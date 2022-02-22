Обновлённая Lada Vesta представлена официально, начата сборка в Ижевске

К круглой дате, как оказалось, приурочена не только премьера Лады Весты, но судьбоносные геополитические события, которые «слегка» отвлекают от давно ожидаемой отечественной автоновинки. Все новшества в дизайне Весты мы подробно описали ещё на прошлой неделе в привязке к опубликованному Росстандратом ОТТС, но теперь все их можно оценить по официальным фотографиям и по фотографиям от нашего обозревателя Андрея Судьбина, который сейчас находится в Ижевске.



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Сам АВТОВАЗ преподносит рестайлинг как новое поколение, хотя изменения по части дизайна экстерьера — эволюционные, а изменений по «железу» (силовым агрегатам и ходовой части) не ожидается вовсе. Зато существенно обновился интерьер, но его сегодня не показали — обычный пиар-приём, нацеленный на то, чтобы про новинку вышло как можно больше заметок в прессе и соцсетях.

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Передок Весты сохранил фирменный икс-фейс, но стал более угловатым и агрессивным. Заметно крупнее стала эмблема. Верхние секции хромированных дуг, образующих букву «Х», теперь впиваются с фары — тоже, кстати, новые и полностью светодиодные. Изменён дизайн бамперов, противотуманные фары в переднем сохранились, а задний обзавёлся фальшивыми выхлопными патрубками. Задние фонари стали чуть уже и изящнее.



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Кросс-Весты теперь сильнее отличаются об обычных: у них крупноячеестые решётки на передке и своеобразные пластиковые усы, завивающиеся вокруг светодиодных противотуманок, а в нижней переднего части бампера есть серебристая накладка, рифмующаяся с икс-образным стилем. Дизайн 16- и 17-дюймовых колёсных дисков тоже новый. У седана появилась новая крышка багажника с дополнительными выштамповками в вертикальной части, которые визуально удлиняют автомобиль. Между тем вся основная «кузовщина» — прежняя, что позволило снизить затраты на освоение производства обновлённой модели, но само производство тем не менее модернизировано.



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Первым представителем обновлённого семейства Lada Vesta, сошедшим с конвейера, стал универсал SW Cross золотистого цвета «Гарфилд» в максимальной комплектации, при этом сами комплектации и цены пока не объявлены, продажи начнутся весной (точная дата тоже пока не объявлена). К запуску рестайлинговой модели сборочная линия получила пять новых роботов, точность по кузовным деталям повысилась с 1-2 мм до 0,5 мм. Всего внедрено порядка 600 новых деталей, большинство из которых находятся в интерьере, который пока не раскрыт.



На торжественный запуск обновлённый Весты в Ижевск приехал президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Впрочем, и по интерьеру уже многое известно: по Сети полгода гуляют неофициальные снимки, из которых ясно, что Vesta получала новую переднюю панель с виртуальным щитком приборов и вертикально ориентированным мультимедийным планшетом в дорогих комплектациях. Блок микроклимата позаимствован у локализованных в России кроссоверов Renault — Arkana и Duster. Версии Cross получили шайбу выбора ездовых режимов, как у хэтчбека Xray Cross. Улучшилось оснащение системами активной безопасности: дополнительные ультразвуковые датчики парковки интегрированы в систему мониторинга слепых зон.

Напомним, что дорестайлинговая Vesta встала на конвейер в Ижевске в сентябре 2015 года. По итогам продаж прошлого года Vesta оказалась абсолютным бестселлером российского рынка — продано 113 698 шт. С рестайлингом Vesta, очевидно, станет дороже, но вряд ли этой ей помешает сохранить лидерство на рынке. Николя Мор сообщил, что базовая цена будет меньше одного миллиона рублей, но, возможно, он просто не слишком пристально следил за сегодняшними биржевыми котировками.

Согласно прошлогоднему бизнес-плану Renault Group, в состав которой входит марка Lada, в 2025 году Vesta завершит свою конвейерную жизнь, ей на смену придут новые модели на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Впрочем, не исключено и даже весьма вероятно, что этот план будет скорректирован и Vesta проживёт подольше.