Не только Москвич: две модели JAC теперь выпускают в Елабуге под маркой Соллерс

Не успела российская пресса как следует переварить запуск первой модели возрождённой марки Москвич , которой оказался слегка перелицованный кроссовер JAC S4, как завод Соллерс Алабуга отчитался о начале производства двух коммерческих моделей JAC — фургона Sunray и лёгких бескапотных грузовичков N25/N35. Локализованные новинки получили названия Соллерс Атлант и Соллерс Арго соответственно, уже в декабре они поступят в продажу.

Простаивающий с начала весны завод Соллерс Алабуга (Алабуга — это, напомним, особая экономическая зона в Елабужском районе Республики Татарстан) вернулся к жизни: 26 ноября состоялась торжественная церемония рестарта производства, в которой приняли участие вице-премьер и главный архитектор современного автопрома РФ Денис Мантуров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

На смену ушедшему с елабужского завода Ford Transit пришли две новинки китайского происхождения, в пресс-релизе исходные имена не названы, но очевидно, что это JAC Sunray и Jac N25/N35 — слухи о том, что именно они пропишутся в Елабуге, ходили по Сети с лета и, как видим, полностью подтвердились. Сюрпризом стали только имена: обрусевший JAC Sunray — это Соллерс Атлант (на заглавном фото), Jac N25/N35 — Соллерс Арго. Под родными, китайскими названиями эти модели уже известны в РФ, вдобавок JAC Sunray приходит в нашу страну из Белоруссии как МАЗ-3650.



В сентябре под выпуск новых моделей в действующий СПИК Соллерса были внесены изменения, на их локализацию заложено более 5,5 млрд рублей. Уровень локализации пока минимальный, но уже в следующем году планируется перейти от отвёрточной сборки к производству полного цикла — со штамповкой, окраской и выпуском ключевых комплектующих, в том числе дизельных двигателей, деталей шасси и электронных компонентов. В итоге в новом проекте будет задействован весь текущий персонал завода Соллерс Алабуга.



Соллерс Атлант

Официальных вводных по новым моделям пока немного. Сообщается, что обе модели отвечают экологическим нормам Евро 5. Соллерс Атлант будет иметь полную массу от 2,5 до 4,2 т и предлагаться с двумя дизельными двигателями на выбор — мощностью 139 и 150 л.с.



Обновлённый JAC Sunray

Исходный китайский JAC Sunray выпускается с 2010 года, его дизайн — это «творческое переосмысление» Mercedes-Benz Sprinter второго поколения. Ранее в этом месяце JAC Sunray у себя на родине пережил первый и довольно масштабный рестайлинг, после которого стал гораздо меньше напоминать Мерседес, но в нашу страну пока идут дорестайлинговые машины. Эмблемы JAC на них заменены эмблемами Соллерс (две переплетающиеся орбиты), причём на передке Атланта эмблема Соллерс помещена на чёрный шестиугольник, который с двух сторон как бы подпирают хромированные молдинги.



Соллерс Арго

На Соллерсе Арго эмблема попроще — без подложки-шестиугольника и хромированных «усов», а просто на накладке в цвет кузова. Полная масса Арго будет находиться в диапазоне от 2,5 до 3,5 т, двигатели — дизельный 130 л.с. либо бензиновый мощностью 147 л.с.



Цены на Соллерс Атлант и Соллерс Арго пока не объявлены, но в официальном Телеграм-Канале Соллерс Алабуга ещё 7 ноября была дана ссылка на заметку в газете «Известия», где сообщается, что бескапотная модель (то есть Арго) будет стоить от 2,6 млн рублей, полукапотная (то есть Атлант) — от 2,9 млн рублей.

