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Чем будем дышать: в РФ планируют снизить эконормы для автотранспорта

18.03.2022 122 0 0

Пока что проблемы обнаружились при производстве техники экокласса «Евро-5» и более высоких в сегменте грузовых автомобилей.

 

О проблемах КАМАЗа мы сообщали совсем недавно: в ближайшее время российский производитель грузовых автомобилей сможет выпускать только машины семейства K3, это так называемая «классическая линейка», её производство было налажено ещё в 1995 году. Напомним, из-за нынешнего дефицита импортных запчастей эти грузовики будут выпускать с российскими комплектующими: КПП 154, двигателями разработки КАМАЗа, а также топливной аппаратурой АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий).

На фото: Урал Next

Как сообщает «Коммерсант», сейчас в правительстве РФ заговорили о том, чтобы «приостановить некоторые требования» техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств» (ТР ТС 018). Судя по пакету антикризисных мер, речь здесь идёт в том числе о «требованиях к выбросам». Изменения должны быть внесены в Евразийскую экономическую комиссию, причём срок подачи истёк 15 марта 2022-го, но в ЕЭК отметили, что инициатив от РФ не поступало. Подготовить проект документа должны Минпромторг и Росстандарт, но его пока нет.

Актуальный техрегламент предполагает, что все выпускаемые на рынок транспортные средства должны соответствовать экологическому классу «Евро-5» (или выше). Однако, по данным издания, выпускать такие машины в грузовом сегменте компании КАМАЗ и Урал смогут примерно до конца следующего месяца (пока есть запасы иностранных комплектующих). Сообщается, что похожая ситуация сейчас и в лёгком коммерческом, а также легковом сегментах.

Стоит отметить, что сейчас на территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза) действует пятый экологический класс. В скором будущем планировался переход на «Евро-6». По словам источника издания, сейчас это, скорее всего, больше не является приоритетом, но при этом вряд ли объём вредных выхлопов перестанут регулировать вовсе. Российские автопроизводители используют продукцию отечественной компании «Итэлма» и других, а также зарубежных – Bosch, Liebherr, Dinex, Faurecia.

Источник в одном из автоконцернов в РФ отметил, что планируемое снижение требований по выбросам «даст автозаводам время, чтобы внедрить решения по импортозамещению» части комплектующих, обеспечивающих соответствие техники экоклассу «Евро-5». Он отметил, что это решение окажется временной мерой и будет действовать «в период разрыва технологических цепочек».

На фото: КАМАЗ 43118

Производители автокомпонентов сомневаются в возможности быстрого достижения выпуска продукции, соответствующей высокому экоклассу. Источники издания отметили, что самостоятельно в кратчайшие сроки нельзя будет заменить иностранные блоки управления двигателями. Для этого как минимум понадобится разработать и сертифицировать аппаратную платформу, сделать калибровки длительностью около года и стоимостью около 1 млн евро.

Вероятно, названное «временным» снижение требований к выбросам вредных веществ автотранспорта в РФ в итоге может затянуться. Напомним, в Россию могут перестать поставлять грузовые автомобили (в том числе тягачи) и дизельные двигатели мощностью более 400 л.с. В этом случае дальнейшее обновление парков техники для перевозки грузов будут обеспечивать КАМАЗ, Урал, а также китайские импортируемые грузовики.

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