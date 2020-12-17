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Создатель русского Мустанга и Соллерс разработают электрический фургон для Европы

17.12.2020 135 0 0

Полку электромобильных стартапов прибыло: встречайте зарегистрированную в Германии компанию Reload Motors GmbH, за которой стоит российский предприниматель Артём Каган и его немецкий коллега Дитер Неберт. В течение ближайших 3,5-4 лет Reload Motors при помощи коллег из Соллерс Инжиниринг планирует разработать и запустить в производства лёгкий электрический фургон, способный проехать на одной зарядке до 250 км.

 

Артём Каган уже известен нашим читателям по компании Aviar Motors и её уникальному проекту электрического купе Aviar R67 на базе Tesla Model S. Вкратце напомним, что Артём решил построить вокруг Теслы новый кузов, дизайн которого повторяет классический Ford Mustang 1967 года, но при этом больше, просторнее и удобнее исторического прототипа. Все наружные панели изготовлены из углепластика. Модифицированная силовая установка от Теслы мощностью 840 л.с. позволяет разогнать спорткар до 100 км/ч за 2,2 с.

Aviar R67
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Aviar R67
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Aviar R67
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Aviar R67
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Aviar R67
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В Великобритании существует похожий проект от Charge Automotive, но в нём используются лицензионные кузовные панели от Ford Mustang 1967 года (то есть больше машина не стала), а электрическая начинка сделана с использованием компонентов Arrival — британского электромобильного стартапа, за которым стоит российский предприниматель Денис Свердлов и который намерен выпускать на «микрофабриках» электрические фургоны собственной разработки.

Электрический фургон Arrival

Arrival сумел собрать хороший урожай инвестиций (в том числе от Hyundai) и сегодня, по данным Automotive News Europe, его стоимость оценивается более чем в 15 млрд долларов. У Arrival уже есть заказ на 10 тысяч фургонов от курьерская служба UPS с опцией удвоения этого объёма. В общем, дела идут хорошо.

Успех Arrival, вероятно, впечатлил Артёма Кагана, и он решил создать собственную аналогичную компанию — вышеупомянутую Reload Motors GmbH. Но если Arrival делает ставку на так называемые микрофабрики (площадью 10 000 м2, без цехов штамповки, сварки и окраски), то Reload Motors планирует строить в Германии традиционный крупный завод площадью 50 000 м2, способный выпускать по 20 тысяч фургонов в год. Место расположения завода пока не названо, зато обозначен объём инвестиций — 180 млн евро. Для сравнения скажем, что Arrival оценивает каждую свою «микрофабрику» в 40-45 млн евро. Две «микрофабрики» у Arrival уже есть, к 2024 году, согласно планам, будет 31.

Электрический фургон Reload

Reload Motors планирует начать выпуск своего фургона через 3,5-4 года, то есть не раньше середины 2024 года, когда в теории Arrival уже завалит рынок своими фургонами. При этом фургон Reload, концептуально близкий, как можно судить по картинка, к Arrival, ещё только предстоит разработать — эту работу Артём Каган решил доверить российской компании Соллерс, точнее его подразделению Соллерс Инжиниринг. Не исключено, что донором платформы для фургонов Reload станет локализованный на мощностях Соллерс в Елабуге Ford Transit. Между тем в ноябре Ford представил собственную электрическую версию Transit с батареей на 67 кВт·ч и запасом хода в 350 км на одной зарядке (по циклу WLTP).

Электрический фургон Reload

Фургоны Reload планируется оснащать батареей ёмкостью от 50 до 90 кВт·ч в зависимости от модификации. Планируемый запас хода на одной зарядке — всего 120-250 км, но предусмотрена также модификация с водородной силовой установкой, которая позволит проехать на одной заправке 800-1000 км.

Задача специалистов Соллерс Инжиниринг — в течение ближайших восьми месяцев провести исследование рынка, построить бизнес-модель, оценить риски и сформировать ТЗ на автомобиль. Затем начнётся его разработка и разработка производственной площадки.

В перспективе Reload Motors хочет занять 2,5-3% быстрорастущего европейского рынка электрических фургонов. По прогнозам компании, к 2030 году этот рынок достигнет объёма в 2 млн машин. Фургоны Reload планируется также продавать в США, России, странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

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