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Автомобили Honda задержатся в РФ: ждём новых поставок в 2022 году

30.12.2021 43 0 0

Накануне прошлого Нового года компания Honda объявила, что готовится свернуть продажи автомобилей в нашей стране, но у российских клиентов всё же будет возможность приобрести кроссоверы Honda CR-V 2022 года выпуска.

 

Honda не захотела по примеру Hyundai заниматься в РФ сложным GR-менеджментом, заключать СПИК и организовывать в нашей стране производство своих машин и комплектующих к ним. Вместо этого японская компания решила сосредоточиться на ключевых для себя рынках — Северной Америке (США и Канада), Китае и Японии, где в перспективе (к 2040 году) полностью переключится на электромобили. В Северной Америке Honda делает ставку на альянс с General Motors и её модульную платформу Ultium, а для Азии Honda готовит собственную электромобильную e:N Architecture — эту платформу и несколько грядущих моделей на ней японская компания представила в октябре.

В России до кризиса 2014-2015 годов Honda считалась крепким середняком рынка: в 2014-м реализовала более 20 тысяч машин, но уже в 2016-м продажи рухнули до 1747 шт., при этом дилеров перевели на дорогостоящие прямые поставки с заводов, а ассортимент сократился до двух кроссоверов — CR-V и Pilot. В 2017-м Honda продала в России 2435 автомобилей, в 2018-м — 5113, в 2019-м — 1836, в ковидном 2020-м — 1508. За первые 11 месяцев этого года реализовано 1383 автомобиля, при этом все Пилоты — 2020 года выпуска, то есть в 2021 году Honda завозила в нашу страну только CR-V. Минимальная цена Honda CR-V без дилерских «накруток» сейчас составляет 3 087 900 руб.

Накануне новогодних праздников мы специально обзвонили дилеров на предмет поставок CR-V в 2022 году — у нас возникло подозрение, что на фоне всеобщего дефицита новых машин Honda может подзадержаться в России.

Подозрение это оправдалось: дилеры сообщают, что в марте к ним прибудет партия кроссоверов 2022 года выпуска, некоторые даже предлагали оформить заявку, хотя цены пока не объявлены.

Самый свежий ОТТС на Honda CR-V американской сборки действует до 1 октября 2022 года, то есть теоретически можно тянуть с поставками до осени, но в российском представительстве Honda нам сообщили, что мартовский завоз будет последним.

Российские дилеры Honda, разумеется, продолжат нести гарантийные и сервисные обязательства по ранее проданным автомобилям. Кроме того, Honda продолжит поставлять в Россию мотоциклы, квадроциклы, силовую и водно-моторную технику.

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