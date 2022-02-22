Рестайлинг ×
  • Обновлённая Lada Vesta представлена официально, начата сборка в Ижевске

Обновлённая Lada Vesta представлена официально, начата сборка в Ижевске

22.02.2022 5531 3 2

АВТОВАЗ запустил в производство на ижевском заводе обновлённую Весту, её публичный показ приурочили к круглой дате — 02.02.2022.

 

К круглой дате, как оказалось, приурочена не только премьера Лады Весты, но судьбоносные геополитические события, которые «слегка» отвлекают от давно ожидаемой отечественной автоновинки. Все новшества в дизайне Весты мы подробно описали ещё на прошлой неделе в привязке к опубликованному Росстандратом ОТТС, но теперь все их можно оценить по официальным фотографиям и по фотографиям от нашего обозревателя Андрея Судьбина, который сейчас находится в Ижевске.

Lada Vesta SW Cross
1 / 3
Lada Vesta SW Cross
2 / 3
Lada Vesta SW Cross
3 / 3

Сам АВТОВАЗ преподносит рестайлинг как новое поколение, хотя изменения по части дизайна экстерьера — эволюционные, а изменений по «железу» (силовым агрегатам и ходовой части) не ожидается вовсе. Зато существенно обновился интерьер, но его сегодня не показали — обычный пиар-приём, нацеленный на то, чтобы про новинку вышло как можно больше заметок в прессе и соцсетях.

Lada Vesta седан
1 / 3
Lada Vesta седан
2 / 3
Lada Vesta седан
3 / 3

Передок Весты сохранил фирменный икс-фейс, но стал более угловатым и агрессивным. Заметно крупнее стала эмблема. Верхние секции хромированных дуг, образующих букву «Х», теперь впиваются с фары — тоже, кстати, новые и полностью светодиодные. Изменён дизайн бамперов, противотуманные фары в переднем сохранились, а задний обзавёлся фальшивыми выхлопными патрубками. Задние фонари стали чуть уже и изящнее.

Lada Vesta SW Cross
1 / 3
Lada Vesta SW Cross
2 / 3
Lada Vesta SW Cross
3 / 3

Кросс-Весты теперь сильнее отличаются об обычных: у них крупноячеестые решётки на передке и своеобразные пластиковые усы, завивающиеся вокруг светодиодных противотуманок, а в нижней переднего части бампера есть серебристая накладка, рифмующаяся с икс-образным стилем. Дизайн 16- и 17-дюймовых колёсных дисков тоже новый. У седана появилась новая крышка багажника с дополнительными выштамповками в вертикальной части, которые визуально удлиняют автомобиль. Между тем вся основная «кузовщина» — прежняя, что позволило снизить затраты на освоение производства обновлённой модели, но само производство тем не менее модернизировано.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Первым представителем обновлённого семейства Lada Vesta, сошедшим с конвейера, стал универсал SW Cross золотистого цвета «Гарфилд» в максимальной комплектации, при этом сами комплектации и цены пока не объявлены, продажи начнутся весной (точная дата тоже пока не объявлена). К запуску рестайлинговой модели сборочная линия получила пять новых роботов, точность по кузовным деталям повысилась с 1-2 мм до 0,5 мм. Всего внедрено порядка 600 новых деталей, большинство из которых находятся в интерьере, который пока не раскрыт.

На торжественный запуск обновлённый Весты в Ижевск приехал президент АВТОВАЗа Николя Мор.

Впрочем, и по интерьеру уже многое известно: по Сети полгода гуляют неофициальные снимки, из которых ясно, что Vesta получала новую переднюю панель с виртуальным щитком приборов и вертикально ориентированным мультимедийным планшетом в дорогих комплектациях. Блок микроклимата позаимствован у локализованных в России кроссоверов Renault — Arkana и Duster. Версии Cross получили шайбу выбора ездовых режимов, как у хэтчбека Xray Cross. Улучшилось оснащение системами активной безопасности: дополнительные ультразвуковые датчики парковки интегрированы в систему мониторинга слепых зон.

Напомним, что дорестайлинговая Vesta встала на конвейер в Ижевске в сентябре 2015 года. По итогам продаж прошлого года Vesta оказалась абсолютным бестселлером российского рынка — продано 113 698 шт. С рестайлингом Vesta, очевидно, станет дороже, но вряд ли этой ей помешает сохранить лидерство на рынке. Николя Мор сообщил, что базовая цена будет меньше одного миллиона рублей, но, возможно, он просто не слишком пристально следил за сегодняшними биржевыми котировками.

Согласно прошлогоднему бизнес-плану Renault Group, в состав которой входит марка Lada, в 2025 году Vesta завершит свою конвейерную жизнь, ей на смену придут новые модели на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Впрочем, не исключено и даже весьма вероятно, что этот план будет скорректирован и Vesta проживёт подольше.

универсал седан новинки рестайлинг Lada Lada Vesta седан Lada Vesta SW Cross Lada Vesta SW Lada Vesta Cross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
3 комментария
22.02.2022 14:19
Олег Старовойтов

дрова конченые по цене самолета

22.02.2022 17:55
index74@mail.ru

Здравствуй Vesta Nовый Gод!!!!

22.02.2022 18:14
Нариман Алимурадов

Просто хочу посмотреть на человека, который купит это за 1млн +

Новые статьи

Статьи / Авто недели Почти полная свобода выбора: стоит ли покупать Hyundai Santa Fe III за 2,3 миллиона рублей Вторичный рынок – штука непредсказуемая. Неделю назад мы выбирали за 2 миллиона кроссовер от Mercedes-Benz, а сегодня посмотрим в сторону корейского автомобиля за те же деньги и почти того... 437 0 0 22.02.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Astra J Скажем честно: Opel в России не очень любят. Над ним смеются, про него рассказывают анекдоты, качеству юмора которых позавидует Петросян, Мартиросян и прочие их коллеги. Зря, между прочим. Б... 893 2 1 22.02.2022
Статьи / Популярные вопросы Официально: почему страховая больше не может требовать компенсации с виновника ДТП без техосмотра Недавняя отмена техосмотра не только порадовала большинство автовладельцев, но и попутно вызвала некоторые вопросы, а заодно создала юридические коллизии. Сначала полтора года назад нам вре... 410 0 4 21.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 18702 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16210 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15033 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings