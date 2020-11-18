Новый Honda Civic: больше никакого авангарда в дизайне, но с ориентацией на молодёжь

Главным рынком сбыта для Honda Civic остаётся Америка: по данным ресурса CarSalesBase, за первые три квартала этого года «десятый» Civic разошёлся в США тиражом 200 941 шт. Главный конкурент, Toyota Corolla, за тот же период нашёл 166 213 американских покупателей. Третье место в сегменте компактных легковушек занимает Hyundai Elantra с результатом 75 103 проданных экземпляров. Любопытно, что американские производители дружно покинули этот сегмент, считая его бесперспективным, а Honda, наоборот, уверена, что перспективы есть, упирая на то, что главными покупателями нынешнего Сивика являются представители поколения Z, то есть молодые люди, родившиеся в конце прошлого и начале этого веков.

Интерес к Honda Civic в Европе стремительно падает: с января по сентябрь этого года продано всего 13 900 шт. против 203 123 экземпляров VW Golf и 130 699 экземпляров Skoda Octavia, впереди здесь и Toyota Corolla — продано 102 215 шт. Примерно столь же скромный спрос на Civic в родной Японии, зато у модели сильные позиции в Китае: 170 822 проданных экземпляра за первые три квартала этого года.



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Civic одиннадцатого поколения появится в продаже на ключевых рынках только в следующем году, а сейчас можно лишь полюбоваться дизайном, причём дизайн экстерьера уже несколько месяцев бродит по Сети в виде патентных изображений, то есть не является секретом. Судя по картинкам и реакции публики, Civic со сменой поколений стал менее агрессивным на вид, но связь с предшественниками всё же сохранил. Пресс-служба Honda сообщает, что дизайнеры постарались улучшить обзорность с места водителя и придать Сивику более благородные пропорции: ради этого передние стойки сместились назад, капот стал длиннее, а зеркала теперь закреплены на ножках и не отнимают площадь у стёкол дверей.



Подлинным же сюрпризом стал интерьер, который пока представлен лишь в виде эскиза. От былой сложности и массивности передней панели не осталось и следа: «приборка» стала максимально компактной и лаконичной, с узкими горизонтальными воздуховодами и торчащим 9-дюймовым планшетом мультимедийной системы. Обещан полностью виртуальный монолитный щиток приборов (сейчас он разделён на секции), при этом на эскизе можно разглядеть классические круглые циферблаты спидометра и тахометра. Неужели именно такую скучную обстановку хотят видеть в своих машинах представители поколения Z вместо атмосферы звездолёта, которой в своё время шокировал публику «восьмой» Civic?



О силовых установках пока ничего неизвестно. Зато известно, что кузова купе у Сивика больше не будет — спрос на него слишком мал. Помимо седана новый Civic будет доступен в виде 5-дверного хэтчбека, на базе которого будет и новый заряженный Type R, но ждать новый «топор», видимо, придётся довольно только, так как хот-хэтч десятого поколения обновился в начале этого года.



Американские Сивики будут собираться на двух заводах — в Гринсбурге (штат Индиана), и в Аллистоне, что находится в канадской провинции Онтарио. Европейских Сивиков больше не будет, о чём Honda объявила ещё в прошлом году: завод в британском Суиндоне (графство Уилтшир), который собирает хэтчбеки Civic, и завод в турецком Гебзе (провинция Коджаэли), выпускающий седаны, будут закрыты в следующем году по завершении жизненного цикла модели десятого поколения. В России «одиннадцатый» Civic в рамках существующей экономической парадигмы точно не появится.

