Рамный пикап JAC T8 Pro для России: объявлена цена

Китайский грузовик предложен на нашем рынке в единственной комплектации, зато можно выбрать бензин или дизель.

О планах вывести на российский рынок пикап T8 Pro местный офис JAC заявлял еще пару лет назад, но лишь сейчас модель добралась до РФ. На официальном сайте марки «восьмерка» обнаружилась в начале июля, а теперь там наконец появилась цена. К слову, на момент публикации новости релиз от JAC о старте продаж не поступал: вероятно, рассылку сделают в ближайшее время.

Напомним, в родном Китае JAC T8 Pro выпускают с 2018 года – по сути, он представляет собой доработанный грузовик JAC T6. У пикапа рамная конструкция, спереди – независимая пружинная подвеска, сзади – неразрезной задний мост на рессорах. Рулевой механизм – с гидроусилителем. В РФ привезли двухрядную модификацию длиной 5325 мм, колесная база такого T8 Pro равна 3090 мм (в Поднебесной еще есть более крупный вариант). Размеры грузовой площадки: 1520/1520/470 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм, грузоподъемность – 900 кг.



В России JAC T8 Pro доступен с двумя моторами на выбор: это турбодизель 2.0 (139 л.с., 320 Нм) и бензиновая турбочетверка 2.4 (204 л.с., 320 Нм). Оба двигателя сочетаются только с шестиступенчатой механикой. Пикап по умолчанию имеет жестко подключаемый полный привод.



Комплектация пока одна, она называется Full Extra. В списке оборудования T8 Pro значатся: светодиодные ходовые огни, ксеноновые фары, 18-дюймовые колеса, «кожаный» салон, цифровая приборка (7 дюймов), кондиционер, мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 10,4 дюйма, подогрев передних сидений, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, пара подушек безопасности, круиз-контроль, камеры кругового обзора.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Цена на данный момент тоже одна, причем в JAC не уточнили, к какому мотору она относится. Как бы то ни было, судя по официальному сайту, пикап JAC T8 Pro обойдется минимум в 2 820 000 рублей. Для сравнения, рамный полноприводный Great Wall Poer KingKong с бензиновым турбомотором 2.0 (190 л.с.) и 6МКП сегодня по прайсу стоит от 2 999 000 рублей, и такая же стартовая цена у Кинг-Конга с двухлитровым турбодизелем (150 л.с.).



Что же касается младшего грузовика JAC T6, то он, по предварительной информации, скоро перестанет быть Джаком: ожидается, что «шестерку» будут собирать во Владивостоке под брендом Sollers (прежде там делали Мазды). Пока же T6 еще присутствует в российской гамме марки JAC, он предложен с бензиновым турбомотором 2.0 (177 л.с.) и турбодизелем аналогичного объема (136 л.с.) по цене от 2 550 000 рублей.

