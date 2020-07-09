Chery Tiggo 7 нового поколения для РФ: платформа от предшественника, но новый мотор

Китайская компания Chery запустила продажи кроссовера Tiggo 7 первого поколения на домашнем рынке в 2016 году. Через пару лет его обновили, а в конце 2019-го в КНР была представлена вторая генерация модели. Паркетник имеется и в российской линейке бренда – «первый» Tiggo 7 (в дореформенном виде) появился у нас совсем недавно, в прошлом году. Но, несмотря на это, с выходом новой «семерки» местное представительство Chery затягивать не стало: «второй» SUV под названием Tiggo 7 Pro появится у дилеров в РФ до конца лета.



На китайском рынке актуальный Tiggo 7 представлен в двух вариантах – стандартной и с приставкой Pro. Они отличаются друг от друга внешне: у «обычного» кросса решётка радиатора имеет узор в виде горизонтальных пунктирных линий, а у «Pro-версии» её рисунок представляет собой «точки» в отдельных ячейках. В РФ будет продаваться только автомобиль со второй радиаторной решёткой. Дизайн автомобиля – заслуга команды под руководством Стива Юма, ранее работавшего в General Motors.



Известно, что модель будет представлена в РФ в трёх комплектациях. Длина новинки выросла на 68 мм по сравнению с актуальной «семёркой» в РФ (до 4500 мм), а расстояние между осями увеличилось на 20 мм (до 2670 мм). Список оборудования российской версии Chery Tiggo 7 Pro в компании пока не раскрыли. В Китае кроссовер второго поколения снабдили цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной системой с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, сенсорным блоком управления климатической установкой, панорамной крышей, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем.



На фото: салон китайской версии Chery Tiggo 7 второго поколения

​В Chery отмечают, что с прежней «семеркой» новую модель роднит лишь платформа T1X. Двигатель же у российской версии Tiggo 7 Pro другой: под капотом расположили бензиновый 1,5-литровый турбомотор (его индекс не уточняется) с отдачей в 147 л.с. и максимальным крутящим моментом – 210 Нм (достигается при 1750-4000 об/мин). У новинки, как и у предшественника, только передний привод. Двигатель предложат с коробкой передач CVT25: этот бесступенчатый «автомат» получил стальной ремень фирмы Bosch, что, по заверениям компании, позволяет экономить до 7% топлива.



На фото: турбомотор российской версии нового Chery Tiggo 7 Pro

Мотор оснащён турбокомпрессором Honeywell и имеет фазовращатели на впускном и выпускном распределительных валах. В компании рассказали также, что выпускной коллектор отлит в головке цилиндров, а интеркулер и электронный термостат интегрированы во впускной коллектор. С места до «сотни» Chery Tiggo 7 Pro разгоняется за 9,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 186 км/ч.

«Нашу» версию нового паркетника можно заправлять бензином Аи-92. В компании уже подсчитали расход топлива: в загородном цикле на 100 км придётся 6,6 литра, в комбинированном – 8,2 литра, а в городском – 10,8 литра.



На фото: коробка передач российской версии нового Chery Tiggo 7 Pro

Прежний Tiggo 7 на нашем рынке доступен двумя вариантами «начинки»: 1,5-литровой «турбочетвёркой» SQRE4T15 мощностью 152 л.с. (205 Нм) в комплекте с шестиступенчатой «механикой»; а также 2,0-литровым «атмосферником» SQRD4G20 с отдачей 122 л.с. (180 Нм), который агрегатируется с CVT. «Первый» Tiggo 7 в РФ пока останется: автомобили какое-то время будут продавать одновременно. Цена актуального кроссовера стартует с отметки 1 199 900 рублей.



В Китае «просто» Tiggo 7 второго поколения остался с прежним 156-сильным 1,5-литровым турбомотором SQRE4T15C (230 Нм), который может комплектоваться 6МКПП и CVT. А версию с прибавкой Pro оснастили новой 197-сильной бензиновой «турбочетвёркой» SQRF4J16 объёмом 1,6 литра (290 Нм), идущей в паре с семиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением.

Одним из самых популярных автомобилей марки в РФ является Tiggo 4. На прошлой неделе Kolesa.ru сообщал о том, что компания готовится к премьере рестайлинговой версии этого паркетника в Китае (там он называется Tiggo 5x).

