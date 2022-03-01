Вести с «полей» авторынка: резко подорожавшие Лады и предстоящие потери

Уже шестой день российский авторынок находится в шоковом состоянии из-за так называемой военной спецоперации на территории Украины. Всё идёт к тому, что в ближайшее время из-за санкций мы лишимся многих марок и моделей, но делать выводы пока рано.

Сейчас сложно предсказать и оценить контуры будущей автомобильной России — ясно только, что так как раньше (то есть до 24 февраля 2022 года) уже не будет. Многие зарубежные бренды приостановили поставки машин в Россию из-за турбулентности на валютном рынке и логистических трудностей, обусловленных спецоперацией. По этим же причинам уже возникают и будут возникать перебои в работе автозаводов, ведь абсолютно все они сегодня используют импортные комплектующие, полностью локализованных моделей нет даже у АВТОВАЗа. Тем не менее пока не было ни одного официального заявления по поводу закрытия заводов в России и уходе с рынка какого-либо из представленных брендов.

Мы в курсе, что зарубежные СМИ сейчас пишут о рисках ухода иностранных автомобильных компаний из России, в числе первых кандидатов на вылет называются Volvo, Mitsubishi и GM, но мы всё же хотели бы дождаться официальных заявлений на эту тему, а не транслировать слухи, так как градус нервозности в информационной среде сейчас запредельный, слишком много эмоций и спекуляций.

Пока что очевидно только, что есть перебои с поставками (сколько они продлятся, неизвестно) и что некоторые производители стали переписывать ценники. Повышение цен в премиум-сегменте большого значения для рынка не имеет, а вот то, что АВТОВАЗ, не дождавшись хотя бы малейшей стабилизации политической ситуации, обновил прайс-лист — это плохой симптом и плохой сигнал для рынка. Нет смысла описывать, насколько подорожала каждая Лада, поскольку это явно не последнее подорожание — скажем лишь, что больше всех прибавил Ларгус (+247 тысяч рублей).

Мы ожидаем, что какие-либо существенные заявления от российских представительств зарубежных автомобильных компаний по поводу жизни в новых реалиях начнут поступать в ближайшие дни или недели, причём некоторые компании могут не дождаться окончания спецоперации и принять, что называется, политическое решение — завить, что они просто больше не хотят работать в России даже в том случае, если формат санкций позволит продолжить бизнес. Меркантильные интересы «западных партнёров» переоценивать не стоит — российский рынок не такой уж большой, моральные издержки от работы на нём могут оказаться слишком высокими. Информационный фон в зарубежных СМИ вокруг геополитических амбиций России, мягко говоря, не способствует тому, чтобы иностранные компании остались на нашем рынке. Будут ли со стороны правительства РФ предприняты какие-либо меры к тому, чтобы иностранные компании всё же продолжили работу, мы не знаем.

Полагаем, что многие решения будут приниматься не только исходя из морально-этических соображений и конфигурации санкций, но и после переоценки потенциала российского авторынка в условиях международной изоляции, инфляции и падения доходов населения.

