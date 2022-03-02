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Соллерс Форд останавливает работу с 3 марта до дальнейших распоряжений

02.03.2022 52 0 0

Компания Ford одной из первых нарушила молчание по-поводу сложившейся ситуации с бизнесом в России и выпустила официальный пресс-релиз об остановке операций.

 

Американский пресс-офис Ford выпустил релиз об остановке работы компании в России ещё вчера, но он сформулирован таким образом, что без нарушения действующего законодательства нашей страны процитировать его мы не можем. В относящейся непосредственно к бизнесу части пресс-релиза говорится, что компания Ford проинформировала российских партнёров по совместному предприятию Соллерс Форд о том, что приостанавливает операции в России до дальнейших распоряжений. Даже с учётом политической преамбулы это значит, что компания пока не приняла решение об уходе из России.

Сегодня пришёл пресс-релиз уже от российской пресс-службы Соллерс Форд, в нём сообщается, что 3 марта завод в Елабуге уходит на вынужденный простой, но всё же планирует возобновить работу в будущем. Тем не менее решение о возобновлении должно принять именно руководство Ford Motor Company.

Напомним, что весной 2019 года компания Ford приняла решение покинуть легковой сегмент российского авторынка и сейчас производит и продаёт в нашей стране только коммерческие модели семейства Transit. В январе прошлого года Соллерс Форд выкупил у американской компании завод двигателей, расположенный здесь же в Елабуге. Раньше он выпускал 1,6-литровые бензиновые «атмосферники» для легковушек, а теперь его в рамках СПИКа перепрофилируют под выпуск турбодизелей для Транзина — он должен был начаться в 2023 году. Как, что и когда будет теперь и будет ли вообще, неизвестно.

В прошлом году Ford Transit стал в России самой популярной LCV-моделью среди иномарок: реализовано 20 840 шт., на 48,5% больше, чем в 2020-м. В начале февраля Соллерс Форд сообщил, что на фоне роста спроса на Транзиты увеличивает производство и нанимает сто новых сотрудников, но теперь, к сожалению, работу приходится останавливать.

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