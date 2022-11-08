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  • JAC Sunray, который прочат на замену Ford Transit в России, пережил рестайлинг

JAC Sunray, который прочат на замену Ford Transit в России, пережил рестайлинг

08.11.2022 983 0 0

Компания JAC Motors обновила немолодой коммерческий фургон Sunray: новое оформление передка и радикально перекроенный салон отдалили китайскую модель от немецкого вдохновителя — Mercedes-Benz Sprinter второго поколения.

 

JAC Sunray дебютировал в 2010 году, его внешнее сходство с Mercedes-Benz Sprinter — это «чистая случайность», никакого партнёрства у JAC Motors с немецкой компанией не было ни до, ни после периода разработки этой модели. Заметим, что «второй» Sprinter спародировала не только JAC Motors, но и ещё пяток китайский компаний, просто конкретно в России JAC Sunray известен больше других — его можно купить у официальных дилеров JAC Motors, а в 2019 году Sunray был локализован в Белоруссии как МАЗ-3650 и в таком виде минувшим летом пришёл в Россию.

По инсайдерским данным из разных источников, JAC Sunray в ближайшие месяцы пропишется на заводе Соллерс в Елабуге, где прежде производился Ford Transit, но официального подтверждения этой информации пока нет — в сентябре пресс-служба российской компании лишь сообщила, что в действующий СПИК Соллерс Авто были внесены изменения для выпуска двух новых коммерческих моделей под собственной маркой.

Ну а в Китае тем временем, как сообщает местный журнал Autohome, уже поступил в продажу обновлённый JAC Sunray. Это первый полноценный рестайлинг с момента дебюта модели: на смену устаревшему мерседесовскому фейсу пришли более компактные фигурные фары и огромная, растянутая почти на всю ширину кузова хромированная радиаторная решётка. Основные лопухи наружных зеркал дополнены верхними зеркалами на отдельных креплениях для лучшего контроля габаритов. Дизайн кормы не изменился.

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В салоне видим полностью новую переднюю панель с более современными блоком микроклимата и магнитолой. Дизайн щитка приборов отредактирован, дверные карты полностью новые, от дорестайлинговой модели остались только руль и рычаг переключения передач. На центральной консоли справа от рычага переключения передач появились дополнительная 12-вольтовая розетка и USB-порт, а под ними находятся заглушки для дополнительных клавиш и откидной лоток с подстаканниками.

На китайском потребительском сайте JAC Motors на момент выхода нашей заметки обновлённого Sunray не было, а в каталоге Autohome фургон 2023 модельного года заявлен с тремя турбодизелями на выбор — 2,0 л (126 л.с., 350 Нм либо 129 л.с., 360 Нм) и 2,5 л (150 л.с., 400 Нм). Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние. Габаритная длина — 5645 либо 5990 мм, ширина — 2080 мм, высота — 2405 либо 2645 мм, колёсная база — 3360 либо 3570 мм. Полная масса — до 4490 кг.

Не исключено, что если Соллерс и будет выпускать Sunray под собственной маркой, то уже в обновлённом виде, причём нельзя исключать дополнительных стилистических отличий от китайской версии модели.

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