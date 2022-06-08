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  • АВТОВАЗ частично вернулся к работе и представил упрощённую Lada Granta Classic’22

АВТОВАЗ частично вернулся к работе и представил упрощённую Lada Granta Classic’22

08.06.2022 687 0 0

После долгого простоя завод в Тольятти вернулся к сборке автомобилей, но пока с конвейера сходят только Гранты в единственной антикризисной комплектации Classic’22 — без подушки безопасности, без ABS и без модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

 

Заводы АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске ушли на простой 5 марта из-за начавшейся СВО на территории Украины и обострения дефицита комплектующих, но во второй декаде марта в Тольятти всё же удалось на несколько дней запустить конвейер. В апреле сотрудники АВТОВАЗа отгуляли перенесённый с лета ежегодный корпоративный отпуск, в последнюю неделю апреля оба завода работали, а весь май прошёл в простое с сохранением 2/3 заработной платы рабочим. Первая неделя июня тоже прошла в простое, с понедельника (6 июня) АВТОВАЗ перешёл на четырёхдневную рабочую неделю. Сегодня пресс-служба предприятия опубликовала долгожданную новость о возобновлении сборки машин в Тольятти. Завод в Ижевске, где собирают Весты, продолжает простаивать.

Итак, в Тольятти пока что собирают только Гранты в кузовах седан (в том числе в спортивной версии Drive Active), лифтбек и универсал и только в антикризисной комплектации Classic’22. Хэтчбек временно из гаммы исключён. Надо отдать должное пиарщикам АВТОВАЗа: в пресс-релизе они сделали акцент на добавленном оборудовании (окрашенные в цвет кузова молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал), но умолчали о лишениях — в комплектации Classic’22 нет водительской подушки безопасности, ABS и модуля ЭРА-ГЛОНАСС, что значатся в регулярной комплектации Classic (стоит от 761 500 рублей по прайс-листу на день публикации). Сколько будут стоить Гранты в комплектации Classic’22, завод объявит в ближайшие дни.

В комплектацию Classic’22 помимо вышеупомянутых цветных молдингов и электрозеркал входят электроусилитель руля, электропривод передних стеклоподъемников, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя громкоговорителями, крепления Isofix, стальные 14-дюймовые колёса с декоративными колпаками. В виде опции доступны 15-дюймовые литые колёса.

Двигатель тоже пока только один — 1,6-литровый мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП. По неофициальной информации, экологический класс двигателя понижен с Евро-5 до Евро-2, что допускается упрощёнными недавно требованиями к сертификации.

Когда и в каком виде возобновится выпуск других моделей Lada, пока неизвестно — это будет зависеть от того, как скоро АВТОВАЗ найдёт альтернативных поставщиков комплектующих из стран, не поддерживающих экономические санкции в отношении РФ.

Напомним, что в середине мая французская Renault Group продала свою долю в АВТОВАЗе российскому правительству и ушла с российского рынка. Гарантийным и сервисным обслуживанием ранее выпущенных и проданных в России автомобилей Renault теперь будут заниматься дилеры Lada. Московский завод Renault передан в распоряжение московского правительства и до конца года приступит к сборке некий новых «Москвичей» (скорее всего, это будут перелицованные китайские модели).

По данным АЕБ, Lada Granta по итогам продаж за первые пять месяцев этого года стала самым популярным новым автомобилем российского рынка: реализовано 20 082 шт., на 65% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. На втором месте — Kia Rio (продано 19 879 шт., -48%), на третьем Lada Vesta (19 796 шт., -56%).

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