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  • «Буханки» не будет: Arrival изменил дизайн своего электрического фургона

«Буханки» не будет: Arrival изменил дизайн своего электрического фургона

05.10.2020 208 0 0

Британский электромобильный стартап Arrival представил бета-прототип своего фургона, производство которого планируется начать в 2022 году на так называемых микрофабриках.

 

Стартап Arrival основан в 2015 году на деньги инвестфонда Kinetik, за которым стоит Денис Свердлов, в прошлом глава Минкомсвязи России и топ-менеджер российской телекоммуникационной компании Yota. Главным продуктом Arrival будут электрические фургоны с композитным, окрашенным в массе кузовом на модульной скейтборд-платформе. Их производство, по словам разработчиков, можно будет в кратчайшие сроки развернуть где угодно на гибких и легко возводимых микрофабриках (заводах площадью 10 000 м2). Первая такая фабрика заработает в Великобритании в первом квартале 2022 года.

Альфа-прототип фургона Arrival
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Альфа-прототип фургона Arrival
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Концепция фургонов Arrival заинтересовала компанию Hyundai: в январе этого года она объявила, что инвестирует в британский стартап 100 млн евро и планирует использовать их технологию в своих коммерческих автомобилях. Тогда же, в январе, американская курьерская служба UPS заказала Arrival 10 000 электрических фургонов с возможностью удвоения этого объёма в будущем. Летом такую же партию электрических машин у британцев заказала американская компания Amazon. В общем, с финансированием у Arrival проблем сейчас нет.

Бета-прототип фургона Arrival

Если в начале года фургон Arrival существовал в виде альфа-прототипа вагонной компоновки, напоминающего «буханку», то есть с местом водителя перед передней осью, то недавно стартап после консультаций с экспертами UPS и другими логистическами компаниями представил в статусе бета-прототипа существенно видоизменённый автомобиль. Однообъёмная форма сохранилась, но ветровое стекло теперь не вертикальное, а завалено назад. Место водителя теперь находится за передней осью, а доступ к нему производится через сдвижную боковую дверь, которая даже в открытом состоянии не выступает за габариты кузова. Понятно, что новый вариант компоновки привёл к уменьшению грузовой площади, но форма кузова стала лучше с точки зрения безопасности и аэродинамики, да и водителям-экспедиторам она более привычна.

Бета-прототип фургона Arrival

Издание InsideEVs сообщает, что Arrival планирует оснащать свои фургоны батареями LG Chem, их ёмкость в зависимости от нужд заказчика будет варьироваться в диапазоне от 44 до 130 кВт·ч. Другие технические характеристики пока не объявлены — на фирменном сайте Arrival не указаны ни размеры, ни грузоподъёмость, но, судя по картинкам, британцы будут делать крупный фургон, который станет прямым конкурентом электрическим аналогам от Rivian, Bollinger, Karma и General Motors.

Бета-прототип фургона Arrival

Сегмент электрических фургонов сейчас находится в фокусе внимания инвесторов из-за роста объёма перевозок на фоне пандемии COVID-19 и планов развитых стран в перспективе полностью отказаться от машин с ДВС. В прошлом году в Великобритании была возрождена компания Morris Commercial, которая также будет делать развозные фургончики с композитными кузовами, но более лёгкого класса.

Городской электробус Arrival

В планах компании Arrival помимо фургона значится электрический городской автобус с «телевизорами» по верхнему периметру кузова, прозрачной крышей и сиденьями с консольным креплением (так из под них удобнее выметать мусор). Технические характеристики и дата начала производства автобуса пока на названы.

В прошлом году Arrival поучаствовала в качестве подрядчика в разработке электрического спорткара другого британского стартапа, Charge Automotive, с кузовом в стилистике классического Ford Mustang.

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