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На рынок выходят упрощённые УАЗы: изучаем прайс-листы

07.07.2022 358 1 0

Сэкономить можно при покупке Патриота, Пикапа и Профи. Любопытно, что сокращение списка оборудования производитель позиционирует как опцию.

 

Следом за упрощенной Lada Granta на российский рынок выходят аналогичные УАЗы. Отметим, в случае с внедорожником Патриот и Пикапом речь идет о машинах с механической коробкой передач в базовой комплектации Классик и следующей за ней версии Комфорт. Модели с «автоматом» имеют прежнее оснащение (разве что может не быть системы ЭРА-Глонасс), они до сих пор «висят» на официальном сайте производителя, несмотря на то, что УАЗ попал под санкции Евросоюза (коробку Punch производят во Франции). А еще интересно то, что даже у вездеходов с МКП отсутствие того или иного оборудования не является обязательным: в прайс-листе это указано как «отменяющая опция».

УАЗ Пикап и Патриот

Итак, базовый Патриот Классик без «отмен», согласно прайс-листу, сегодня стоит 1 545 000 рублей. Если убрать ABS и EBD, можно сэкономить 5000 рублей (тогда комплектация будет называться Классик Fleet), отсутствие подушки безопасности в этом исполнении – еще минус 10 000 рублей. Кроме того, можно выбрать упрощенное рулевое колесо «Икар» (оно без «эйрбэга», доступно только для версии без ABS и EBD) – это еще минус 10 000 рублей. После «отмен» у такого Патриота останутся стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески, иммобилайзер, электрорегулировки и подогрев наружных зеркал, регулировка руля по углу наклона и вылету, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних и задних дверей, аудиоподготовка.

Для Патриота в комплектации Комфорт предусмотрена опция «Отсутствие подушек безопасности водителя и пассажира» — это минус 20 000 рублей (Патриот Комфорт без «отмен» стоит 1 700 000 рублей). У этой версии имеются охлаждаемый перчаточный ящик, воздуховод в туннеле пола для задних пассажиров и кондиционер.

Все перечисленные выше «отменяющие опции» с теми же самыми «минусами» положены и Пикапу в аналогичных исполнениях (Пикап Классик без «отмен» стоит 1 570 000 рублей, Пикап Комфорт – 1 790 000 рублей).

УАЗ Профи

Дешевле может стать и коммерческий УАЗ Профи: минус 10 000 рублей при отсутствии подушки безопасности водителя и минус 5000 рублей (но не для всех версий), если «отменить» ABS и EBD. Самый доступный Профи (полуторка 4х2) без «отмен» по прайсу сегодня стоит 1 600 000 рублей.

А вот отсутствие системы ЭРА-Глонасс на цену УАЗов никак не влияет.

Читайте также материал Kolesa.ru:  Без подушек безопасности, ABS и на Евро-2: как работает отечественный автопром под санкциями

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1 комментарий
07.07.2022 18:31
Иван Сергеев

На кого это рассчитано? Кто будет целенаправленно экономить 5-10 тыс. руб, подвергая свою жизнь существенному риску? Хотя... Русский терпила только рад будет - на несколько бутылок водки останется теперь.

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