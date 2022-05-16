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  • В РФ разрешили производство «упрощённых» автомобилей: без ABS, ESP и подушек безопасности

В РФ разрешили производство «упрощённых» автомобилей: без ABS, ESP и подушек безопасности

16.05.2022 615 1 0

Кроме того, автомобили теперь можно оснащать устройствами ЭРА-ГЛОНАСС без функции автоматического срабатывания после аварии (останется только кнопка, которую нужно активировать вручную).

 

Автопром РФ по-прежнему находится в кризисе: ранее многие заводы приостановили выпуск машин из-за проблем с поставками комплектующих: на нехватку повлияли нарушения логистических цепочек, санкции, а также отказ части компаний от ведения бизнеса в России. В результате законодатели разработали список послаблений для производителей, теперь соответствующее постановление опубликовал кабмин.

Упрощённые требования к сертификации автомобилей в РФ прописаны в новом постановлении правительства №855 от 12 мая 2022 года – «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Этот документ разрешает автопроизводителям отказаться от установки на новые автомобили некоторых систем, которые сейчас стали недоступны либо из-за санкций, либо по причине дефицита микрочипов.

Так, согласно документу, меньше требований теперь будут предъявлять к тормозной системе машин: разрешено выпускать автомобили без антиблокировочной системы ABS и электронной системы стабилизации ESP. Помимо этого, законодатели в РФ решили отменить современные требования к краш-тестам: сейчас для машин обязателен только лобовой удар в бетонный куб (без перекрытия). В итоге автопроизводители могут отказаться от преднатяжителей ремней и подушек безопасности.

Ещё один пункт, касающийся безопасности водителя и пассажиров – упрощение требований к устройствам системы ЭРА-ГЛОНАСС. Документ разрешил устанавливать приборы без функции автоматического срабатывания после аварии (останется кнопка, которую в экстренной ситуации придётся активировать вручную). Кроме того, машины можно выпускать и без системы оповещения в чрезвычайных ситуациях (для этого компании могут использовать решение Евразийской экономической комиссии).

Также документ, по сути, отменяет требования к токсичности выхлопов машин: для большинства категорий транспортных средств теперь допустим экологический класс «Евро-0» (напомним, до недавнего времени в РФ официально действовал экокласс «Евро-5»). Решение по стандарту теперь будут принимать сами автопроизводители в зависимости от своих возможностей: при низком экоклассе они смогут отказаться от некоторых датчиков и блоков управления в системе впрыска топлива.

Отметим, новое постановление правительства РФ отменило действие солидной части пунктов Техрегламента, который был введён в 2011 году. По сути, создатели документа не разрабатывали некие новые упрощённые требования: они обратились к устаревшим нормам, применявшимся в стране десятилетия назад. Конечно, с тех пор выросло количество требований, касающихся безопасности, однако это стало необходимым из-за увеличившегося количества машин на дорогах. Стоит напомнить, что к 2024 году власти собирались серьёзно снизить смертность в ДТП на российских дорогах (до 4 человек на 100 тыс. населения). В 2020-ом этот показатель был немногим меньше 11-ти.

Предполагается, что упрощённые требования к сертификации автомобилей в РФ – это временная мера. Срок действия нового постановления кабмина установлен до 1 февраля 2023 года; правда, ничто не помешает властям продлить его действие при необходимости. Важно уточнить, что новые требования являются допустимыми, а не обязательными. Так что автопроизводители (по возможности) могут выпускать и машины, соответствующие нормам, действующим в начале этого года. Хотя, вероятно, такие исполнения окажутся ощутимо дороже по сравнению с «упрощёнными» вариантами.

Россия авто и общество законы производство авто и технологии

 

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1 комментарий
17.05.2022 07:49
Иван Сергеев

А что случилось? (с)

Карбюратор уже кажется не таким уж неактуальным)

1

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