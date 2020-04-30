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  • Семейство внедорожников Bollinger пополнилось «головастиками» и «телегами»

Семейство внедорожников Bollinger пополнилось «головастиками» и «телегами»

30.04.2020 95 0 0

Американская компания Bollinger Motors объявила о расширении своей электромобильной линейки: вслед за внедорожником В1 и пикапом В2 она хочет продавать шасси с кабиной B2 Chassis Cab (или сокращённо B2CC), то есть заготовку для машин специального назначения. Шасси без кабины тоже доступно для заказа.

 

Bollinger Motors — один из наиболее экстремальных электромобильных стартапов, решивший предложить миру брутальные внедорожники с квадратно-гнездовым дизайном. Подробно об их конструкции мы рассказывали в октябре прошлого года, когда начался приём заказов на внедорожник В1 и пикап В2 (цена — от 125 тысяч долларов, поставки начнутся в 2021 году). Вкратце напомним, что в основе этих машин лежит оригинальная платформа с двумя электромоторами, выдающими совокупно максимальные 622 л.с. и 905 Нм. Батарея на 120 кВт·ч обеспечивает 322 км пробега на одной зарядке.

Подвеска — независимая, гидропневматическая, на двойных поперечных рычагах «по кругу». Дорожный просвет — 381 мм, глубина преодолеваемого брода — 914 мм. Алюминиевый кузов со съёмными дверями, окнами и крышей не имеет никаких современных систем пассивной безопасности, есть только пристяжные ремни. Из удобств есть кондиционер и аудиосистема, за доплату предлагаются подогрев сидений и лебёдка. К интересным особенностям кузова относится возможность грузить габаритные грузы (доски, брёвна, трубы и проч.) продольно насквозь, для чего спереди и сзади имеются специальные люки.

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В марте Bollinger Motors объявила о готовности продавать свою платформу всем желающим. Под желающими в данном случае имеются ввиду другие начинающие автопроизводители, у которых нет времени или ресурсов для разработки собственного шасси. Тогда же оказалось, что «телега» Bollinger помимо двух сопряжённых с электромоторами редукторов с понижающими передачами имеет колёсные редукторы, применённые, очевидно, из желания сделать наилучшую геометрическую проходимость. Тем не менее Bollinger заявил, что готов поставлять шасси и без колёсных редукторов, а также в передне- либо заднеприводном формате и с увеличенной до 180 кВт·ч ёмкостью батареи.

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Неизвестно, воспользовался ли кто-нибудь предложением Bollinger на поставку шасси, но сегодня стартап объявил, что теперь предлагает эти же самые шасси с кабинами. Модификация, получившая название B2CC, предлагается с одинарной или двойной кабиной, причём обе можно заказать без задней стенки — это может быть необходимо для создания всевозможных надстроек с переходом в салон. В качестве примеров приведены фургон, кран, автовышка и пожарная машина с лестницей.

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Технические характеристики — такие же, как у пикапа и внедорожника, но цена на шасси пока не объявлена. Для подключения внешних устройств доступно до десяти 110-вольтовых розеток. Грузоподъёмность — 2268 кг. В оснащение входит ABS и система стабилизации.

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О возможности эксплуатации электромобилей Bollinger на дорогах общего пользования по-прежнему ничего не сказано, на всех промо-фото и видео машины позируют на пересечённой местности, то есть пока будем их считать 100-процентными внедорожниками. В этой связи круг частных покупателей будет сильно ограниченным, но шасси с кабиной и без теоретически могут заказать военные, экстренные и прочие службы, работающие в экстремальных полевых условиях. Поставлять свои машины за пределы Америки Bollinger Motors пока не планирует.

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