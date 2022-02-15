Рестайлинг ×
  • Рестайлинговая Vesta на официальных картинках: икс-фейс остался, бамперы и «оптика» новые

Рестайлинговая Vesta на официальных картинках: икс-фейс остался, бамперы и «оптика» новые

15.02.2022 390 0 0

В электронной базе Росстандрата опубликовано ОТТС на обновлённую Ладу Весту, в документе имеются чертежи модели во всех доступных кузовах, так что уже можно оценить масштаб изменений. Официальная премьера ожидается до конца февраля.

 

ОТТС на обновлённую Весту действует с 25 февраля 2022 года по 24 февраля 2025 года, после чего, вероятно, согласно представленному в январе прошлого года бизнес-плану, Vesta завершит свою конвейерную жизнь и войдёт в историю как последняя оригинальная модель АВТОВАЗа, разработанная на собственной платформе. После 2025 года все Лады должны переехать на платформу CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Впрочем, не исключено, что план образца 2021 года будет либо уже скорректирован и Веста проживёт подольше.

Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
1 / 4
Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
2 / 4
Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
3 / 4
Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross.
4 / 4

По поводу обновлённой Весты интриги почти никакой не осталось: опубликованные в ОТТС картинки чётко дают понять, что рестайлинг экстерьера вышел довольно скромным и не затронул крупные кузовные детали. Спереди сохранён икс-фейс с образующими его декоративными загогулинами, но верхние теперь как бы впиваются в фары, а не поддерживают их снизу. Изменён дизайн всех декоративных и функциональных решёток, а отдельных противотуманок, похоже, больше не будет, за исключением Весты Спорт, которая продолжит выпускаться в старом кузове. У версий Cross спереди по бокам появились дополнительные загогулины, придающие передку более выразительный и агрессивный вид.

Сравнение обновлённой Весты в кузове седан (внизу) и дорестайлинговой (вверху).

Корма получила новые фонари с зауженным нижним периметром (верхний оставили прежним, чтобы не менять штампы боковин) и новый бампер с муляжами двух выхлопных патрубков. Икс-образные выштамповки на боковинах сохранены. Габариты изменились незначительно, колёсная база прежняя.

Сравнение обновлённой Весты в кузове кросс-универсал (внизу) и дорестайлинговой (вверху).

Картинок интерьера пока нет, но в Сети уже полгода гуляют неофициальные снимки, из которых ясно, что передняя панель у Весты будет новая, при этом в дорогих комплектациях будут вертикально ориентированный мультимедийный планшет и виртуальный щиток приборов. Блок микроклимата будет унифицирован с таковым у Renault Arkana и Duster. Версии Cross обзаведутся шайбой выбора ездовых режимов для разных типов покрытий.

Гамма силовых установок не изменится, так что нет смысла описывать её подробно. Самое интересное — это, конечно, цены: мало кто сомневается, что они с рестайлингом вырастут, вопрос в том — насколько. Именно относительная доступность сделала Весту в прошлом году бестселлером российского рынка новых автомобилей, сильное подорожание может отпугнуть значительную часть целевой аудитории модели.

универсал седан новинки рестайлинг Lada Lada Vesta седан Lada Vesta SW Cross Lada Vesta SW Lada Vesta Cross

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Хорошие дизели и постоянный полный привод: стоит ли покупать Mercedes-Benz GLK за 2 миллиона Свежий компактный кроссовер нынче – штука дорогая: даже не премиальная Mazda CX-5 может стоить под два миллиона, а уж для Audi Q5 или Lexus RX такой ценник ожидаем. Можно, конечно, поиска... 438 0 0 15.02.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Mazda 3 II (BL) с пробегом Одновременно с ростом цен на вторичном рынке заметен рост интереса к не очень свежим машинам на этом же рынке. Оно и понятно: если раньше за 600-700 тысяч можно было купить почти живую Mazd... 406 2 0 15.02.2022
Статьи / Популярные вопросы За какие нарушения ПДД в Москве и Санкт-Петербурге можно получить повышенный штраф Рецидив – не единственный способ получить повышенное наказание за совершенное нарушение. Кодексом об административных правонарушениях установлены повышенные штрафы за некоторые виды нарушен... 214 0 2 14.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 17421 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 15621 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 14607 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings