Новинки ×
  • У российской версии Chery Tiggo 7 второго поколения оказался свой салон

У российской версии Chery Tiggo 7 второго поколения оказался свой салон

15.07.2020 104 0 0

Новый кроссовер китайского бренда появится у российских дилеров до конца текущего лета. Цены объявят позже.

 

Продажи Chery Tiggo 7 первого поколения на домашнем рынке стартовали в 2016 году. Через два года модель пережила рестайлинг, а в конце 2019-го в Китае показали SUV второй генерации. Сейчас паркетник есть и в российской линейке марки: у нас «первый» Tiggo 7 появился в прошлом году, причём его привезли в дореформенном виде. Теперь к выходу в РФ готовится «второй» кроссовер, который будет называться Tiggo 7 Pro.

Отметим, на китайском рынке новый Tiggo 7 уже продаётся, причём в двух вариантах – стандартном и с приставкой Pro. Версии имеют внешние отличия: так, у радиаторной решётки «обычного» паркетника узор в виде горизонтальных пунктирных линий, а у «семёрки» с приставкой Pro он выполнен в виде «точек» в отдельных ячейках. Дизайном «второго» Tiggo 7 занималась команда под руководством Стива Юма, ранее работавшего в General Motors. Кстати, на нашем рынке будут представлены автомобили только со вторым вариантом «гриля». 

Теперь российское представительство Chery опубликовало фотографии салона «нашего» Tiggo 7 Pro. Как оказалось, у него будет несколько отличий от китайской версии, в их числе: круглое рулевое колесо (у версии для Поднебесной руль усечённый), полностью сенсорный блок управления двухзонным климат-контролем (без шайб, выполненных в стиле моделей брендов Jaguar и Land Rover, с которыми давно сотрудничает Chery), а также другие цвета материалов, используемых для оформления интерьера. Напомним, ранее таким же образом поступили с Tiggo 8, который в РФ имеет несколько иной салон по сравнению с версией для домашнего рынка.

На фото: салон российской версии нового Chery Tiggo 7

Перед водителем расположена цифровая семидюймовая приборная панель. У тачскрина мультимедийной системы диагональ составляет 10,25 дюймов. На этот дисплей выводится изображение с камеры заднего вида (с проекцией положения автомобиля), здесь же отображаются данные, полученные системой кругового обзора. На центральной консоли рядом с селектором передач находится платформа для беспроводной зарядки смартфона (уровень заряда отображается на экране «приборки»).

1 / 2
2 / 2

Под капотом российской версии Tiggo 7 Pro расположена одна из версий прежнего 1,5-литрового бензинового турбомотора, его индекс – SQRE4T15C. Мощность равна 147 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм (достигается при 1750-4000 об/мин). Двигатель предложат только с коробкой передач CVT. Эта же «начинка» сейчас у российской версии Tiggo 4. Напомним, у «турбочетвёрки» SQRE4T15, которой оснащается «наш» актуальный Tiggo 7 отдача составляет 152 л.с., а крутящий момент – 205 Нм. Привод по-прежнему только передний.

На фото: салон китайской версии нового Chery Tiggo 7
1 / 2
На фото: салон китайской версии нового Chery Tiggo 7
2 / 2

«Второй» Tiggo 7 на нашем рынке какое-то время будет продаваться одновременно с актуальной версией. В моторной гамме нынешней «семёрки» в РФ помимо уже упомянутой 1,5-литровой «турбочетвёрки», идущей в паре с шестиступенчатой «механикой», есть также 2,0-литровый «атмосферник» SQRD4G20 с отдачей в 122 л.с. (180 Нм), который комплектуется бесступенчатым «автоматом».

Как мы сообщали ранее, Tiggo 7 Pro появится у российских дилеров до конца текущего лета. Информацию о ценах в местном представительстве Chery раскроют ближе в старту продаж. Стоимость актуальной «семёрки» на нашем рынке стартует с отметки 1 199 900 рублей.

кроссовер новинки Chery Chery Tiggo 7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz Vito W638 с пробегом: новые дизели еще лучше старых и идеальная подвеска В первой части обзора мы подробно изучили главную проблему Вито – кузов, качество которого пострадало от неумеренных экспериментов Даймлера с экологическими технологиями окраски (и не толь... 265 0 3 15.07.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Иллюзия низких цен: гид по покупке Ford Focus III История «третьего» Фокуса – наглядное пособие к тому, как разрушить успех, выстроенный за долгие годы. Казалось бы, у модели есть все, чтобы как минимум не растерять достижения популярнейшег... 1766 2 3 15.07.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai Accent Accent был одной из первых недорогих иномарок, более-менее доступных среднему классу в России. Была еще, конечно, Дэу Нексия, но это машина из 80-х со всеми вытекающими последствиями. Был и... 4744 1 3 14.07.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 36474 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 31216 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 30752 3 105 03.07.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings