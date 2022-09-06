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Reload Motors 2.0: российский стартап в Германии переключился на водород

06.09.2022 47 0 0

Германский стартап Reload Motors GmbH со штаб-квартирой в Берлине основан в 2020 году выходцами из России с целью разработки и выпуска лёгких электрических фургонов. За два года изменился дизайн этих фургонов, а силовая установка теперь водородная. На европейский рынок фургоны Reload должны выйти в 2025 году.

 

О Reload Motors нас побудила вспомнить свежая новость о намерении российской компании Соллерс Авто начать производство автомобилей под собственным брендом, то есть Соллерс. Дело в том, что в 2020 году конструкторское подразделение Соллерс Инжиниринг (создано в 2019 году) подвизалось разработать для Reload Motors и подготовить к производству семейство электрических фургонов, при этом в качестве одного из потенциальных доноров платформы рассматривался локализованный в Елабуге Ford Transit. Россия также значилась одним из потенциальных рынков сбыта фургонов Reload.

После релиза от 17 декабря 2020 года никакой новой информации о партнёрстве Reload Motors и Соллерс Инжиниринг на сайте российской компании не было. Собственный сайт Соллерс Инжиниринг тоже скромно умалчивает о крупном заказе из Германии, хотя обычно такими проектами гордятся и выставляют напоказ — мол, вот смотрите, нам доверяют и мы делаем крутые проекты.

В свою очередь на обновлённом сайте Reload Motors 2.0 мы не нашли никакого упоминания о партнёрстве с Соллерс Инжиниринг, а изначальная концепция фургона Reload существенно изменилась. В 2020 году стартап планировал выпускать в основном батарейные электрические фургоны с запасом хода на одной зарядке до 250 км, но была упомянута и водородная модификация, которая позволит увеличить дальнобойность до 1000 км. Наладить производство фургонов Reload тогда планировалось на собственном заводе в Германии мощностью 20 000 машин в год.

Теперь же Reload Motors планирует выпускать исключительно водородные фургоны и не самостоятельно, а на контрактной основе — подходящую площадку планируется выбрать в первом квартале следующего года. Водородная энергетика в Европе сейчас набирает обороты, власти инвестируют в неё солидные бюджетные средства. Reload Motors рассчитывает, что количество водородных заправок в течение ближайших лет будет расти по экспоненте, а стоимость килограмма водорода до конца десятилетия уменьшится в два-три раза с нынешних 4,5 евро.

Обмылочный дизайн фургонов Reload за два года сменился на нарочито угловатый. На картинке с компоновкой видим, что электромотор расположен на передней оси, над ним находится электрохимический генератор, компактная буферная батарея установлена под полом кабины, а два баллона с водородом — под полом грузового отсека. Заправка водородом будет занимать всего 3 минуты. Запас хода на одной заправке — до 1000 км. Грузоподъёмность — до 1050 кг. Полная масса — до 3500 кг. Другие характеристики пока не обнародованы.

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Изображения интерьера кабины показывают лаконичную переднюю панель с гофрированной поверхностью и двухэкранным табло. Управление трансмиссией возложено на крупные кнопки, расположенные на небольшой выступе под передней панелью.

К концу этого года Reload Motors должна построить первый тестовый мул своего фургона, в конце 2024 года — выпустить опытную партию серийных машин, в 2025 году — выйти на рынок.

Основателями Reload Motors значатся наши соотечественники Артём Каган и Дмитрий Сергеев. Каган известен нашим читателям также по компании Aviar Motors и её электрическому спорткару Aviar R67 на базе Tesla Model S. Основные позиции в штате разработчиков и управленцев Reload Motors тоже занимают люди с российскими именами и фамилиями, а немецкие коллеги находятся в статусе консультантов или на «коммуницирующих» позициях — например, Дитер Неберт занимает должность исполнительного директора Reload Motors Germany, а Вольфганг Пуппе отвечает за GR-менеджмент.

Ставка на водород, на наш взгляд, своевременная и оправданная, она в перспективе позволит Reload Motors опередить многих конкурентов, сделавших ставку исключительно на батарейные модели, — например, британский стартап Arrival, за которым стоит российский предприниматель Денис Свердлов. Посмотрим, удастся ли Reload Motors соблюсти заявленный план-график.

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