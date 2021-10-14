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  • Honda показала новый стиль своих электромобилей и «плоскую» платформу для них

Honda показала новый стиль своих электромобилей и «плоскую» платформу для них

14.10.2021 215 0 0

В апреле Honda объявила курс на полную электрификацию своего автомобильного модельного ряда, от ДВС японская компания откажется к 2040 году. На этой неделе Honda обнародовала новые подробности своей электромобильной стратегии в приложении к китайскому рынку и показала три любопытных концепта, которые в ближайшие пять лет превратятся в серийные электромобили, причём их будут продавать и за пределами КНР.

 

Напомним, что весной Honda назвала ключевыми для себя рынками Северную Америку (США и Канада), Китай и Японию. В Америке Honda будет полагаться на альянс с GM, заключённый в сентябре прошлого года: американская корпорация предоставит для новых «электричек» Honda свою электромобильную платформу Ultium. Между тем своя электромобильная платформа у Хонды тоже будет — её показали на этой неделе в рамках онлайн-презентации стратегии развития на китайском рынке.

Honda e:NP1

Уже сейчас Honda производит в Китае три электрических кроссовера, но все они конверсионные, то есть сделаны на базе модели Vezel/HR-V прошлого поколения. Прототип электрического SUV нового поколения под названием e:prototype компания показала в апреле на Шанхайском автосалоне, а теперь анонсированы две его серийные версии — Honda e:NS1 и Honda e:NP1, предназначенные для выпуска на совместных предприятиях с Dongfeng и GAC соответственно. В техническом плане обе версии идентичны, но имеют незначительные различия в дизайне, на китайский рынок они выйдут весной 2022 года.

В основе e:NS1 и Honda e:NP1 лежит переднеприводная версия F платформы e:N Architecture, которую Honda разработала самостоятельно. Увы, технические характеристики пока засекречены, зато показан интерьер этих кроссоверов, выполненный в духе американского Ford Mustang Mach-E, то есть с большим мультимедийным экраном по центру и маленьким приборным щитком над рулевой колонкой.

Из презентации следует, что платформа e:N Architecture F имеет короткую «бугристую» батарею и простенькую подвеску со стойками McPherson спереди и полузависимую с поперечной торсионной балкой сзади. Вряд ли сделанные на этой платформе кроссоверы e:NS1 и e:NP1 смогут похвастать большим запасом хода на одной зарядке.

Полноприводная версия платформы e:N Architecture W

Платформа e:N Architecture W, предназначенная для задне- и полноприводных электромобилей, выглядит куда более перспективной: здесь уже плоская батарея и довольно крупная батарея, передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и «многорычажка» сзади. Эта платформа лежит в основе угловатых концептов e:N Coupe Concept, e:N SUV и e:N GT, показанных на заглавной картинке. Увы, по ним тоже пока нет никакой технической информации, но сообщается, что в течение пяти лет эти концепты превратятся в серийные модели и выйдут на китайский рынок. Они же из Китая будут поставляться в другие страны, но в какие именно, Honda пока не говорит. Скорее всего, главным экспортным направлением станет Европа, уходить из которой японская компания не собирается, хотя локальное производство уже свёрнуто.

Honda e:NS1

Всего в течение ближайших пяти лет Honda представит десять новых серийных электромобилей, то есть нам показали ровно половину. Дизайн у e:N-концептов очень интересный и будет здорово, если их эстетика доживёт до конвейера. К 2030 году китайская модельная линейка Honda будет состоять только из электромобилей и гибридов.

Добавим, что с января по август этого года, по данным ресурса CarSalesBase, Honda реализовала в Китае 939 752 автомобилей местной сборки (+3,3% по сравнению с продажами за аналогичный период прошлого года), заняв третье место в списке самых популярных марок после Volkswagen (продано 1 330 126 автомобилей) и Toyota (1 074 753).

Российский авторынок компанию Honda больше не интересует и в конце этого года она его покинет.

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