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Chery раскрыла сроки появления в РФ самого доступного кроссовера суббренда Exeed

17.02.2022 220 0 0

Младший паркетник будет доступен на российском рынке с безальтернативной полуторалитровой «турбочетверкой» и передним приводом.

 

Кроссовер Exeed LX нам был обещан еще в 2021-м, но под конец того же года российское подразделение материнской Chery скорректировало свои планы, перенеся старт продаж на 2022-й. Не так давно мы обнаружили в базе Росстандарта Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник, а теперь сама компания объявила сроки премьеры модели: старт продаж намечен на март.

Exeed LX для России

LX – это самый компактный кроссовер Exeed, он открывает линейку премиального суббренда Chery. В родном Китае паркетник дебютировал в 2019-м, модель делит платформу T1X с Chery Tiggo 7 Pro (и «семеркой» первого поколения). Любопытно, что у нашей версии колесная база почему-то меньше, чем у варианта для КНР: 2650 вместо 2670 мм. А вот длина у машин совпадает – 4533 мм. Паспортный дорожный просвет Exeed LX для РФ – 185 мм. Ну и для сравнения, размеры нашего Chery Tiggo 7 Pro: длина – 4500 мм, расстояние между осями – 2670 мм, дорожный просвет – 190 мм.

Exeed LX для России
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Exeed LX для России
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Exeed LX для России
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Судя по фирменным картинкам, сопровождающим сегодняшний анонс, внешне российский LX от китайской версии ничем не отличается. Салон еще не показали, но и внутри кроссовер, скорее всего, повторил брата. Главные «фишки» интерьера – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, и сенсорный же блок управления «климатом» с парой шайб.

Exeed LX для Китая
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Exeed LX для Китая
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Exeed LX для Китая
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Exeed LX для Китая
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В России Exeed LX будет доступен с одним мотором – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 TCI, знакомая по «семерке» Chery. Двигатель выдает 147 л.с. и 210 Нм, он «питается» АИ-92 и работает в паре с вариатором. Привод только передний. Заявлено, что первую «сотню» LX наберет за 10,5 секунды. В Китае младший кросс Exeed предложен с тем же движком, но там он мощнее (156 л.с. и 230 Нм). Вдобавок на родине для паркетника предусмотрены турбомотор 1.6 TGDI (197 л.с. и 290 Нм) и 7DCT. А еще в Поднебесной у Exeed LX недавно появилась гибридная версия с установкой на основе мотора 1.5 TCI.

Комплектации и цены для РФ объявят ближе к началу продаж. Паркетник Chery Tiggo 7 Pro сегодня стоит от 1 729 900 рублей, старшие полноприводные кроссоверы Exeed TXL и Exeed VX обойдутся минимум в 2 719 900 и 3 329 900 рублей соответственно (все цены указаны без учета акций).

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