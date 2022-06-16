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  • Стартовали продажи «упрощённой» Lada Granta: за седан Classic’22 просят 678 300 рублей

Стартовали продажи «упрощённой» Lada Granta: за седан Classic’22 просят 678 300 рублей

16.06.2022 236 0 1

У таких Грант нет подушек безопасности, ABS, иммобилайзера и модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС.

 

Продажи автомобилей Lada в РФ стремительно снижаются в течение последних нескольких месяцев. В списке причин не только падающая покупательская способность населения, а также взлетевшие цены на автомобили, но и проблемы с производством: в течение долгого времени завод простаивал из-за нехватки комплектующих. В итоге российским властям пришлось смягчить требования к выпускаемым в стране машинам, это позволило частично возобновить работу конвейера АВТОВАЗа.

О том, что завод в Тольятти, выпускающий Лады, частично вернулся к работе, Kolesa.ru сообщал на прошлой неделе, 8 июня. Пока что с конвейера АВТОВАЗа сходит только Lada Granta в единственной так называемой «антикризисной» (или «упрощённой») комплектации – Classic’22. Гранты предлагаются в кузовах седан (в том числе в спортивной версии Drive Active), лифтбек и универсал, а хэтчбек временно из гаммы исключили.

На фото: седан Lada Granta
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На фото: седан Lada Granta
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Сегодня Lada объявила о старте продаж «упрощённых» Грант и назвала их официальные рекомендованные цены. Стоимость седана равна 678 300 рублей, за лифтбек придётся отдать не менее 698 300 рублей, а за универсал просят 705 300 рублей. Если сравнить с ценниками обычной, не «антикризисной» комплектации Classic, то экономия составит 80-83 тыс. рублей (в зависимости от типа кузова). Отметим, завод сейчас такие машины (а также в иных исполнениях) выпускать не может, однако в прайс-листе они по-прежнему есть, так как имеются в продаже у дилеров.

Для сравнения, за топовую версию, Luxe в случае выбора «четырёхдверки» просят не менее 864 800 рублей, за «люксовый» лифтбек придётся заплатить как минимум 884 800 рублей, а самый богатый универсал Granta, судя по официальному сайту Lada, стоит не меньше 913 800 рублей. Ценник спортивного исполнения Drive Active в варианте Comfort равен 947 900 рублей.

На фото: лифтбек Lada Granta
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На фото: лифтбек Lada Granta
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Напомним, Lada Granta Classic’22 выпускается без подушки безопасности водителя, ABS, преднатяжителей передних ремней безопасности, модуля системы экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, а также иммобилайзера; ещё автомобиль лишили подсказчика переключения передач в бортовом компьютере.

В оснащение новой «антикризисной» версии входят электроусилитель руля, аудиоподготовка, передние электростеклоподъёмники, крепления Isofix, центральный замок, 14-дюймовые стальные колёса с колпаками. Кроме того, производитель добавил оснащение от более богатых версий: четыре динамика, обогрев и электропривод боковых зеркал, зеркало в противосолнечном козырьке пассажира, а ещё окрашенные в цвет кузова молдинги дверей. За доплату предлагаются 15-дюймовые легкосплавные колёсные диски. При этом из списка опций для модели исчез кондиционер.

На фото: универсал Lada Granta
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На фото: универсал Lada Granta
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Lada Granta Classic’22 оснащается только одним двигателем – 90-сильным мотором объёмом 1,6 литра, который идёт в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач. Как сообщалось ранее, экологический класс двигателя понижен с «Евро-5» до «Евро-2» (это допустимо согласно недавно смягчённым требованиям к сертификации машин). Такие «упрощённые» Гранты официально можно заправлять Аи-92, а не 95-ым бензином.

Россия авторынок производство бизнес Lada Lada Granta

 

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