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  • «Зелёный» Ford Transit: 269-сильный электромотор и запас хода в 350 километров

«Зелёный» Ford Transit: 269-сильный электромотор и запас хода в 350 километров

12.11.2020 5 0 0

Новинка американского бренда выйдет на домашний рынок в конце 2021 года. E-Transit предложат только с одним электромотором.

 

Компания Ford выпускает линейку лёгких коммерческих автомобилей Transit с 1965 года. Она включает в себя бортовое шасси, микроавтобус, грузовой и грузопассажирский фургоны. Продажи модели на домашнем рынке идут весьма неплохо: за прошлый год было реализовано 153 868 машин, что почти на 12% больше, чем в 2018-ом. Теперь производитель решил расширить семейство за счёт электрической версии Транзита.

На фото: Ford E-Transit

Вопрос о создании «зелёной» версии Transit обсуждался в Ford ещё в 2019 году. Первый тизер новинки появился в начале марта 2020-го, он содержал лишь узнаваемый силуэт. Ещё одно короткое видео было опубликовано в конце прошлого месяца, с его помощью компания раскрыла название новой модификации – E-Transit. А сегодня, 12 ноября, этот коммерческий автомобиль представили официально. 

Электрические версии появятся у грузовых фургонов и шасси: в США E-Transit будет продаваться в восьми модификациях: предусмотрено три варианта крыши и три – длины. Внешне «розеточный» Транзит почти не отличается от «обычных» версий, кроме оформления решётки радиатора: у E-Transit этот элемент получил синие горизонтальные полоски. Модель оснащается информационно-развлекательной системой SYNC 4 с тачскрином объёмом 12 дюймов, подкорректированной функцией распознавания голоса, 4G LTE-модемом и возможностью обновления «по воздуху».

В списке систем безопасности новинки есть комплекс Pilot360, автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, функция распознавания дорожных знаков, мониторинг слепых зон, 360-градусный обзор камер и другие.

Изменение «начинки» не повлияло на грузовые возможности E-Transit: у версии с наиболее высокой крышей и удлинённой колёсной базой объём багажного отсека по-прежнему равен 13,8 куб. метра. Максимальная полезная нагрузка составляет до 1616 кг для фургона и до 1967 кг для шасси.

Все «зелёные» версии оснащаются только одним электромотором, который расположен на задней оси. Его отдача составляет 269 л.с., а максимальный крутящий момент – 430 Нм. Под полом располагается тяговая батарея ёмкостью 67 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составит 350 км (расчёт вели по используемому в Европе циклу WLTP). Полностью зарядить аккумулятор от домашней сети с помощью Ford Connected можно за 8 часов.

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Ford E-Transit появится в продаже на домашнем рынке в конце следующего года, а до европейских дилеров новинка доберётся весной 2022-го. Точных ценников пока нет, известно лишь, что в США за базовую версию электрического коммерческого автомобиля попросят меньше 45 тыс. долларов (эквивалентно примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу).

В Старом Свете Ford E-Transit составит конкуренцию вэнам брендов, входящих в состав французской группы PSA – Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy/e-Dispatch и Opel/Vauxhall Vivaro-E. Кроме того, за покупателей придётся побороться с Fiat e-Ducato и Mercedes-Benz eVito. На нашем рынке версию ждать не стоит, ведь «зелёные» машины среди россиян популярностью не пользуются. Так что в РФ по-прежнему будут доступны «обычные» Транзиты, собираемые на заводе в Татарстане.

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