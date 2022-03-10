Простой АВТОВАЗа продолжится на следующей неделе: нет комплектующих

С 14 по 18 марта завод в Ижевске выпускать автомобили не будет, а в Тольятти рабочих вызовут только на три дня для сборки Lada Granta и Lada Niva Legend — наименее зависимых от импортных комплектующих моделей.

Глобальный дефицит электронных компонентов, спровоцированный пандемией COVID-19, усугубился начавшейся 24 февраля специальной военной операцией на территории Украины. Драматическая геополитическая повестка в сочетании с санкциями и логистическими трудностями вызвала остановку некоторых автозаводов в России и в Европе (например, Porsche временно не сможет выпускать электрические модели). Заводы АВТОВАЗа ушли на простой 5 марта, но ожидалось, что к концу этой недели ситуация прояснится.

Lada Niva Legend

Сегодня о дальнейших краткосрочных рабочих планах АВТОВАЗа сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Выяснилось, что на следующей неделе частично возобновить работу сможет только завод в Тольятти: 16, 17 и 18 марта он будет собирать только две модели — Granta и Niva Legend, а 14 и 15 марта объявлены днями простоя, за которые рабочим начислят 2/3 среднего заработка. Линия В0, на которой производятся Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero, будет простаивать всю следующую неделю. Собирать внедорожники Lada Niva Travel (бывшая «Шнива») с 14 по 18 марта тоже не планируется.



Lada Granta

На заводе в Ижевске на следующей неделе будет вестись подготовка к полномасштабному выпуску обновлённой Весты, хотя формально её производство стартовало 22 февраля. Сотрудники, не задействованные на подготовительных мероприятиях, останутся в режиме простоя с сохранением 2/3 среднего заработка. О планах на третью декаду марта будет объявлено дополнительно — никаких прогнозов сейчас дать невозможно.



Обновлённая Lada Vesta SW Cross

Добавим, что 1 марта на фоне падения курса рубля АВТОВАЗ повысил рекомендованные цены на все автомобили Lada, больше всех подорожал Largus (+247 тысяч рублей).



По данным АЕБ, в январе-феврале российские дилеры Lada реализовали 40 423 автомобиля, что на 19% меньше, чем за первые два месяца 2021 года. Очевидно, март дополнительно накренит кривую продаж АВТОВАЗа.

На прошлой неделе на кризис с комплектующими в автопроме отреагировало правительство РФ: Минпромторг предложил перенести уплату утильсбора на конец года, а заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обрисовал три возможных сценария сохранения автозаводов в России в условиях санкций.

