  • Чтобы в Kia не ругались! Машины Exeed будут продавать в России под маркой Cheryexeed

Чтобы в Kia не ругались! Машины Exeed будут продавать в России под маркой Cheryexeed

25.05.2020 1284 0 0

Китайская компания решила вывести на российский рынок свою люксовую марку под «сдвоенным» оригинальным названием, чтобы избежать претензий со стороны Kia

 

Перед запуском бренда Exeed в РФ менеджеры российского представительства Chery уточняли, что не знают, под каким названием эти автомобили будут продаваться на нашем рынке: созвучие с моделью Kia Xceed, на которую корейцы загодя оформили название и получили ОТТС, лишало Chery поля для манёвра. При этом в российском офисе Kia не комментировали возможные претензии в адрес Chery по названию Exeed. Короче говоря, чтобы избежать возможных претензий со стороны Kia, почти год назад, 6 июня 2019 года, Chery подала заявку в Роспатент на регистрацию имени Cheryexeed, каковое и было зарегистрировано. Интересно, что в полученном ОТТС, то есть сертификате, позволяющем продавать машины в России, кроссовер TXL ещё числится как модель марки Chery с названием Exeed TXL.

Собственно, TXL – пока единственный сертифицированный автомобиль Cheryexeed в России, с ближайшим родственником которого – Chery Tiggo 8 – российские покупатели уже познакомились. Напомним, что российская версия Chery Tiggo 8 получила оригинальный интерьер, но не только. В Китае машина продаётся с 1,5-литровым турбомотором и «автоматом» с двумя сцеплениями, но к нам приехала с 2,0-литровым турбомотором и вариатором, а вот TXL переделывать не стали.

Начнём с того, что, в отличие от Tiggo 8, этот автомобиль будет доступен и в полноприводной версии, и в переднеприводной, в то время, как Tiggo 8 – только переднеприводной. Кроме того, под капотом у TLX расположилась пара в составе 1,6-литрового турбомотора SQRF4J16 мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатая АКП (730DHB для переднего привода, 730DHC – для заднего) с двумя «мокрыми» сцеплениями. К слову, впрыск – распределённый, что, вероятно, позволило сертифицировать TXL под 92-й бензин, хотя при прочих равных этому не противоречит впрыск непосредственный. Кстати, в Китае мотор Ateco 1.6-TGDI оснащён системой питания с непосредственным впрыском.

Ещё одним важным отличием TXL от Tiggo 8 стал простор в салоне: здесь тоже предусмотрено три ряда, но колёсная база у люксовой машины больше, чем у Tiggo 8, на 90 мм и составляет 2800 мм. Задняя подвеска – независимая, стояночный тормоз – электромеханический.

Сразу после окончания карантина на сертификацию в Россию привезут и полноразмерный кроссовер VX, однако в этом году получить ОТТС не успеют, и в продажу машина поступит только в следующем году. О том, будет ли для новых машин организована отдельная дилерская сеть, мы узнаем чуть позже. И да, новой фотосессии с шильдиками Cheryexeed пока не провели, так что пока обходимся прежними иллюстрациями...

Chery Chery Tiggo 8 Exeed Exeed VX Exeed TXL

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если повредил машину из-за люка или ямы на дороге К дефектам дорожного полотна мы все уже привыкли: известная цитата о плохих дорогах воспринимается полушутя-полусерьезно. Однако иногда размеры ям на дорогах приводят к реальному ущербу: кол... 216 0 8 25.05.2020
Статьи / История Советский Студебекер: первые зенитные ракеты на грузовиках ЗИС-151 Огромный приток ленд-лизовских машин в СССР не мог не повлиять на дальнейшее развитие отечественного автомобилестроения. В результате в трудные послевоенные годы первые полноприводные грузов... 4397 0 145 24.05.2020
Статьи / История Антикризис по-украински: опыт покупки VW Polo 1,4 TDI из Европы за 100 тысяч рублей До тотального «коронавирусного» перекрытия границ у граждан соседней с нами Украины благодаря «безвизу» и особенностям законодательства была отличная возможность покупки недорогой или даже о... 6024 9 20 23.05.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 45228 13 14 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 41994 8 14 17.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Бес в ребро: опыт владения Cadillac Fleetwood 1994 года В те годы, когда весь мир уже привык к компактным, легким и экономичным машинам с ведущей передней осью, Кадиллак внезапно выпустил совершенно нехарактерный для трендов автопрома 90-х годов... 30638 18 1 03.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше