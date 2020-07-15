У российской версии Chery Tiggo 7 второго поколения оказался свой салон

Продажи Chery Tiggo 7 первого поколения на домашнем рынке стартовали в 2016 году. Через два года модель пережила рестайлинг, а в конце 2019-го в Китае показали SUV второй генерации. Сейчас паркетник есть и в российской линейке марки: у нас «первый» Tiggo 7 появился в прошлом году, причём его привезли в дореформенном виде. Теперь к выходу в РФ готовится «второй» кроссовер, который будет называться Tiggo 7 Pro.



Отметим, на китайском рынке новый Tiggo 7 уже продаётся, причём в двух вариантах – стандартном и с приставкой Pro. Версии имеют внешние отличия: так, у радиаторной решётки «обычного» паркетника узор в виде горизонтальных пунктирных линий, а у «семёрки» с приставкой Pro он выполнен в виде «точек» в отдельных ячейках. Дизайном «второго» Tiggo 7 занималась команда под руководством Стива Юма, ранее работавшего в General Motors. Кстати, на нашем рынке будут представлены автомобили только со вторым вариантом «гриля».



Теперь российское представительство Chery опубликовало фотографии салона «нашего» Tiggo 7 Pro. Как оказалось, у него будет несколько отличий от китайской версии, в их числе: круглое рулевое колесо (у версии для Поднебесной руль усечённый), полностью сенсорный блок управления двухзонным климат-контролем (без шайб, выполненных в стиле моделей брендов Jaguar и Land Rover, с которыми давно сотрудничает Chery), а также другие цвета материалов, используемых для оформления интерьера. Напомним, ранее таким же образом поступили с Tiggo 8, который в РФ имеет несколько иной салон по сравнению с версией для домашнего рынка.



На фото: салон российской версии нового Chery Tiggo 7

Перед водителем расположена цифровая семидюймовая приборная панель. У тачскрина мультимедийной системы диагональ составляет 10,25 дюймов. На этот дисплей выводится изображение с камеры заднего вида (с проекцией положения автомобиля), здесь же отображаются данные, полученные системой кругового обзора. На центральной консоли рядом с селектором передач находится платформа для беспроводной зарядки смартфона (уровень заряда отображается на экране «приборки»).



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Под капотом российской версии Tiggo 7 Pro расположена одна из версий прежнего 1,5-литрового бензинового турбомотора, его индекс – SQRE4T15C. Мощность равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм (достигается при 1750-4000 об/мин). Двигатель предложат только с коробкой передач CVT. Эта же «начинка» сейчас у российской версии Tiggo 4. Напомним, у «турбочетвёрки» SQRE4T15, которой оснащается «наш» актуальный Tiggo 7 отдача составляет 152 л.с., а крутящий момент – 205 Нм. Привод по-прежнему только передний.



На фото: салон китайской версии нового Chery Tiggo 7 1 / 2 На фото: салон китайской версии нового Chery Tiggo 7 2 / 2

«Второй» Tiggo 7 на нашем рынке какое-то время будет продаваться одновременно с актуальной версией. В моторной гамме нынешней «семёрки» в РФ помимо уже упомянутой 1,5-литровой «турбочетвёрки», идущей в паре с шестиступенчатой «механикой», есть также 2,0-литровый «атмосферник» SQRD4G20 с отдачей в 122 л.с. (180 Нм), который комплектуется бесступенчатым «автоматом».

Как мы сообщали ранее, Tiggo 7 Pro появится у российских дилеров до конца текущего лета. Информацию о ценах в местном представительстве Chery раскроют ближе в старту продаж. Стоимость актуальной «семёрки» на нашем рынке стартует с отметки 1 199 900 рублей.

