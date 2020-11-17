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  • Клон клона: в гамме Honda появился кроссовер M-NV, и это уже четвертый брат HR-V

Клон клона: в гамме Honda появился кроссовер M-NV, и это уже четвертый брат HR-V

17.11.2020 327 0 0

Компания Honda раскрыла новый электрический паркетник. Впрочем, новый он условно, ведь это очередная ипостась модели, которую продают на многих рынках. А единственной страной, где семейство компактных кроссов японской марки представлено в полном составе, является Китай.

 

Глобальная версия кроссовера Хонды в Поднебесной, как и в Японии, зовется Vezel, в других же странах кросс известен под индексом HR-V. При этом в КНР сегодня продают аж три клона такого паркетника: модель с ДВС там носит имя XR-V, от «мирового» SUV она отличается и снаружи, и внутри, а X-NV и VE-1 – это уже электрокары, каждый со своим дизайном. Дело в том, что в Китае у Honda два совместных предприятия. Так, за выпуск Vezel и VE-1 отвечает GAC-Honda, а производство XR-V и X-NV налажено на мощностях Dongfeng-Honda. И последняя компания скоро предложит покупателям еще один вариант, причем тоже с электромотором, полное имя этого паркетника звучит как M-NV Sport EV. Кстати, для «зелени» возродили суббренды, ранее использовавшиеся в КНР: VE-1 от GAC-Honda выпускают под маркой Everus, а X-NV и M-NV – это Ciimo.

Электрокросс Ciimo M-NV от Dongfeng-Honda
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Электрокросс Ciimo M-NV от Dongfeng-Honda
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Электрокросс Ciimo M-NV от Dongfeng-Honda
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Электрокросс Ciimo M-NV от Dongfeng-Honda
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Электрокросс Ciimo M-NV от Dongfeng-Honda
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Электрокросс Ciimo M-NV от Dongfeng-Honda
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У свежего электрокара опять же свой дизайн: паркетник получил новые капот, бамперы и светодиодные фары, под которыми расположены ходовые огни (тоже светодиодные). Другими сделали и задние фонари, при этом у них есть общая черта с остальными кроссами Dongfeng-Honda – они объединены между собой плашкой. У всех электрокаров-близнецов разъем для зарядки спрятан в передней части. В салоне M-NV – иная передняя панель, но сенсорный блок управления «климатом» такой же, как у братьев. А еще у новинки имеется панорамная крыша.

Электрокросс Ciimo M-NV от Dongfeng-Honda

Из характеристик официально объявлен лишь запас хода – 480 км. В Dongfeng-Honda не уточнили, по какому циклу измеряли показатель, но, скорее всего, это устаревший NEDC – именно он сейчас используется в Китае. Электрокросс Everus VE-1 на одной зарядке способен проехать до 470 км (все тот же цикл NEDC), модели положена батарея ёмкостью 61,3 кВт*ч. «Дальнобойность» Ciimo X-NV – 401 км, этот паркетник укомплектован батареей ёмкостью 53,6 кВт*ч.

Между тем ранее кое-какие данные о M-NV «слил» местный минпром. Так вот согласно документам китайского сертификационного органа, длина нового кроссовера равна 4324 мм, ширина – 1785 мм, высота – 1637 мм. То есть M-NV оказался крупнее остальных братьев, хотя колесная база едина для всех – 2610 мм. Кроссовер оснащен тем же 163-сильным электродвигателем, что и X-NV и VE-1.

Ciimo X-NV от Dongfeng-Honda и Everus VE-1 от GAC-Honda
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Ciimo X-NV от Dongfeng-Honda и Everus VE-1 от GAC-Honda
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Ciimo X-NV от Dongfeng-Honda и Everus VE-1 от GAC-Honda
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Ciimo X-NV от Dongfeng-Honda и Everus VE-1 от GAC-Honda
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Ciimo X-NV от Dongfeng-Honda и Everus VE-1 от GAC-Honda
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Ciimo X-NV от Dongfeng-Honda и Everus VE-1 от GAC-Honda
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Полноценная презентация Ciimo M-NV пройдет в рамках автосалона в Гуанчжоу, который откроется позже на этой неделе. На китайский рынок модель, вероятно, выйдет до конца текущего года. Предполагается, что кросс окажется самым дорогим среди братьев. Ciimo X-NV с учетом всех льгот сегодня обойдется минимум в 169 800 юаней (около 1 985 000 рублей по актуальному курсу), Everus VE-1 с более мощной батарей почему-то дешевле – от 159 800 юаней (1 869 000 рублей).

За пределы КНР электроверсии HR-V/Vezel вряд ли выберутся.

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