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  • Больше «зелени»: Honda показала предвестника «батарейной» версии кроссовера HR-V

Больше «зелени»: Honda показала предвестника «батарейной» версии кроссовера HR-V

20.04.2021 176 0 0

Серийная новинка, которую создадут на базе представленного концепта, обещает стать первым электромобилем марки в Китае.

 

Автомобили бренда Honda пользуются высоким спросом в Китае. Так, за 2020 год местные дилеры продали в общей сложности 1 209 805 машин, что на 16,6% меньше, чем годом ранее. «Минус» можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса, которые повлияли на продажи машин во всем мире. В ближайшие годы японская марка намерена расширить модельный ряд в КНР, в том числе и за счёт электрокаров.

В течение ближайших пяти лет Honda намерена запустить в Китае продажи десяти электромобилей. Предвестника одной из будущих новинок компания показала на стартовавшем Шанхайском автосалоне: здесь прошла глобальная премьера концептуального кроссовера Honda SUV e:prototype. В компании отметили, что серийный «батарейный» SUV, созданный по мотивам этого шоу-кара, доберётся до дилеров весной 2022 года.

Известно, что кроссовер получит мультимедийную систему Honda Connect третьего поколения, у которой есть усовершенствованная функция распознавания голоса, интеграция со смартфонами, а также возможность обновляться дистанционно («по воздуху»). Прототип, внешне напоминающий HR-V/Vezel, получил заглушку со светящимся логотипом бренда на месте традиционной решётки радиатора, фары узкой формы, фонари, соединённые полосой через всю ширину кормы, пятидверный кузов и камеры заднего вида вместо обычных боковых зеркал.

В компании отметили, что серийная модель, которая будет создана по мотивам Honda SUV e:prototype, окажется первым электрокаром в Китае. И в принципе они правы, несмотря на то, что на сегодняшний день в этой стране продают аж три «электрички», в основе которых лежат Vezel/HR-V предыдущего поколения.

Дело в том, что эти модели здесь доступны под суббрендами Honda и местных партнёров. Так, «электрокроссовер» VE-1 представлен под возрожденной маркой Everus, за его выпуск отвечает совместное предприятие GAC-Honda. А X-NV и M-NV продают под брендом Ciimo, их производство налажено на мощностях СП Dongfeng-Honda.

Присутствующие сегодня на китайском рынке электрокары, созданные на базе Vezel/HR-V предыдущего поколения, оснащаются 163-сильным электромотором, максимальный крутящий момент составляет 280 Нм. Для моделей предлагается пара батарей – ёмкостью 53,6 и 61,3 кВт*ч, а паспортный запас хода у моделей варьируется в диапазоне от 401 до 470 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC, который всё ещё используется в Китае).

Отметим, нельзя сказать, что нынешние электромобили суббрендов Honda востребованы на рынке Поднебесной. Так, VE-1 за прошлый год разошёлся тиражом в 2376 экземпляров (+52,8%), X-NV за тот же период обрёл 6579 покупателей (в 4,4 раза больше, чем годом ранее), а M-NV купили 540 клиентов (продажи стартовали в декабре прошлого года).

Напомним, у японского бренда на сегодняшний день есть собственный электрокар – Honda e, правда, в Китае он не представлен. Его продажи в Европе стартовали в апреле 2020-го: до конца прошлого года «электрохэтч» с ретро-дизайном разошёлся довольно скромным тиражом в 4028 машин.

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