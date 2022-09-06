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Соллерс будет выпускать автомобили под своим брендом. Возможно, при поддержке Chery

06.09.2022 197 0 0

Гендиректор Соллерс Авто ﻿Николай Соболев заявил, что на простаивающих площадках компании в скором времени будет организовано производство автомобилей под маркой Соллерс, но пока неизвестно, что это будут за машины. Скорее всего, — очередные переименованные «китайцы».

 

В структуру компании Соллерс Авто входят Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, доли в совместных предприятиях Соллерс Форд в Елабуге (здесь же производят автомобили российской лакшери-марки Aurus) и Мазда Соллерс во Владивостоке. Завязанные на иностранных партнёров СП простаивают с весны из-за известных геополитических событий, а попавший под санкции УАЗ продолжает выпускать машины, но в упрощённых комплектациях — без ABS, подушек безопасности и с двигателями ЗМЗ стандарта Евро-0.

Ещё формально в Ульяновске существует СП Исузу Соллерс, воссозданное в 2017 году, после того как в 2015 году компания Соллерс из одноимённого СП вышла. Воссоздание оформили с прицелом на СПИК, который был заключён в мае 2018 года, но результатов деятельности воссозданного СП Исузу Соллерс мы так и не увидели, на сайте Соллерс Авто сейчас никакого упоминания о нём нет.

В июне изменилась структура собственников Соллерс Авто, основным владельцем компании (76,7%) стало свежеобразованное ООО «Альтер Инвест», которое в свою очередь на 39,5% принадлежит Адилю Ширинову и на 35,5% Николаю Соболеву — нынешнему гендиректору компании. На проходящем сейчас во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Соболев поделился с рядом СМИ планами развития Соллерс Авто в новых реалиях, гендиректора в частности цитирует ТАСС:

«У нас, вы знаете, до сих пор есть совместные предприятия с Ford, Mazda и с Isuzu, которые в настоящий момент не производят продукцию, и, естественно, на этих мощностях мы будем делать новые проекты. И теперь мы точно понимаем, что мы будем в этих проектах основным, а в некоторых проектах и единственным инвестором. И самое главное — что мы в этих проектах будем правообладателем, то есть мы точно должны иметь доступ к правам интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новых платформ».

По словам Соболева, большинство новых проектов будут реализовываться и продвигаться под брендом Соллерс, тогда как сейчас единственной собственной маркой компании является УАЗ (Aurus, напомним, принадлежит ООО «Аурус», основным собственником которого является НАМИ). Подробности об этих проектах гендиректор Соллерс Авто надеется раскрыть в ближайшее время, эти проекты предполагают в том числе локальный выпуск ключевых комплектующих, узлов и агрегатов — например, дизельного двигателя для лёгких коммерческих автомобилей.

Ключевой вопрос, кем окажутся новые партнёры и что будет со старыми (Ford, Mazda, Isuzu), то есть как будут реструктуризованы действующие СП. По данным газеты «Коммерсантъ», рассматриваются варианты кооперации Соллерс Авто с китайской компанией Chery, у которой при бешеном росте продаж и популярности до сих пор нет собственного завода в России, а прежде локальная сборка велась на контрактной основе (на Автоторе, ТагАЗе и Дервейсе).

Добавим, что в 2019 году было создано конструкторское подразделение Соллерс Инжиниринг, которое в 2020 году получило подряд на разработку электрических коммерческих фургонов от немецкого стартапа Reload Motors. За этим стартапом стоят российские предприниматели Артём Каган и Дмитрий Сергеев, но за прошедшие два года концепция стартапа изменилась (подробности — в отдельной заметке), а Соллерс Инжиниринг в партнёрах более не значится, так что вряд ли стоит рассчитывать, что фургоны Reload загрузят простаивающие мощности Соллерс Авто.

Россия бизнес заводы УАЗ Chery

 

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