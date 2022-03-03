Бизнес ×
  • Российский авторынок по состоянию на 3 марта: заморозка без надежды на оттепель

Российский авторынок по состоянию на 3 марта: заморозка без надежды на оттепель

03.03.2022 485 0 0

Поступает всё больше официальных реакций от участников российского авторынка, и все они примерно одного содержания — остановка бизнеса и сожаление о происходящих событиях.

 

В том, как реагируют автопроизводители на происходящие геополитические потрясения, чувствуется растерянность. Удивительно, но на фоне массового бегства из России несвязанных с автобизнесом зарубежных компаний и марок, в автомобильном секторе на момент выхода этой публикации не было громких заявлений о закрытии бизнеса — пока речь идёт лишь о приостановке деятельности.

Итак, на данный момент до дальнейших объявлений остановлены производство и продажи в России автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Skoda и Volkswagen.

Завод Мазда Соллерс во Владивостоке пока работает, поставки импортных моделей в ограниченном объёме продолжаются.

АВТОВАЗ (Ижевск и Тольятти) уходит на простой с 5 по 11 марта из-за нехватки электронных комплектующих для производства автомобилей. УАЗ пока продолжает работу в обычном режиме.

Nissan приостанавливает «до выяснения ситуации» поставки в РФ кроссоверов Pathfinder нового поколения. Завод в Санкт-Петербурге пока работает, но компания не исключает, что в ближайшее время его придётся остановить из-за задержек в поставках комплектующих.

Honda досрочно ушла из России, финальной, мартовской партии кроссоверов CR-V, о которой мы сообщали ранее, не будет.

Корпорация Stellantis сообщила, что все её бренды работают в штатном режиме, завод ПСМА Рус в Калуге тоже пока работает.

Премиум- и лакшери-бренды, не имеющие производства в России, приостановили поставки автомобилей.

Вчера мы рассказывали об остановке завода Соллерс Форд в Елабуге — тоже до дальнейших объявлений.

Hyundai, Kia и Renault пока никак официально на шоковую для российской экономики ситуацию не отреагировали, пресс-релизов от них на эту тему не поступало, в том числе по зарубежным каналам. Пресс-офисы Subaru и Suzuki тоже пока молчат.

Китайские бренды работают в прежнем режиме и даже рапортуют о запусках новинок: например, компания Chery подтвердила намерение вывести в марте на наш рынок паркетник начального уровня Exeed LX, но пока по понятным причинам не готова назвать цены.

Россия авторынок бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 3008 l с пробегом: подвески хватит надолго, а за моторами придётся следить В первой части обзора Peugeot 3008 мы рассказали о кузове, салоне и электрике. Получилось как-то успокаивающе: кузов хороший, коррозии почти нет, салон отличный, и только разве что электрик... 325 7 1 02.03.2022
Статьи / Статистика Нули у лидеров, стабильность в премиуме, и откуда взялся прирост: итоги рынка в 2021 году Четвертый квартал 2021 года предсказуемо оказался провальным для автомобильного рынка: сочетание дефицита микрочипов, постоянного роста цен на машины и сокращения финансовых запасов у населе... 191 0 1 02.03.2022
Статьи / Авто недели Можно подешевле, можно почти новый: стоит ли покупать Lexus NX I за 3 миллиона рублей Выбор премиального кроссовера за 2,5-3 миллиона весьма широк. Можно купить  Audi Q7, Lexus RX или даже замахнуться на настоящий внедорожник вроде Land Rover Discovery. Но что если в приорите... 3210 3 0 01.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 19911 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16740 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15414 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings