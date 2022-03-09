Проблемы КАМАЗа: производитель грузовых автомобилей будет использовать российские запчасти

КАМАЗ был основан в 1976 году, основное производство располагается в Набережных Челнах (город в республике Татарстан). Компания выпускает коммерческий транспорт, в том числе грузовые автомобили, автобусы, электробусы и т.д. Грузовики выпускались в том числе на совместном предприятии, созданном с немецким концерном Daimler: соответствующее соглашение было заключено ещё в 2009 году.



В связи с текущей геополитической ситуацией Daimler Truck приостановил совместную работу с КАМАЗом. Об этом стало известно в конце прошлого месяца. В результате поставка комплектующих на СП Daimler Kamaz Rus была прекращена, а производство машин приостановлено. Тогда же, по данным gazeta.ru, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин сказал о том, что в нынешних условиях будет задействован план действий, согласованный с правительством РФ.

Также на производстве КАМАЗа сказываются не только экономические санкции, к которым присоединяются отдельные игроки рынка, но и проблемы с логическими цепочками. Совокупно из-за этого наблюдается дефицит различных компонентов. Без них российская компания не может выпускать продукцию с двигателями Cummins (партнёр из США), коробками передач ZF (из Германии) и элементами топливной системы Bosch (тоже немецкий поставщик).



Информация о том, как будет работать КАМАЗ теперь, появилась у «Известий». Сообщается, что компания намерена до конца текущего месяца перейти на выпуск классических грузовиков, которые создаются с использованием российских компонентов и узлов.

Издание ссылается на письмо гендиректора торгово-финансовой компании Дмитрия Леонова, направленное руководителям дилеров компании КАМАЗ. Он пояснил, что из-за дефицита импортных запчастей «автомобили всего модельного ряда К3 [это так называемая «классическая линейка», выпускаемая с 1995 года, — прим. ред.] с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами». По его словам, будут использоваться КПП 154, двигатели разработки КАМАЗа, а также топливная аппаратура АЗПИ (Алтайского завода прецизионных изделий).



По данным издания «Автобизнес», за 2021 год КАМАЗ продал примерно 22 тыс. автомобилей линейки К3, то есть на их долю пришлось около половины от общего количества реализованных грузовиков (44 тыс. единиц). «Классический» модельный ряд представлен 20 различными моделями КАМАЗа: они отличаются грузоподъёмностью и колёсными формулами.

На рынке коммерческого транспорта есть и другие изменения: ранее была приостановлена работа завода Соллерс Форд. Он располагается в Елабуге (республика Татарстан), на его мощностях налажено производство микроавтобусов Ford Transit. Напомним, легковая линейка марки Форд покинула РФ ещё в 2019 году.

