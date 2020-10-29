Ford в преддверии премьеры «зелёного» Transit решил подразнить очередным тизером

Первое изображение автомобиля появилось ещё в начале марта текущего года, теперь в Сети оказалось видео, анонсирующее дебют новинки.

Американский производитель наладил производство линейки лёгких коммерческих автомобилей Transit с 1965 года. В её составе грузовой и грузопассажирский фургоны, а также микроавтобус и бортовое шасси. Рынок электромобилей продолжает расти, в мире в целом и в США в частности. Это привело к тому, что в Ford решили сделать линейку коммерческой модели шире за счёт «зелёной» модификации, вопрос обсуждался ещё в 2019-ом. Презентация новинки пройдёт через две недели.



Первый тизер новинки компания опубликовала ещё в начале марта: на чёрном фоне был изображён узнаваемый силуэт коммерческого автомобиля, выполненный, конечно же, зелёным цветом (символ заботы об экологии). Также на картинке имелась белая надпись, которая в переводе с английского означает «полностью электрический Ford Transit на подходе».

Теперь же в Twitter появилось новое тизерное видео, на котором показан профиль «зелёного» коммерческого автомобиля и название версии – E-Transit. Также из ролика стала известна дата дебюта – 12 ноября 2020 года.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, электрические модификации (BEV) появятся у грузовых фургонов и шасси Транзита; у них будет по три варианта высоты крыши и длины кузова. В компании отметили, что грузовые возможности у E-Transit останутся прежними, вероятно, наличие тягового аккумулятора не повлияет на багажное отделение модели.



На фото: Ford Transit

Пока что американский производитель не рассказал о технических характеристиках будущего «розеточного» коммерческого автомобиля. По предварительным данным, предоставленным Ford Authority, вэн может получить батарею от кроссовера Mustang Mach-E: у него имеется аккумулятор ёмкостью 75,7 кВт*ч (используется 68 кВт*ч), а также 98,8 кВт*ч (используется 88 кВт*ч). Запас хода пока неизвестен, ожидается, что он составит порядка 320 км.



Сейчас у Ford Transit есть электрифицированная версия: она оснащается гибридной установкой и аккумулятором ёмкостью 13,6 кВт*ч. Такой коммерческий автомобиль способен проехать в чисто электрическом режиме без подзарядки примерно 56 км.



В Европе Ford E-Transit будет конкурировать с вэнами брендов, входящих в состав французской группы PSA – Peugeot e-Expert, Citroen e-Jumpy/e-Dispatch и Opel/Vauxhall Vivaro-E. Кроме того, за покупателей придётся побороться с Fiat e-Ducato и Mercedes-Benz eVito. На старосветский и американский рынки электрический коммерческий автомобиль выйдет в 2021 году, в России же его, естественно, можно не ждать, ведь «зелёные» машины среди наших покупателей популярностью не пользуются. Так что в РФ по-прежнему будут доступны «обычные» Транзиты, собираемые на заводе в Татарстане (легковой ряд был выведен ещё в прошлом году).

