Рестайлинговая Vesta на официальных картинках: икс-фейс остался, бамперы и «оптика» новые

В электронной базе Росстандрата опубликовано ОТТС на обновлённую Ладу Весту, в документе имеются чертежи модели во всех доступных кузовах, так что уже можно оценить масштаб изменений. Официальная премьера ожидается до конца февраля.

ОТТС на обновлённую Весту действует с 25 февраля 2022 года по 24 февраля 2025 года, после чего, вероятно, согласно представленному в январе прошлого года бизнес-плану, Vesta завершит свою конвейерную жизнь и войдёт в историю как последняя оригинальная модель АВТОВАЗа, разработанная на собственной платформе. После 2025 года все Лады должны переехать на платформу CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Впрочем, не исключено, что план образца 2021 года будет либо уже скорректирован и Веста проживёт подольше.

Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross. 1 / 4 Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross. 2 / 4 Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross. 3 / 4 Обновлённые Lada Vesta, Vesta Cross, Vesta SW и Vesta SW Cross. 4 / 4

По поводу обновлённой Весты интриги почти никакой не осталось: опубликованные в ОТТС картинки чётко дают понять, что рестайлинг экстерьера вышел довольно скромным и не затронул крупные кузовные детали. Спереди сохранён икс-фейс с образующими его декоративными загогулинами, но верхние теперь как бы впиваются в фары, а не поддерживают их снизу. Изменён дизайн всех декоративных и функциональных решёток, а отдельных противотуманок, похоже, больше не будет, за исключением Весты Спорт, которая продолжит выпускаться в старом кузове. У версий Cross спереди по бокам появились дополнительные загогулины, придающие передку более выразительный и агрессивный вид.



Сравнение обновлённой Весты в кузове седан (внизу) и дорестайлинговой (вверху).

Корма получила новые фонари с зауженным нижним периметром (верхний оставили прежним, чтобы не менять штампы боковин) и новый бампер с муляжами двух выхлопных патрубков. Икс-образные выштамповки на боковинах сохранены. Габариты изменились незначительно, колёсная база прежняя.



Сравнение обновлённой Весты в кузове кросс-универсал (внизу) и дорестайлинговой (вверху).

Картинок интерьера пока нет, но в Сети уже полгода гуляют неофициальные снимки, из которых ясно, что передняя панель у Весты будет новая, при этом в дорогих комплектациях будут вертикально ориентированный мультимедийный планшет и виртуальный щиток приборов. Блок микроклимата будет унифицирован с таковым у Renault Arkana и Duster. Версии Cross обзаведутся шайбой выбора ездовых режимов для разных типов покрытий.



Гамма силовых установок не изменится, так что нет смысла описывать её подробно. Самое интересное — это, конечно, цены: мало кто сомневается, что они с рестайлингом вырастут, вопрос в том — насколько. Именно относительная доступность сделала Весту в прошлом году бестселлером российского рынка новых автомобилей, сильное подорожание может отпугнуть значительную часть целевой аудитории модели.

