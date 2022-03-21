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Дастеры будут: предприятие Renault в Москве вернулось к работе

21.03.2022 140 0 0

Помимо Renault Duster на заводе также выпускаются кроссоверы французского бренда – Kaptur и Arkana, а также SUV японской марки – Nissan Terrano.

 

В прошлом месяце группа Renault представила финансовый отчёт по итогам прошлого года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, на глобальном рынке в 2021-ом было реализовано 2,696 млн новых автомобилей (включая бренды Dacia, Lada и Alpine), что на 4,5% меньше по сравнению с предыдущим годом. В РФ марка Рено является одной из наиболее популярных: по итогам прошлого года дилеры реализовали здесь 131 552 единицы, что на 2% больше, чем в течение «ковидного» 2020-го. Бренд занимает четвёртую строчку в списке самых востребованных на российском рынке.

На фото: Renault Arkana

Часть автомобилей, предлагаемых в РФ, компания выпускает на московском заводе Renault. Напомним, он временно остановил конвейер 28 февраля 2022-го. В списке причин назывались сложности с логистикой, а также нехватка комплектующих. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Renault Россия, предприятие, располагающееся в столице, сегодня вернулось к работе. По данным издания, производство автомобилей продолжается в обычном режиме.

Производство на московской площадке налажено по полному циклу (включая сварку и окраску кузовов). С этого конвейера сходят кроссоверы французского бренда – Duster, Kaptur и Arkana, а также SUV японской марки – Nissan Terrano. Согласно статистике АЕБ, Дастер в прошлом году в России разошёлся тиражом 41 471 шт. (на 31,1% больше, чем годом ранее); показатель Каптюра составил 18 889 шт. (на 6,9% меньше); а выбор в пользу Арканы сделали 18 246 покупателей (на 8,5% больше). В свою очередь Террано приобрели 9233 клиента (на 17,4% меньше, чем в 2020-ом).

На фото: Renault Kaptur

Напомним, производство двух других моделей марки Renault – седана Logan и хэтчбека Sandero – налажено на мощностях тольяттинского завода компании АВТОВАЗ (здесь же налажено производство большинства моделей бренда Lada). Предприятие также частично простаивает в течение последних недель – причины те же: проблемы с логистикой и нехватка комплектующих. Кроме того, как мы сообщали ранее, корпоративный отпуск, изначально запланированный на период с 25 июля по 14 августа текущего года, было решено перенести на более ранний срок – с 4 по 24 апреля.

Отметим, по итогам прошлого года выпускаемые на мощностях «вазовского» завода Renault Logan и Sandero тоже вошли в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в РФ. Так, седан за указанный период разошёлся тиражом в 29 783 экземпляра (на 8,7% меньше, чем годом ранее), тогда как на хэтчбек пришлось 22 386 единиц (меньше на 14%).

На фото: Renault Duster

В середине прошлого месяца компания Renault рассказывала о будущих новинках: на сегодняшний день пять из них уже раскрыты. Так, в этом году начнутся полноценные продажи электрохэтча Renault Megane E-Tech Electric, «зеленого» фургона Renault Kangoo EV и кросс-универсала Dacia Jogger, плюс в Европе появится электроседан Mobilize Limo (предназначен, в основном, для каршеринга). Кроме того, 8 марта дебютировал кроссовер Renault Austral для Старого Света. Также французская компания анонсировала две модели для России. Судя по всему, тогда речь шла о Renault Logan и Renault Sandero (и Sandero Stepway) следующего поколения.

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