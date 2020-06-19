Кроссовер Chery Tiggo 7 нового поколения скоро доберется до России

Паркетник китайской марки кардинально преобразился как снаружи, так и внутри. На родине модель также обзавелась новым турбомотором, но пока неизвестно, достался ли такой двигатель нашей версии.

Кросс Chery Tiggo 7 первой генерации стартовал в Китае в 2016-м, два года спустя модель там пережила рестайлинг, а уже под конец 2019-го на родине дебютировал SUV второго поколения. До нашего рынка «первый» Tiggo 7 добрался лишь в прошлом году, причем в дореформенном виде. Зато с выходом паркетника второго поколения российское представительство Chery тянуть не стало: старт продаж новой «семерки» запланирован на третий квартал текущего года (июль-сентябрь), в РФ такой кросс будут продавать под именем Tiggo 7 Pro.

Новый Chery Tiggo 7 Pro, версия для России. Как отметили в местном офисе марки, над обликом модели трудилась команда под руководством Стива Юма, который ранее работал в GM 1 / 2 Новый Chery Tiggo 7 Pro, версия для России. Как отметили в местном офисе марки, над обликом модели трудилась команда под руководством Стива Юма, который ранее работал в GM 2 / 2

Напомним, в Поднебесной у свежего SUV две версии – стандартная и как раз с приставкой Pro. Внешне между собой они отличаются радиаторной решеткой: у «просто» Tiggo 7 она с горизонтальными «штрихами», а у второго варианта – с «точечным» рисунком. Кроме того, только Tiggo 7 Pro в КНР оснащается новой бензиновой «турбочетверкой» SQRF4J16 1.6 мощностью 197 л.с. (290 Нм), она работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Стандартный же паркетник там доступен с прежним турбомотором SQRE4T15C 1.5 (156 л.с., 230 Нм), который сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод в любом случае все так же лишь передний.



Достался ли новый турбодвигатель 1.6 российской версии – пока неизвестно. Характеристики нашего кроссовера компания обещает раскрыть чуть позже, равно как цены и список оборудования (к слову, ОТТС в открытой базе Росстандарта пока не обнаружено). В Китае же модели положены виртуальная «приборка», панорамная крыша, мультимедийная система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, климат-контроль с сенсорным блоком управления, адаптивный круиз-контроль.

Новый Chery Tiggo 7 для Китая. Синяя машина – стандартная версия, красная – с приставкой Pro. Салон один на двоих. По сравнению с нашим первым кроссом, длина выросла на 68 мм до 4500 мм, колесная база увеличена на 20 мм до 2670 мм 1 / 4 Новый Chery Tiggo 7 для Китая. Синяя машина – стандартная версия, красная – с приставкой Pro. Салон один на двоих. По сравнению с нашим первым кроссом, длина выросла на 68 мм до 4500 мм, колесная база увеличена на 20 мм до 2670 мм 2 / 4 Новый Chery Tiggo 7 для Китая. Синяя машина – стандартная версия, красная – с приставкой Pro. Салон один на двоих. По сравнению с нашим первым кроссом, длина выросла на 68 мм до 4500 мм, колесная база увеличена на 20 мм до 2670 мм 3 / 4 Новый Chery Tiggo 7 для Китая. Синяя машина – стандартная версия, красная – с приставкой Pro. Салон один на двоих. По сравнению с нашим первым кроссом, длина выросла на 68 мм до 4500 мм, колесная база увеличена на 20 мм до 2670 мм 4 / 4

Паркетник первого поколения у нас представлен с «турбочетверкой» SQRE4T15 1.5 (152 л.с., 205 Нм) и «атмосферником» SQRD4G20 2.0 (122 л.с., 180 Нм). Турбомотор комплектуется 6МКП, атмосферному положен вариатор. Кстати, предыдущий Tiggo 7 в России останется, по крайней мере, на первом этапе, ведь, как рассказали Колёсам в Chery, «это разные модели» (имеется в виду дизайн и оснащение). Прежний кросс сегодня стоит от 1 199 900 рублей (без учета спецпредложений).



Между тем Chery готовит для России еще одну крупную премьеру – скоро на рынок выведут премиальный суббренд компании, в нашей стране его назвали Cheryexeed (в Китае – просто Exeed). Первенцем новой марки в РФ станет кроссовер TXL.