, круиз-контроль. Версия Comfort – это еще «кожаный» салон, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, мультимедиа-система с сенсорным экраном, камера заднего вида.

Старт продаж грузовика намечен на октябрь. Цена Sollers ST6 с бензиновым мотором начинается с отметки в 2,4 млн рублей, пикап с дизелем стоит от 2,5 млн рублей. При этом для жителей Дальнего Востока предусмотрена прямая скидка в размере 150 000 рублей.

JAC T6
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JAC T6
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JAC T6
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JAC T6
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JAC T6
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Между тем пикап JAC T6 еще присутствует на российском сайте китайской марки, причем цена сейчас есть только у богатой версии Full Extra (аналог Comfort) – от 2,9 млн рублей. Судя по всему, T6 скоро уберут из местной линейки Джака, но у него уже есть замена: грузовик JAC T8 Pro (от 3 170 000 рублей).

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