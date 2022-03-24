Renault приостанавливает производство в РФ и думает насчёт доли в АВТОВАЗе

Предприятие французской компании вернулось к работе в начале текущей недели, однако сейчас cовет директоров изменил своё решение. Вопрос по участию в деятельности АВТОВАЗа пока остаётся открытым.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, марка Renault в РФ является одной из наиболее популярных: сейчас она занимает четвёртую строчку в списке самых востребованных на рынке после Lada, Kia и Hyundai (то есть, по сути, остаётся самым продаваемым европейским брендом). Напомним, по итогам прошлого года дилеры реализовали здесь 131 552 единицы, что на 2% больше, чем за «ковидный» 2020-ый.



На фото: Renault Arkana

Производство некоторых моделей, предлагаемых в РФ, налажено на московском заводе Renault. Компания временно останавливала конвейер с 28 февраля 2022-го, тогда в списке причин назывались сложности с логистикой и нехватка комплектующих для конвейера. В начале недели, 21 марта, стало известно о том, что это предприятие вернулось к работе. Тогда сообщалось, что выпуск автомобилей продолжился в обычном режиме.

На заседании совета директоров группы Renault, которое прошло 23 марта, было принято решение о приостановке деятельности московского завода. Информация об этом появилась вчера на официальном сайте компании; очевидно, сегодня столичная производственная площадка Рено Россия была снова отправлена в вынужденный простой.



На фото: Renault Duster

Напомним, с конвейера завода, расположенного в Москве, сходят кроссоверы Renault Duster, Kaptur и Arkana, а также SUV японской марки – Nissan Terrano. По данным АЕБ, самая востребованная модель бренда в РФ – Дастер – в прошлом году разошёлся тиражом 41 471 шт., что на 31,1% больше, чем годом ранее. Выбор в пользу Каптюра сделали 18 889 клиентов (на 6,9% меньше). Немногим меньше предпочли Аркану – 18 246 покупателей (этот результат на 8,5% больше). Дилеры Nissan за тот же период реализовали 9233 Террано (на 17,4% меньше, чем в 2020-ом).

В официальном сообщении Renault также говорится о том, что окончательное решение касательно участия производителя в деятельности АВТОВАЗа пока не принято: сообщается, что пока концерн «оценивает доступные варианты с учётом текущих условий» и намерен «ответственно отнестись» к своим сотрудникам в России. Напомним, на тольяттинской площадке налажен выпуск седана Renault Logan и хэтчбека Sandero.



На фото: Renault Logan

Сейчас по этому вопросу уже появился и комментарий от пресс-службы АВТОВАЗа: сообщается, что руководство «находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами компании». Автопроизводитель заявил, что за последние недели были приняты различные меры «для обеспечения сохранения рабочих мест коллектива 40 800 сотрудников».

Одной из таких мер стало решение перенести летний корпоративный отпуск в 2022 году на весну (он пройдёт с 4 по 24 апреля). В это время руководство компании собирается найти пути для восстановления цепочек поставок, а также постараться заменить поставщиков важнейших импортных компонентов (предполагается, что новых партнёров АВТОВАЗ будет искать в странах Азии). Ещё одна мера – разработка и выпуск спецверсий ряда моделей марки Lada (они окажутся «попроще» в плане оснащения, а значит, будут меньше зависеть от зарубежных комплектующих). Предполагается, что они появятся в продаже в ближайшие месяце. Напомним, за последнее время цены на Лады переписывались дважды, и сейчас стоимость большей части машин превышает «психологическую отметку» в миллион рублей.

