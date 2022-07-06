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Упрощённая «оспортивленная» Lada Granta Drive Active: названа цена

06.07.2022 441 0 0

Российский автопроизводитель отметил, что новое исполнение оказалось на 138 000 рублей дешевле по сравнению со схожей комплекцией Drive Active предыдущего модельного года. Правда, у таких машин нет ни подушек безопасности, ни системы ABS.

 

В стране продолжают стремительно падать продажи новых автомобилей, процесс затронул и отечественную марку Lada. «Минус» связан не только со снижающейся покупательской способностью населения и взлетевшими ценами на автомобили, но и с проблемами с производством, ведь в течение долгого времени завод простаивал из-за нехватки комплектующих. Позже в РФ были смягчены требования к выпускаемым машинам, в итоге работа конвейера АВТОВАЗа была частично возобновлена.

На фото: Lada Granta Drive Active

В середине прошлого месяца стало известно о старте продаж «упрощённой» Lada Granta, версии Classic’22. В таком исполнении предлагают седан, лифтбек и универсал (хэтчбек временно исключён из семейства). Стоит напомнить, что у «упрощённых» машин нет подушки безопасности водителя, ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, иммобилайзера, подсказчика переключения передач в бортовом компьютере.

Всего этого лишили и версию Granta Drive Active нового модельного года. В список её оснащения входят: электростеклоподъёмники передних дверей, электроусилитель руля, ДХО, зеркала с обогревом и электроприводом, аудиоподготовка и четыре динамика, бортовой компьютер, центральный замок, розетка 12V на центральной консоли, подсветка перчаточного ящика и багажного отделения, крепления для детских кресел Isofix. Опционально доступен кондиционер.

Стартовая стоимость такого варианта Lada Granta Drive Active составляет 804 900 рублей. Нынешняя стоимость на 138 000 рублей дешевле по сравнению со схожей комплекцией Drive Active предыдущего модельного года. Отметим, средняя комплектация такого седана – Comfort’22 – обойдётся в 847 900 рублей. У таких машин есть модель системы ЭРА-ГЛОНАСС, подогрев передних сидений, кондиционер и аудиосистема.

На фото: салон Lada Granta Drive Active

Lada Granta Drive Active’22 визуально отличается от «обычных» Грант за счёт наличия аэродинамического обвеса, изменённых бамперов с красной окантовкой, хромированного наконечника трубы выхлопной системы, а также 15-дюймовых легкосплавных дисков, выполненных в оригинальном дизайне. Салон таких седанов имеет контрастные декоративные элементы: вставки на сиденьях, подсветку щитка приборов, яркую строчку на кожаной оплётке рулевого колеса и кожуха рычага коробки передач.

У Granta Drive Active’22 короткоходная подвеска со спортивными настройками, которая подходит и для динамичного вождения и для комфортной езды в транспортном потоке по дорогам общего пользования. Под капотом этого автомобиля находится 90-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 143 Нм. В пару к нему предлагается пятиступенчатая «механика».

Напомним, официальная рекомендованная минимальная цена «обычного» седана Granta в версии Classic’22 сейчас равна 678 300 рублей, за лифтбек придётся отдать не менее 698 300 рублей, а за универсал просят не менее 705 300 рублей. По сравнению с ценниками предыдущей комплектации Classic, новые варианты дешевле на 80-83 тыс. рублей.

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