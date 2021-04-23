Ещё один удар по петролхедам: Honda полностью откажется от ДВС к 2040 году

Компания Honda пополнила ряды автопроизводителей, пообещавших в недалёком будущем полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и назвавших конкретную дату этого знаменательного события. Автомобили Honda станут полностью электрическими к 2040 году, причём среди них будут как батарейные, так и водородные модели.

О полном отказе от ДВС к 2030 году ранее заявили Bentley и Volvo, корпорация General Motors планирует сделать это к 2035 году, Honda будет «тянуть резину» до 2040 год, но главное, что красная черта подведена и стала первым важным решением нового гендиректора японской компании Тошихиро Мибе (он занял этот пост 1 апреля).

Прежние цели были куда скромнее — сделать так, чтобы к 2030 году две трети продаж автомобилей Honda приходились на электромобили и гибриды, в том числе безрозеточные. Теперь к 2030 году 40% продаж автомобильного подразделения Honda должны составлять электромобили, к 2035 году их доля должна увеличиться до 80%, к 2040-му — до 100%. К 2050 году компания Honda планирует стать полностью углерод-нейтральной, то есть свести к нулю антропогенные выбросы СО2 во всех аспектах своей деятельности.

Ключевыми рынками для компании названы Северная Америка (США и Канада), Китай и Япония. Европа пока осталась за кадром, об уходе из России Honda заявила ещё в конце прошлого года.

В Северной Америке Honda делает ставку на альянс с GM, заключённый в сентябре прошлого года. В рамках этого альянса японская компания к 2024 модельному году представит в регионе два крупных кроссовера на джи-эмовской платформе Ultium — один под маркой Honda, второй под маркой Acura. Оба будут собираться на заводах GM. Но последующие электрические новинки будут уже собственной разработки, на новой модульной платформе, получившей название e:Architecture, они увидят свет во второй половине текущего десятилетия.

Honda SUV e:prototype

В Китае Honda в ближайшие пять лет представит десять новых электрических моделей, а первой весной 2022 года станет серийная версия концепта e:prototype, который на этой неделе показали на Шанхайском автосалоне. В Китае Honda продолжит тесно сотрудничать с местными партнёрами, в частности GAC, Dongfeng и поставщиком батарей CATL. Уже сейчас у Хонды в Китае есть аж три электрических паркетника, но все они конверсионные, то есть сделаны на базе Vezel/HR-V прошлого поколения.



Cruise Origin

В Японии Honda предложит в ближайшие годы электрические кей-кары и электрический беспилотный шатл Cruise Origin, который, по сути, является джи-эмовской разработкой. О развитии собственного автопилота 3 уровня по классификации SAE, представленного в марте на седане Honda Legend, не сказано ни слова, и это подтверждает наши предположения о том, что сама Honda заниматься бесплотниками дальше не будет и сотня выпущенных Legend с автопилотом станут дембельским аккордом системы собственной разработки. Но электронные ассистенты водителя на её базе будут совершенствоваться и широко внедряться в новые модели Honda.



Honda вместе с GM продолжит вкладываться в разработку силовых установок на водородных топливных элементах (VW и Tesla, к слову, считают их бесперспективными), а также в независимую разработку твердотельных аккумуляторов, которые могут радикально улучшить ключевые характеристики электромобилей (увеличить запас хода на одной зарядке и сократить время зарядки).

В общем, как говорится, цели ясны, задачи определены, работа уже кипит, а уж что из этого получится, покажет время.

