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  • Британский завод Honda оказался никому не нужен: его закроют 30 июля и продадут по частям

Британский завод Honda оказался никому не нужен: его закроют 30 июля и продадут по частям

26.03.2021 658 0 0

Компания Honda назвала дату остановки завода в британском Суиндоне (графство Уилтшир) и определила его дальнейшую судьбу: предприятие будет демонтировано, оборудование продано с аукциона, а участок площадью 150 га выкупит девелоперская фирма Panattoni.

 

О грядущем закрытии завода Суиндоне, главной сборочной площадки Honda в Европе, японская компания объявила в феврале 2019 года, но тогда не было ясно, что с этой площадкой будет дальше. По данным британского журнала Autocar, Honda пыталась продать завод какому-нибудь другому автопроизводителю, одним из потенциальных покупателей называлась компания Tesla, но в итоге внутри отрасли этот завод никому не понадобился.

В сегодняшнем пресс-релизе Honda говорится, что конвейер в Суиндоне остановится 30 июля этого года, после чего начнётся демонтаж оборудования и подготовка его к распродаже на онлайн-аукционе. Участок площадью 150 га, на котором находится завод, выкупит крупная девелоперская фирма Panattoni, работающая в промышленно-логистической сфере. Сумма сделки не разглашается, в релизе сказано лишь, что Panattoni обязуется инвестировать более 700 млн фунтов стерлингов в эту территории и привлечь на неё новые предприятия, которые создадут в Суиндоне новые рабочие места. Что это будут за предприятия, пока неизвестно, но вряд ли они как-то связаны с автомобильной отраслью, иначе завод Honda не пришлось бы сносить. Более трёх тысяч человек, что сейчас трудятся на заводе, будут уволены.

Площадку в Суиндоне компания Honda купила в 1985 году, раньше на ней собиралась авиационная и железнодорожная техника. Сейчас предприятие мощностью 250 тысяч машин год загружено примерно наполовину и выпускает только хэтчбеки Civic уходящего десятого поколения. Большинство из них отправляются паромом в США, так как спрос на Сивики в Европе сейчас низкий: в 2020 году, по данным ресурса CarSalesBase, продано всего 17 282 шт., тогда как в США — 261 225 шт., но в США Сивики тоже локализованы — их выпускают на заводе Honda в Гринсбурге (штат Индиана). Вдобавок Сивики производят в соседней Канаде, а именно в Аллистоне (провинция Онтарио).

В 2019 году вместе с закрытием завода в Суиндоне Honda анонсировала закрытие предприятия в турецком городе Гебзе (провинция Коджаэли), что собирает Сивики с кузовом седан. Таким образом японская компания скоро полностью свернёт производство автомобилей в Европе, но уходить с этого рынка пока не собирается. В феврале 2019 года вступило в силу торговое соглашение между ЕС и Японией, и с тех пор собранные в Японии машины попадают в Европе беспошлинно (раньше пошлина составляла 10%), так что надобности в локализации производства больше нет.

Впрочем, для закрытия европейских заводов у Honda были и другие причины: консолидация ресурсов на выпуске электромобилей и избавление от лишних производственных мощностей. Даже в родной Японии в следующем году будет закрыт завод в городе Саяма и в строю останется только более современное предприятие в Йории. Кроме того, осенью 2020 года Honda официально вступила в альянс с General Motors, и теперь американская корпорация будет выпускать новые кроссоверы Honda.

Honda Civic одиннадцатого поколения

В ноябре прошлого года Honda представила прототип седана Civic нового, одиннадцатого поколения, главными рынками для которого станут США и Китай.

В России Honda легковушки уже давно не продаёт — только кроссоверы, а в 2022 году вообще уйдёт с нашего рынка.

Великобритания бизнес заводы Honda

 

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