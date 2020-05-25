Чтобы в Kia не ругались! Машины Exeed будут продавать в России под маркой Cheryexeed

Перед запуском бренда Exeed в РФ менеджеры российского представительства Chery уточняли, что не знают, под каким названием эти автомобили будут продаваться на нашем рынке: созвучие с моделью Kia Xceed, на которую корейцы загодя оформили название и получили ОТТС, лишало Chery поля для манёвра. При этом в российском офисе Kia не комментировали возможные претензии в адрес Chery по названию Exeed. Короче говоря, чтобы избежать возможных претензий со стороны Kia, почти год назад, 6 июня 2019 года, Chery подала заявку в Роспатент на регистрацию имени Cheryexeed, каковое и было зарегистрировано. Интересно, что в полученном ОТТС, то есть сертификате, позволяющем продавать машины в России, кроссовер TXL ещё числится как модель марки Chery с названием Exeed TXL.

Собственно, TXL – пока единственный сертифицированный автомобиль Cheryexeed в России, с ближайшим родственником которого – Chery Tiggo 8 – российские покупатели уже познакомились. Напомним, что российская версия Chery Tiggo 8 получила оригинальный интерьер, но не только. В Китае машина продаётся с 1,5-литровым турбомотором и «автоматом» с двумя сцеплениями, но к нам приехала с 2,0-литровым турбомотором и вариатором, а вот TXL переделывать не стали.



Начнём с того, что, в отличие от Tiggo 8, этот автомобиль будет доступен и в полноприводной версии, и в переднеприводной, в то время, как Tiggo 8 – только переднеприводной. Кроме того, под капотом у TLX расположилась пара в составе 1,6-литрового турбомотора SQRF4J16 мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатая АКП (730DHB для переднего привода, 730DHC – для заднего) с двумя «мокрыми» сцеплениями. К слову, впрыск – распределённый, что, вероятно, позволило сертифицировать TXL под 92-й бензин, хотя при прочих равных этому не противоречит впрыск непосредственный. Кстати, в Китае мотор Ateco 1.6-TGDI оснащён системой питания с непосредственным впрыском.



Ещё одним важным отличием TXL от Tiggo 8 стал простор в салоне: здесь тоже предусмотрено три ряда, но колёсная база у люксовой машины больше, чем у Tiggo 8, на 90 мм и составляет 2800 мм. Задняя подвеска – независимая, стояночный тормоз – электромеханический.



Сразу после окончания карантина на сертификацию в Россию привезут и полноразмерный кроссовер VX, однако в этом году получить ОТТС не успеют, и в продажу машина поступит только в следующем году. О том, будет ли для новых машин организована отдельная дилерская сеть, мы узнаем чуть позже. И да, новой фотосессии с шильдиками Cheryexeed пока не провели, так что пока обходимся прежними иллюстрациями...

