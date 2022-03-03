Российский авторынок по состоянию на 3 марта: заморозка без надежды на оттепель

Поступает всё больше официальных реакций от участников российского авторынка, и все они примерно одного содержания — остановка бизнеса и сожаление о происходящих событиях.

В том, как реагируют автопроизводители на происходящие геополитические потрясения, чувствуется растерянность. Удивительно, но на фоне массового бегства из России несвязанных с автобизнесом зарубежных компаний и марок, в автомобильном секторе на момент выхода этой публикации не было громких заявлений о закрытии бизнеса — пока речь идёт лишь о приостановке деятельности.

Итак, на данный момент до дальнейших объявлений остановлены производство и продажи в России автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Skoda и Volkswagen.

Завод Мазда Соллерс во Владивостоке пока работает, поставки импортных моделей в ограниченном объёме продолжаются.

АВТОВАЗ (Ижевск и Тольятти) уходит на простой с 5 по 11 марта из-за нехватки электронных комплектующих для производства автомобилей. УАЗ пока продолжает работу в обычном режиме.

Nissan приостанавливает «до выяснения ситуации» поставки в РФ кроссоверов Pathfinder нового поколения. Завод в Санкт-Петербурге пока работает, но компания не исключает, что в ближайшее время его придётся остановить из-за задержек в поставках комплектующих.

Honda досрочно ушла из России, финальной, мартовской партии кроссоверов CR-V, о которой мы сообщали ранее, не будет.

Корпорация Stellantis сообщила, что все её бренды работают в штатном режиме, завод ПСМА Рус в Калуге тоже пока работает.

Премиум- и лакшери-бренды, не имеющие производства в России, приостановили поставки автомобилей.

Вчера мы рассказывали об остановке завода Соллерс Форд в Елабуге — тоже до дальнейших объявлений.

Hyundai, Kia и Renault пока никак официально на шоковую для российской экономики ситуацию не отреагировали, пресс-релизов от них на эту тему не поступало, в том числе по зарубежным каналам. Пресс-офисы Subaru и Suzuki тоже пока молчат.

Китайские бренды работают в прежнем режиме и даже рапортуют о запусках новинок: например, компания Chery подтвердила намерение вывести в марте на наш рынок паркетник начального уровня Exeed LX, но пока по понятным причинам не готова назвать цены.

