В погоне за прибылью: Bollinger открывает новый для бренда сегмент с электровэном Deliver-E

Американский электромобильный стартап Bollinger Motors изначально заявил о себе, предложив клиентам брутальные внедорожники B1 и пикапы B2 с «квадратным» дизайном. Приём заказов на эти автомобили начался в октябре прошлого года. А весной текущего года в компании рассказали о планах по выпуску шасси с кабиной B2 Chassis Cab (сокращённо B2CC), то есть заготовку для машин специального назначения. Теперь же компания намерена открыть для себя ещё один сегмент – коммерческих автомобилей.



Концепт Bollinger Deliver-E

Электрофургоны в последнее время стали пользоваться довольно спросом у компаний, осуществляющих доставку товаров. Одним из самых ярких примеров стал заказ Amazon на 100 тыс. «зелёных» вэнов, который получила компания Rivian. А фирма UPS (United Parcel Service) оформила заявку на 10 тыс. электрических фургонов от британского стартапа Arrival. Свои «батарейные» вэны в 2021 году появятся также у Ford и GM.



В Bollinger решили, что хотят получить свой «кусок от этого пирога»: так появился проект под названием Deliver-E. Автомобиль представляет собой электрический фургон, производство которого, по плану, должно начаться в 2022 году. Пока что марка анонсировала его появление на официальном сайте, опубликовав несколько изображений концепта и первую информацию о новинке.



В компании заявляют, что товарная версия будет мало чем отличаться от показанного концепта. По подсчётам Bollinger Motors, общая стоимость владения Deliver-E окажется заметно меньше по сравнению с показателями фургонов с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Известно, что коммерческий автомобиль Bollinger предложат в различных вариантах колёсной базы, правда, каких именно, пока не уточняется. Кроме того, у электровэна ожидается широкий ассортимент батарей – ёмкостью 70, 105, 140, 175 и 210 кВт*ч. Информации о минимальном и максимальном запасе ходе новинки пока нет.



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В стартапе пояснили, что основные компоненты и узлы Deliver-E позаимствует у своих «соседей» по модельному ряду, в том числе электрическую силовую установку. Напомним, внедорожник B1 и пикап B2 оснащаются двухмоторной системой (по одному на каждую ось), совокупная отдача которой равна 622 л.с. (максимальный крутящий момент – 905 Нм).



Моделям Bollinger B1 и B2 на разгон с места почти до «сотни» (до 96,56 км/ч) нужно 4,5 секунды, а их максимальная скорость составляет 160 км/ч. Пикап и внедорожник оснащаются аккумулятором ёмкостью 120 кВт*ч, запас хода равен 322 км (расчёт вели по циклу EPA). При этом с помощью обычной розетки зарядить батарею полностью можно за 8-10 часов, а от экспресс-терминала – за 75 минут.

Поставки внедорожника В1 и пикапа В2 первым покупателям начнутся в следующем году. Стартовый ценник на любую из моделей составляет 125 тыс. долларов, что эквивалентно 9,3 млн рублей по текущему курсу. Цены Bollinger Deliver-E станут известны позже.

