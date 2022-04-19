Вопрос кризисного производства автомобилей: в РФ начнут выпускать машины экокласса «Евро-0»

Предполагается, что это отразится не только на экологии, но и станет причиной снижения уровня безопасности и комфорта водителей и пассажиров.

Многие автозаводы в РФ приостановили деятельность из-за продолжающихся проблем с поставками комплектующих: на нехватку повлияли как проблемы с логистикой, так и санкции, а также отказ части компаний от ведения бизнеса в России. Для многих производителей выпуск таких же машин, какие сходили с конвейера до кризиса, оказался невозможен. В итоге для компаний разработали послабления.



Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, в РФ могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, в том числе «Евро-0». По данным издания, соответствующий пункт есть в проекте постановления правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Этот документ призван сделать проще требования к выпускаемым в стране автомобилям.

При этом, судя по документу, послабление по факту коснётся только крупных традиционно отечественных автопроизводителей: указано, что численность сотрудников должна превышать 5 тыс. человек. Ещё норма распространяется на тех, кто выпускает полуприцепы, электробусы, а также на компании, находящиеся под санкциями. Согласно проекту, новыми послаблениями не получится воспользоваться заводу, который выпускает машины китайской марки Haval (остался одним из немногих работающих в РФ).



Напомним, в соответствии с действующим техрегламентом Таможенного союза, машины, выпускающиеся в обращение должны быть не ниже экокласса «Евро-5». Однако выпускать их сейчас производители в РФ не могут из-за приостановки поставки систем управления двигателем Bosch (они в том числе нужны для регулирования мощности и уровня выхлопов). При этом по-прежнему останется обязательной установка каталитических нейтрализаторов, снижающих объём выбросов, в случае, если они предусмотрены конструкцией (часть используемой продукции выпускается в России).

Сообщается, что новые упрощённые требования распространяются на транспортные средства, выпущенные в период с 1 апреля по 31 декабря текущего года. На данный момент документ пока не одобрен: по информации издания, сейчас он находится в аппарате правительства, в него вносятся заключительные правки. Стоит отметить, что машины низкого экологического класса в РФ уже поставлены на конвейер: так, КАМАЗ выпустил партию грузовиков, соответствующих стандарту «Евро-2». Но пока документ не будет принят, компании не имеют права продавать такие ТС.



В издании напомнили, что РФ ввела стандарт «Евро-2» в 2002 году. Обсуждаемая мера предполагает временное разрешение на выпуск легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями любого экокласса, начиная с «Евро-0»; если речь идёт о лёгком коммерческом транспорте и грузовых автомобилях с дизельными моторами, то требование – выше «Евро-1»; если с газовыми двигателями – не ниже «Евро-3». Эти меры, по сути, откатывают автопром страны к стандартам 1990-ых.

По словам Сергея Удалова из «Автостата», многим автовладельцам не важен экологический класс машины, однако, они обращают внимание на комфорт и безопасность. Речь идёт в том числе о наличии антиблокировочной системы (ABS) и системы электронного контроля устойчивости (ESP). В документе, который сейчас готовится к одобрению, отмечено, к примеру, что установка ABS необязательна. Стоит отметить, что в случае принятия постановления, у Минпромторга будет право продолжать снижать требования к конструкции машин, если это будет нужным местным производителям (для этого потребуется согласование с ГИБДД).

