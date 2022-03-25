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АВТОВАЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю

25.03.2022 112 0 0

Режим сокращенной рабочей недели введут на обеих производственных площадках.

 

На четырехдневку АВТОВАЗ перейдет с 6 июня 2022 года, объявлено, что такой режим вводится сроком на 3 месяца. Причинами такого решения названы «прогноз российского авторынка» и «продолжающийся значительный дефицит поставок электронных компонентов». Режим неполной рабочей недели будет действовать в Тольятти и Ижевске (там выпускают Весту), его распространят на всех сотрудников АВТОВАЗа.

В пресс-службе также отметили, что с начала текущего года «были приняты все возможные меры для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива». В частности, АВТОВАЗ перенес летний корпоративный отпуск-2022 на апрель (4.04-24.04): в этот период будет решаться вопрос с восстановлением цепочек поставок комплектующих. Также АВТОВАЗ ведет активную работу по замене «некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями» — готовятся «специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих» (судя по всему, речь об «упрощенных» комплектациях).

Кроме того, руководство АВТОВАЗа совместно с губернатором Самарской области обратилось за поддержкой в правительство РФ «с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка АВТОВАЗа, с оплатой 5-го дня за счет средств федерального бюджета». Заявлено, что эти средства уже выделены.

На данный момент площадки в Тольятти и Ижевске в основном простаивают из-за нехватки комплектующих.

Между тем ранее стало известно о том, что Группа Renault (ей принадлежит контрольный пакет акций АВТОВАЗа) «рассматривает различные варианты в отношении участия» в российской компании. Сама Рено также приостановила выпуск автомобилей на своем московском заводе.

Россия АВТОВАЗ производство бизнес Lada

 

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